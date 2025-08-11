দুর্গাপুর, 11 অগস্ট: বন্যপ্রাণীদের নিয়ে সুখবর ৷ ভারতীয় নেকড়ের সংখ্যা বাড়ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার বিভিন্ন জঙ্গল এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা বনদফতরের অন্তর্ভুক্ত কাঁকসার গড় জঙ্গলে । সম্প্রতি জঙ্গলের মধ্যে দল বেঁধে বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় নেকড়ের ঘোরাফেরার ছবি ধরা পড়েছে । তাই তাদের গতিবিধি জানতে কাঁকসার জঙ্গলে বসানো হয়েছে 10টি ট্র্যাপ ক্যামেরা ।
বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় নেকড়েদের ওপর নজরদারির জন্য রেডিয়ো কলার বসানোর পরিকল্পনাও নিয়েছে তারা । এর পাশাপাশি দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন জঙ্গলে ময়ূর, হরিণ, নীলগাই, শেয়ালের সংখ্যাও বাড়ছে বলে দাবি দুই জেলার বন দফতরের ।
জানা গিয়েছে, বিগত কয়েকদিন ধরেই দুর্গাপুর বনাঞ্চলে বাড়ছে নেকড়ের সংখ্যা । মাঝেমধ্যেই জঙ্গলে মিলছে নেকড়ের পায়ের ছাপ । তাই তাদের গতিবিধি নিজেদের অগোচরে রাখতে বন দফতরের তরফ থেকে বসানো হয় ক্যামেরা । আর তাতে দেখা গিয়েছে, কেবলমাত্র নেকড়ে নয়, একইসঙ্গে প্রতিদিন বাড়ছে অন্যান্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও ।
বন্যপ্রাণী বৃদ্ধি সম্পর্কে পূর্ব বর্ধমান জেলার বনাধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা বলেন, "আমরা সেভাবে এখনও পর্যন্ত কোনও পুরনো তথ্য পাইনি ৷ তবে ট্র্যাপ ক্যামেরাতে দল বেঁধে ভারতীয় নেকড়ের ছবি ধরা পড়েছে ৷ তাতে এই মুহূর্তে কাঁকসার বিভিন্ন জঙ্গলে 30 থেকে 35টি ভারতীয় নেকড়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।"
বন দফতরের পক্ষ থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই ভারতীয় নেকড়েগুলিকে দেখভাল এবং তাদের গতিবিধি, জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি ভারতীয় নেকড়ে জঙ্গল ঘেঁষা জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে ঢুকে পড়ার কারণে অনেক সময় তাদেরকে মেরে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেছে ইতিপূর্বে । সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামগুলির বাসিন্দাদের এই বিষয়ে সচেতন করার কাজও করছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ।
পশ্চিম বর্ধমান জেলার বনাধিকারিক অনুপম খাঁ বলেন, "আমাদের জেলার মধ্যে লাউদোহা ব্লকের মাধাইগঞ্জ, লাউদোহার জঙ্গলে ভারতীয় নেকড়ের সংখ্যা যে বেড়েছে তা কিন্তু স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে । পুরনো পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও আগামিদিনে রেডিয়ো কলার বসিয়ে এই ভারতীয় নেকড়ের গতিবিধি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে । কাঁকসার জঙ্গলের ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে ।"
দুর্গাপুর বনাঞ্চলের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়েছে ভারতীয় নেকড়ের বা হেড়লের সংখ্যা । সেটা সহজেই আমরা বুঝতে পারছি ৷ আর সে কারণেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছি আমরা । এই সংগঠনের মূলত কাজ হচ্ছে, বন্যপ্রাণীরা কোথায় থাকতে বেশি পছন্দ করছে সেদিকে নজর রাখা । এমনকি আমাদের পক্ষ থেকেও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ আর সেই ক্যামেরা নজরদারি করছে আমাদের লোকেরা । আগামিদিনে বন্যপ্রাণীদের কীভাবে কনজারভেশন করা যায় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত 10টির মতো ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছে ।"
এ বিষয়ে বনকর্মী লক্ষ্মীরাম মাণ্ডি বলেন, "জঙ্গলে ভারতীয় নেকড়ে আছে । মাঝেমধ্যেই তাদের দেখা পাওয়া যায় । কখনও একসঙ্গে দু'টির দেখা মেলে তো কখনও আবার 4-5টির । তাদের সবচেয়ে পছন্দের খাবার হল ছাগল ৷ আর সে কারণেই তারা এলাকার বহু মানুষের ছাগল, হাঁস, মুরগি চুরি করে খেয়ে ফেলে ।"
অন্যদিকে আরেক বনকর্মী বিজয় মণ্ডল বলেন, "পেট্রোলিং করার সময় আমরা নানা ধরনের বন্য জীবজন্তুদের দেখতে পাই । কেবলমাত্র রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোতেও দেখা পাওয়া যায় তাদের । এই জঙ্গলে রয়েছে শিয়াল, ময়ূর, নেকড়ে-সহ নানান বন্যপ্রাণী ।"