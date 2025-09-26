ETV Bharat / state

রাজ্যে এবার অ্যাপেই মিলবে হাতির প্রোফাইল-অবস্থান, উত্তরবঙ্গে শুরু পাইলট প্রজেক্ট

হাতির অবস্থান ও প্রোফাইল জানতে এবার রাজ্যে প্রথম অ্যাপের উদ্যোগ নিল বন বিভাগ ৷ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় শুরু হয়েছে পাইলট প্রজেক্ট ৷

রাজ্যে এবার অ্যাপেই মিলবে হাতির প্রোফাইল-অবস্থান (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 6:28 PM IST

দার্জিলিং, 26 সেপ্টেম্বর: হাতির অবস্থান ও লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে রাজ্যে এবার বিশেষ উদ্যোগ বন বিভাগের । স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষ অ্যাপের মাধ্যমে হাতিদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে । বারবার লোকালয়ে হাতি ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটে ৷ ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে হাতির চলাচল, হাতির দাঁতের জন্য নেপালে চোরাশিকারিদের আক্রমণ ও তার জেরে হাতি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় । তাই এবার হাতির তথ্য জানতে উদ্যোগ নিল বেশ কয়েকটি পশুপ্রেমী সংগঠন ও কার্শিয়াং বনবিভাগ ।

উত্তরবঙ্গে শুরু পাইলট প্রজেক্ট

ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি পাইলট প্রজেক্ট শুরু করা হয়েছে । তার জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনবিভাগের প্রায় 50টি হাতির তথ্য আপলোড করা হয়েছে । আরও হাতির তথ্য আপলোড করা হবে বলে জানানো হয়েছে । এই অ্যাপ কীভাবে চালাতে হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন রেঞ্জ ধরে কর্মশালারও আয়োজন করা হবে । মূলত অশোকা ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ও ঐরাবত নামে দুই সংস্থা ওই অ্যাপের কাজ করছে বন বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে ।

হাতির অবস্থান ও প্রোফাইল জানাবে অ্যাপ (নিজস্ব চিত্র)

পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা বলেন, "কার্শিয়াং বনবিভাগে একাধিক হাতি রয়েছে । অনেক সময় ভারত-নেপাল সীমান্ত হয়ে হাতির দল নেপালে ঢুকে যায় । ক'টা হাতি গেল আর ক'টা ফিরে এল সে নিয়ে সঠিক তথ্য থাকে না । আবার অনেক সময় নেপালে হাতির মৃত্যু হয় । অনেক চোরাশিকারি দাঁতের জন্য হাতির হত্যা করে । ফলে ক'টা হাতি ফিরে এল সেই তথ্য রাখা এবং কোন হাতি জনবসতি এলাকায় বেশি ঢুকছে সেই বিষয়েও জানা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে ।"

উত্তরবঙ্গে শুরু হয়েছে পাইলট প্রজেক্ট (নিজস্ব চিত্র)

আইডি-পাসওয়ার্ডে সুরক্ষিত অ্যাপ

অ্যাপটি আইডি, পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে । আইডি ও পাসওয়ার্ড থাকবে বন দফতরের র‌্যাপিড রেসপন্স টিম (আরআরটি), কুইক রেসপন্স টিম, এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের মতো সদস্যদের কাছে । প্রথমে প্রত্যেক হাতির প্রোফাইল তৈরি করা হবে এই বিশেষ অ্যাপে । নজরদারির সময় অ্যাপে আগে থেকে প্রোফাইলে থাকা কোনও হাতিকে কোনও জায়গায় দেখা গেলে, তৎক্ষণাৎ তার ছবি তুলে আপলোড করা হবে ।

উদ্যোগ বেশ কয়েকটি পশুপ্রেমী সংগঠন ও কার্শিয়াং বনবিভাগের (নিজস্ব চিত্র)

এর ফলে ওই সময়ে হাতিটি কোন জায়গায় রয়েছে, তার বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি কী রয়েছে, সে একা রয়েছে না দলবদ্ধভাবে রয়েছে, এমনই যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে । তাছাড়া কোন হাতি লোকালয়ে বেশি ঢুকছে সেই বিষয়েও জানা যাবে । পাশাপাশি নেপালে হাতি গেলে অনেক সময় তাদের দাঁত কেটে নেওয়া হয় । নেপালে ঢুকে পরা হাতির তথ্য জানতে ওই দেশের বনবিভাগের সঙ্গেও আলোচনা চলছে ।

প্রায় 50টি হাতির তথ্য আপলোড করা হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

হাতির তথ্য জানা সহজ হবে

এই বিষয়ে কার্শিয়াং বনবিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, "এতদিন ট্র্যাডিশনাল বা পুরনো পদ্ধতিতে হাতির তথ্য সুরক্ষিত রাখা হত । পুরনো পদ্ধতিতে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে হাতি চলে গেলে ভারতে ফেরার পর সেগুলিকে নতুন করে গণনা করতে হয় । অ্যাপ চালু হলে সেই কাজ অনেকটা সহজ হবে । নেপাল সহযোগিতা করলে ওখানে অনেকদিন ধরে থাকা হাতির তথ্যও সহজে জানা যাবে বা আবার কবে নেপাল থেকে ভারতে হাতি প্রবেশ করবে সেটিও জানা যাবে ।"

হাতির তথ্য জানতে বিশেষ উদ্যোগ বন বিভাগের (নিজস্ব চিত্র)

কর্মশালায় কর্মীদের প্রশিক্ষণ

বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জার মানসকান্তি ঘোষ বলেন, "এটা খুবই ভালো উদ্যোগ । আমাদের কর্মীরাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । সব ঠিক থাকলে দফায় দফায় প্রত্যেক রেঞ্জের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।"

ইতিমধ্যেই পশুপ্রেমী সংগঠন অশোকা ট্রাস্ট, সোলা ট্রাস্ট, ইসি মোড ও ঐরাবত এবং কার্শিয়াং বনবিভাগের বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড, পানিঘাটা রেঞ্জ এবং টুকুরিয়া রেঞ্জ সদস্য ও আধিকারিকদের নিয়ে কর্মশালা হয়েছে ।

