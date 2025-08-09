কলকাতা, 9 অগস্ট: সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড খুবই দরকারি । এবার সেই কার্ডের সাহায্যে হবে বহুমূল্যের এক চিকিৎসা । আর সেটি হল বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন ৷ স্বাস্থ্যসাথীতে এই চিকিৎসা করানো নিয়ে গ্রিন সিগন্যাল দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ।
অতি সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার থেকে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে বিনামূল্যে । এর জন্য রোগী পিছু পাঁচ লাখ টাকা খরচ করবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর ।
সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে রাজ্যের মাত্র 9টি হাসপাতালে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হয় । যার মধ্যে মাত্র দু’টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে । তার মধ্যে একটি হল, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । যেখানে 2009 সালে শুরু হয় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট । অন্যটি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ।
জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতালে রোগীর সংখ্যা 145 । বাইপাসের ধারে সল্টলেক সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতাল অ্যাপালোয় রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে 256 । কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ 105 জন রয়েছে, যাঁদের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে । টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে এমন রোগীর সংখ্যা 887টি । অন্যদিকে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হবে এমন রোগীর সংখ্যা 134 জন ।
এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক তুফানকান্তি দোলুই বলেন, "প্রতি সপ্তাহে তিন থেকে চারটি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে আমাদের এখানে । স্বাস্থ্যসাথী স্কিমে এই সুবিধা চালু হওয়ায় সেই সংখ্যা বাড়বে ।"