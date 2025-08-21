ETV Bharat / state

সংশোধনাগারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নজরবন্দি হবে কুখ্যাত কয়েদিরা - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

সংশোধনাগারের ভেতরে কয়েদিরা যাতে কোনওভাবেই অপরাধ চক্রের জাল বুনতে না-পারে, সেজন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে প্রশাসন ৷

প্রতীকী ছবি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 8:00 PM IST

5 Min Read

কলকাতা, 21 অগস্ট: অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হাজতে জায়গা হলেও, অনেক ক্ষেত্রে সেখানেই নতুন করে অপরাধ চক্রের জাল বুনতে দেখা যায় কয়েদিদের ৷ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের হাতে চলে মোবাইল, চরস বা গাঁজার লেনদেন ৷ আবার জেলে বসেই জেলের বাইরে বড় কোনও অপরাধের কলকাঠি নাড়তেও দেখা যায় কিছু বন্দিকে ৷ এমন ঘটনা সামনে এসেছে বেশ কয়েকবার ৷ সংশোধনাগারের ভেতরে অপরাধের এই আখড়া ভাঙতে তৎপর রাজ্য ৷ এবার কারারক্ষীদের নজরদারির কাজে বিশেষ সহযোগিতা করবে কৃত্রিম বুদ্ধামত্তা ৷

সংশোধনাগারে এআই নজরদারি

বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি থাকে কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা ৷ তারা কোনওভাবে পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেলেও তাতে তাদের দুষ্কর্মে দাঁড়ি পড়ে না ৷ জেলের ভেতরে বসেই তারা গড়ে তোলে অশুভ নেক্সাস ৷ জেলা কিংবা শহরের সংশোধনাগারে কারারক্ষীদের পক্ষেও সেই অপরাধের আঁচ পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে ৷ সেই মুসকিল আসানেই এবার প্রযুক্তির উপর ভরসা করতে চলেছে সংশোধনাগারগুলি ৷ কুখ্যাত বন্দিদের উপর কড়া নজরদারি চালাবে এআই ৷

সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বর্তমান সময়ে কারাগার ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অটুট রাখা বড়ই কঠিন কাজ । সংশোধনাগারের মধ্যে থাকা আধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে শুধু ভিডিয়ো ফুটেজ পাওয়া সম্ভব হলেও, সংশোধনাগারের ভেতরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেকটাই ফাঁক-ফোকর থেকে যায় । তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সংযুক্ত ক্যামেরা ব্যবহার করে বন্দিদের কার্যকলাপ আরও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ।

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্যের সংশোধনাগারের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক বলেন, "রাজ্যে ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে মোট প্রায় 60টি জেল আছে । প্রায় প্রত্যকটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক ক্যামেরা । কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তার খামতি থেকে যায় । তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন । জেলের ভিতরে থাকা ক্যমেরাগুলিতে এই এআই প্রযুক্তি সংযুক্ত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক । ফলে ধীরে ধীরে এর প্রতিটি স্টেপ আমরা বাস্তবায়িত করছি ।"

কীভাবে কাজ করবে এই 'এআই' প্রযুক্তি ?

সংশোধনাগারের ভিতরে থাকা ক্যমেরাগুলিতে এআই সিস্টেম আপলোড করা হচ্ছে । জানা গিয়েছে, সেলে থাকা ক্যামেরাগুলি শুধু রেকর্ড করে । এআই পদ্ধতি অবলম্বন করলে এগুলি রিয়েল-টাইমে সংশোধনাগারের ভিতরে সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্ত করতে পারবে । আর তা কারারক্ষীদের জানাতেও পারবে ।

এই বিষয়ে একজন কারারক্ষী বলেন, "বন্দিরা কে কী করছে, তা দেখার জন্য আমরা 24 ঘণ্টা বন্দিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না । জেলের ভিতর এক সেকেন্ডের গাফিলতিই অনেক ।"

জানা গিয়েছে, ক্যামেরায় যদি এই এআই সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়, তবে বন্দিরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করলে, দুর্ঘটনা, আক্রমণ বা সহিংস আচরণে জড়িয়ে পড়লে, ক্যামেরা তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা দিতে পারবে । এছাড়াও নির্দিষ্ট এলাকায় (যেমন সেল, গেট, করিডর) ভাঙচুরের চেষ্টা হলে নয়া সিস্টেম সেই স্থল চিহ্নিত করে প্রহরীদের জানাতে পারবে । ফলে ঘটনাটি রুখে দেওয়া সম্ভব হবে ।

মুখ ও গতিবিধি সনাক্তকরণ

এআই সিস্টেম সংশোধনাগারের ক্যমেরায় যুক্ত থাকলে বন্দিদের মুখ চিনে তাঁদের উপস্থিতি রেকর্ড করা সম্ভব হবে ৷ এতে কেউ অনুপস্থিত থাকলে বা পালানোর চেষ্টা করলে তা দ্রুত ধরা সম্ভব হবে ।

এই বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার একটি সংশোধনাগারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমাদের জেলে যখন কোনও বন্দি আসে, তখন তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার হাত, পা, চোখের মণি, মুখের ছবি তুলে রাখা হয় । ক্যামেরায় যুক্ত এআই সিস্টেমের সঙ্গে সেই বন্দির হুলিয়ার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে । তারপর থেকেই প্রত্যেক বন্দিকে এআই আলাদা আলাদা ভাবে চিনে নেবে ও তার গতিবিধির উপর 24 ঘণ্টা নজর রাখবে ।" এর ফলে সন্দেহভাজন বা অপরাধের বিশেষ তালিকাভুক্ত বন্দিদের আলাদা করে নজরদারিতে রাখা যাবে ।

অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্তকরণ

এআই ক্যামেরার মাধ্যমে সংশোধনাগারের সেলে বেআইনি সামগ্রীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে ৷ কারাগারের ভেতরে মোবাইল ফোন, ধারালো অস্ত্র বা নিষিদ্ধ বস্তু লুকনোর চেষ্টা করা হলে, তা এআই ইমেজ প্রসেসিংয়ের দ্বারা সনাক্ত করা যাবে ।

মাদকদ্রব্য ও সেলের ভিতর বেআইনি জমায়েত মোকাবিলা

মাদকদ্রব্য পাচার বা গোপনে জিনিসপত্র আদান-প্রদানের ঘটনাও সনাক্ত করতে পারবে এআই-যুক্ত ক্যামেরা । এছাড়াও অনেক সময় শোনা যায় যে, সংশোধনাগারের ভিতরে বন্দিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে । কীভাবে এই সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে ? কারা কারা এর পেছনে রয়েছে ? এই সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে দেবে এআই সংযুক্ত ক্যামেরা ৷ এছাড়াও জেলে কোনও বন্দি বেআইনিভাবে জমায়েত করলেও সেই খবর চলে যাবে রক্ষীদের কাছে ।

বন্দিদের শরীরী ভাষা বিশ্লেষণ

বন্দির মানসিক চাপ, অস্বাভাবিক অস্থিরতা বা নিজেকে শেষ করে দেওয়ার প্রবণতার মতো বিষয়ও এআই-চালিত ভিডিয়ো অ্যানালিটিক্স বিশ্লেষণ করতে পারবে । এতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলা করা সহজ হবে এবং বন্দিদের পুনর্বাসনমূলক পদক্ষেপ করার সুযোগ পাওয়া যাবে ৷

এবিষয়ে সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, "এআই-কে যদি কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে চিনিয়ে দেওয়া যায় এবং সেই বিষয়ে তাকে যদি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে এই প্রযুক্তি যে কোনও ক্যামেরায় বসিয়ে দিলে এআই-এর মাধ্যমে সে ওই বস্তুগুলির উপর সারাক্ষণ নজরদারি চালাতে পারবে । সেখানে সে যদি কোনও বিপদ সংকেত দেখে, তাহলে তৎক্ষণাৎ অ্যাডমিনকে সেই সংকেত পাঠাতে পারে এবং এভাবে বড়সড় কোনও বিপদ রুখে দেওয়া যায় ।"

