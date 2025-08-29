ETV Bharat / state

কুণালের 'মানহানি' মামলায় আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে আদালতে জবাবদিহির নির্দেশ - KUNAL GHOSH DEFAMATION CASE

সশরীরে অথবা আইনজীবীকে পাঠিয়ে নিজের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে ৷ দ্বিতীয় মামলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷

KUNAL GHOSH DEFAMATION CASE
কুণাল ঘোষ ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 3:01 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 29 অগস্ট: কুণাল ঘোষের দায়ের করা মানহানির মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে জবাবদিহি করতে নির্দেশ ৷ আগামী 11 সেপ্টেম্বর সশরীরে অথবা আইনজীবী অথবা লিগাল এড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাবাকে ৷ শুক্রবার 15তম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷

উল্লেখ্য, গত 20 অগস্ট আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে নগর দায়রা অর্থাৎ, ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ যেখানে বলা হয়েছে, নির্যাতিতার বাবা মন্তব্য করেছেন যে, কুণাল ঘোষ সিবিআই দফতরে গিয়ে 'সেটলমেন্ট' করে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত চেপে দেওয়া চেষ্টা করেছেন ৷ সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷

Kunal Ghosh Defamation Case
আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে নগর দায়রা আদালতে হাজিরার নোটিশ ৷ (ছবি- কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেল)

এ দিন আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবাকে আদালত নোটিশ পাঠানোর পরে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন কুণাল ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "অভয়ার বাবার মিথ্যা, মানহানিকর বিবৃতির প্রতিবাদে আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তীর চিঠির পর এবার মামলা করলাম ৷ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মাননীয় 15th বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ৷ এখনকার নিয়ম অনুযায়ী 11 সেপ্টেম্বর 2025, সকাল সাড়ে দশটায় ওঁকে বা ওঁর আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷"

তবে, কুণালের দাবি আইনজীবী নন বরং, সশরীরে থেকেই যেন আদালতের নোটিশের জবাব দেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ কারণ, তিনি নবান্ন অভিযান থেকে সর্বত্র নিজে উপস্থিত থাকেন ৷

এ নিয়ে কুণাল পোস্টে লিখেছেন, "যেহেতু উনি বিবৃতি দিয়েছেন, যেহেতু উনি আদালত থেকে বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান, সর্বত্র যান, তাই আশা করব এখন কোর্ট না-এড়িয়ে নিজে আসবেন ৷ তাঁর মেয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে যা বলার, আমার বিরুদ্ধেও যা প্রমাণ, সব কোর্টে দেবেন ৷ তদন্তের স্বার্থেই ওঁর এটা করা উচিত ৷ যদি উনি নিজে না-আসেন, তাহলে বুঝব জেনেবুঝে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন ৷ ওঁর প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা স্রেফ রাজনৈতিক চক্করে নষ্ট করেছেন ৷ মেয়ের ঘটনায় ন্যায়বিচারের কথা যখন বলছেন, নিজে কোর্টে এসে বলবেন না-কেন ?"

এর পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি মামলা করার কথাও জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি লিখেছেন, "উল্লেখ্য, উনি বলেছিলেন,'সিবিআই ঘুষ খেয়ে তদন্ত নষ্ট করছে ৷ রাজ্য সরকার টাকা দিয়েছে ৷ কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটল করেছে' ৷ এই স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন ডাহা মিথ্যা বরদাস্ত করব না-বলে মামলা করেছি ৷ আমার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে, ওইদিন কোর্টে এসে মাননীয় বিচারককে দিন ৷ এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলা করব ৷ আইনজীবী অয়নের শরীর খারাপ, জ্বর ৷ না-হলে আজ দ্বিতীয় একটি মামলাও হয়ে যেত ৷"

উল্লেখ্য, আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শিয়ালদা আদালত ধৃত সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেও, নির্যাতিতার বাবা-মা প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ৷ তাঁদের মেয়ের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়াও আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তাঁদের ধরার দাবিতে নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সর্বত্র আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ৷

নির্যাতিতার বাবা-মা পরবর্তী তদন্তের আর্জিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন ৷ কিন্তু, সেই মামলা থেকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ সরে দাঁড়িয়েছে ৷ ফলে মামলাটির শুনানি জন্য বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে গিয়েছে ৷

কলকাতা, 29 অগস্ট: কুণাল ঘোষের দায়ের করা মানহানির মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে জবাবদিহি করতে নির্দেশ ৷ আগামী 11 সেপ্টেম্বর সশরীরে অথবা আইনজীবী অথবা লিগাল এড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাবাকে ৷ শুক্রবার 15তম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷

উল্লেখ্য, গত 20 অগস্ট আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে নগর দায়রা অর্থাৎ, ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ যেখানে বলা হয়েছে, নির্যাতিতার বাবা মন্তব্য করেছেন যে, কুণাল ঘোষ সিবিআই দফতরে গিয়ে 'সেটলমেন্ট' করে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত চেপে দেওয়া চেষ্টা করেছেন ৷ সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷

Kunal Ghosh Defamation Case
আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে নগর দায়রা আদালতে হাজিরার নোটিশ ৷ (ছবি- কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেল)

এ দিন আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবাকে আদালত নোটিশ পাঠানোর পরে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন কুণাল ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "অভয়ার বাবার মিথ্যা, মানহানিকর বিবৃতির প্রতিবাদে আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তীর চিঠির পর এবার মামলা করলাম ৷ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মাননীয় 15th বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ৷ এখনকার নিয়ম অনুযায়ী 11 সেপ্টেম্বর 2025, সকাল সাড়ে দশটায় ওঁকে বা ওঁর আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷"

তবে, কুণালের দাবি আইনজীবী নন বরং, সশরীরে থেকেই যেন আদালতের নোটিশের জবাব দেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ কারণ, তিনি নবান্ন অভিযান থেকে সর্বত্র নিজে উপস্থিত থাকেন ৷

এ নিয়ে কুণাল পোস্টে লিখেছেন, "যেহেতু উনি বিবৃতি দিয়েছেন, যেহেতু উনি আদালত থেকে বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান, সর্বত্র যান, তাই আশা করব এখন কোর্ট না-এড়িয়ে নিজে আসবেন ৷ তাঁর মেয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে যা বলার, আমার বিরুদ্ধেও যা প্রমাণ, সব কোর্টে দেবেন ৷ তদন্তের স্বার্থেই ওঁর এটা করা উচিত ৷ যদি উনি নিজে না-আসেন, তাহলে বুঝব জেনেবুঝে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন ৷ ওঁর প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা স্রেফ রাজনৈতিক চক্করে নষ্ট করেছেন ৷ মেয়ের ঘটনায় ন্যায়বিচারের কথা যখন বলছেন, নিজে কোর্টে এসে বলবেন না-কেন ?"

এর পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি মামলা করার কথাও জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি লিখেছেন, "উল্লেখ্য, উনি বলেছিলেন,'সিবিআই ঘুষ খেয়ে তদন্ত নষ্ট করছে ৷ রাজ্য সরকার টাকা দিয়েছে ৷ কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটল করেছে' ৷ এই স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন ডাহা মিথ্যা বরদাস্ত করব না-বলে মামলা করেছি ৷ আমার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে, ওইদিন কোর্টে এসে মাননীয় বিচারককে দিন ৷ এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলা করব ৷ আইনজীবী অয়নের শরীর খারাপ, জ্বর ৷ না-হলে আজ দ্বিতীয় একটি মামলাও হয়ে যেত ৷"

উল্লেখ্য, আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শিয়ালদা আদালত ধৃত সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেও, নির্যাতিতার বাবা-মা প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ৷ তাঁদের মেয়ের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়াও আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তাঁদের ধরার দাবিতে নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সর্বত্র আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ৷

নির্যাতিতার বাবা-মা পরবর্তী তদন্তের আর্জিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন ৷ কিন্তু, সেই মামলা থেকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ সরে দাঁড়িয়েছে ৷ ফলে মামলাটির শুনানি জন্য বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে গিয়েছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

RG KAR VICTIM FATHERRG KAR DOCTOR RAPE AND MURDERKUNAL GHOSHমানহানির মামলাKUNAL GHOSH DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.