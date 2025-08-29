কলকাতা, 29 অগস্ট: কুণাল ঘোষের দায়ের করা মানহানির মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবাকে জবাবদিহি করতে নির্দেশ ৷ আগামী 11 সেপ্টেম্বর সশরীরে অথবা আইনজীবী অথবা লিগাল এড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাবাকে ৷ শুক্রবার 15তম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, গত 20 অগস্ট আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে নগর দায়রা অর্থাৎ, ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানহানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ যেখানে বলা হয়েছে, নির্যাতিতার বাবা মন্তব্য করেছেন যে, কুণাল ঘোষ সিবিআই দফতরে গিয়ে 'সেটলমেন্ট' করে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত চেপে দেওয়া চেষ্টা করেছেন ৷ সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন তৃণমূল মুখপাত্র ৷
এ দিন আরজি করের নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবাকে আদালত নোটিশ পাঠানোর পরে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন কুণাল ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "অভয়ার বাবার মিথ্যা, মানহানিকর বিবৃতির প্রতিবাদে আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তীর চিঠির পর এবার মামলা করলাম ৷ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মাননীয় 15th বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ৷ এখনকার নিয়ম অনুযায়ী 11 সেপ্টেম্বর 2025, সকাল সাড়ে দশটায় ওঁকে বা ওঁর আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷"
তবে, কুণালের দাবি আইনজীবী নন বরং, সশরীরে থেকেই যেন আদালতের নোটিশের জবাব দেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা ৷ কারণ, তিনি নবান্ন অভিযান থেকে সর্বত্র নিজে উপস্থিত থাকেন ৷
অভয়ার বাবার মিথ্যা, মানহানিকর বিবৃতির প্রতিবাদে আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তীর চিঠির পর এবার মামলা করলাম। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে মাননীয় 15th বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে নোটিস ইস্যু। এখনকার নিয়ম অনুযায়ী 11 সেপ্টেম্বর 2025, সকাল সাড়ে দশটায় ওঁকে বা ওঁর আইনজীবীকে উপস্থিত… pic.twitter.com/np1fk4rxT6— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) August 29, 2025
এ নিয়ে কুণাল পোস্টে লিখেছেন, "যেহেতু উনি বিবৃতি দিয়েছেন, যেহেতু উনি আদালত থেকে বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান, সর্বত্র যান, তাই আশা করব এখন কোর্ট না-এড়িয়ে নিজে আসবেন ৷ তাঁর মেয়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে যা বলার, আমার বিরুদ্ধেও যা প্রমাণ, সব কোর্টে দেবেন ৷ তদন্তের স্বার্থেই ওঁর এটা করা উচিত ৷ যদি উনি নিজে না-আসেন, তাহলে বুঝব জেনেবুঝে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন ৷ ওঁর প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা স্রেফ রাজনৈতিক চক্করে নষ্ট করেছেন ৷ মেয়ের ঘটনায় ন্যায়বিচারের কথা যখন বলছেন, নিজে কোর্টে এসে বলবেন না-কেন ?"
এর পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি মামলা করার কথাও জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি লিখেছেন, "উল্লেখ্য, উনি বলেছিলেন,'সিবিআই ঘুষ খেয়ে তদন্ত নষ্ট করছে ৷ রাজ্য সরকার টাকা দিয়েছে ৷ কুণাল ঘোষ সিজিওতে গিয়ে সেটল করেছে' ৷ এই স্পর্শকাতর বিষয়ে এমন ডাহা মিথ্যা বরদাস্ত করব না-বলে মামলা করেছি ৷ আমার বিরুদ্ধে যা প্রমাণ আছে, ওইদিন কোর্টে এসে মাননীয় বিচারককে দিন ৷ এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলা করব ৷ আইনজীবী অয়নের শরীর খারাপ, জ্বর ৷ না-হলে আজ দ্বিতীয় একটি মামলাও হয়ে যেত ৷"
উল্লেখ্য, আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শিয়ালদা আদালত ধৃত সঞ্জয় রায়কে আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেও, নির্যাতিতার বাবা-মা প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ৷ তাঁদের মেয়ের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়াও আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তাঁদের ধরার দাবিতে নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সর্বত্র আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ৷
নির্যাতিতার বাবা-মা পরবর্তী তদন্তের আর্জিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন ৷ কিন্তু, সেই মামলা থেকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ সরে দাঁড়িয়েছে ৷ ফলে মামলাটির শুনানি জন্য বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে গিয়েছে ৷