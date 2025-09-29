ETV Bharat / state

নেই কোনও মূর্তি, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' কৃষির প্রতীক

কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, মান রূপে চামুণ্ডা, ধান রূপে পূজিত লক্ষ্মী ।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 4:42 PM IST

আসানসোল, 29 সেপ্টেম্বর: এই দুর্গাপুজোর কতই না রীতিনীতি । কুলটির মিঠানী গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবার ও তাদের দৌহিত্রদের পরিবারে, দেবী দুর্গা পুজিতা হন শস্যের আবাহনে । এ যেন প্রতীকী কৃষির পুজো । নয় দেবীর রূপে নবপত্রিকা বা নবদুর্গার পুজো হয় এখানে নয়টি শস্য ও উদ্ভিদের মাধ্যমে । এই পুজোর সঙ্গে পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজত্বের যোগসূত্র মেলে ।

নেই কোনও মূর্তি, আছে নবপত্রিকা

গ্রামের দুর্গাপুজো মানেই একচালা প্রতিমা । মহিষাসুর বধে ক্রুব্ধ দেবী । চরম নিষ্ঠায় সেই পুজো হয় । কিন্তু কুলটির মিঠানী গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজো সেই অর্থে ব্যতিক্রমী । পুজোয় সবই আছে । অথচ প্রতিমা নেই । কুলটির মিঠানী চট্টোপাধ্যায় ও তাঁদের দৌহিত্রদের দুর্গাপুজো মহাধুমধাম করে হলেও এখানে দেবী প্রতিমা কিংবা তার পরিবার নেই । নেই মহিষাসুরকে বধ করা মায়ের উগ্রচণ্ডা রূপ । বরং এখানে দুর্গার মধ্যে দিয়ে নয়টি দেবীকে আবাহন করা হয় । নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক ।

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' কৃষির প্রতীক (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, ডালিম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী । তাই নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'। মিঠানীর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁদের দৌহিত্রদের পুজোয় নব পত্রিকা বা কলা বউকে মা দুর্গারূপে পুজো করা হয়। গ্রামেরই প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হয় নবপত্রিকাকে । তারপর স্নান করিয়ে স্থাপন করা হল বেদিতে ।

ETV BHARAT
চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজো কৃষির প্রতীক (নিজস্ব চিত্র)

পরিবার সূত্রে জানা গেল যেভাবে পুজো শুরু হয়েছিল তার থেকে কখনওই অন্যথা করা হয়নি । তাই প্রতিমা গড়ার পরিকল্পনা কখনওই করেননি চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা । আজও নবপত্রিকার রূপেই পূজো হয়ে আসছে দেবী দুর্গা ।

পুজোর ইতিহাস কী ?

প্রায় 284 বছর আগে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে এইভাবেই দুর্গাপুজো শুরু হয় । পরবর্তী কালে দৌহিত্র হিসেবে মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারও যোগ দেয় এই পরিবারে । জানা গিয়েছে, 1008 বঙ্গাব্দে পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজা প্রথম গাড়ুর নারায়ণের রাজত্বের সময় 15টি মৌজার মনসবদারি করতে কাটোয়ার শিবলুন গ্রাম থেকে এসেছিলেন এই পরিবারের প্রথম পুরুষ নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় । চট্টোপাধ্যায় পরিবার ছিল কৃষককূলের মনসবদার । তাই নীলাম্বরের পরিবার নয়টি শস্য দিয়ে তৈরি নবপত্রিকার মাধ্যমেই দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন ।

ETV BHARAT
নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক (নিজস্ব চিত্র)

সেই সময় কৃষককূল এই পুজোয় অংশ নিতেন সক্রিয়ভাবে । তাঁরাই জোগাড় করে নিয়ে আসতেন নয় শস্য । কৃষকদের নিয়েই পঙতি ভোজের আয়োজন হত চট্টোপাধ্যায় পরিবারে । পরবর্তীকালে কয়লা খনি শিল্প বিস্তৃত হলে চাষের জমি চলে যায় খনি গর্ভে । চাষবাস আর নেই বললেই চলে । কিন্তু এখনও সেই কৃষির প্রতীকী হিসেবে নবপত্রিকার পুজো হয়ে থাকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ।

ধীরে ধীরে পরিবার বিস্তৃত হয়েছে । বিবাদও বেড়েছে । ভেঙেছে পরিবার । সৃষ্টি হয়েছে একটি দুর্গাপুজো থেকে দুটি দুর্গাপুজো । কিন্তু দুটি দুর্গা পুজোতেই সেই নবপত্রিকাকেই দেবীরূপে আবাহন করা হয় ।

এই পুজো প্রগতির কথা বলে

চট্টোপাধ্যায় পরিবারে এই নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসা হয় গ্রামের পুষ্করিণীতে । পালকিতে করে এই নবপত্রিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় । আজ থেকে প্রায় দ্বিশতাধিক বছর আগে যখন মহিলাদের পুজোতে অংশ নিতে দিত না এই সমাজ, সেই সময় চট্টোপাধ্যায় পরিবার ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার সাহস দেখিয়েছিল । পালকি বহন করে নিয়ে আসা থেকে পুজোর সমস্ত কাজে মহিলারাই অংশ নিত । আজও নবপত্রিকাকে সাজানো থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত আয়োজনে মহিলারাই থাকেন ।

পরিবারের সদস্য গোলাপী চট্টরাজ জানালেন, "এই পুজো আমার বাবার বাড়ির পুজো । এই পুজোর সমস্ত আয়োজনের নেতৃত্ব আমিই দিই । মহিলারাই এই পুজোর অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে । শুধুমাত্র পুরোহিত এবং ব্রতী ছাড়া পুজোর সমস্ত কিছুই মহিলারা করে ।"

পুজোর আনন্দ

কুলটি মিঠানী গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজোয় পরিবারের সবাই গ্রামে ফিরে আসেন এই পুজোর ক'টা দিনে । এমনকি যাঁরা বিদেশে থাকেন তাঁরাও আসেন । পুজোর পাঁচদিন উৎসবের চেহারা নেয় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মন্দির । একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, আনন্দ, আড্ডা সবকিছু মিলে জমজমাট হয়ে ওঠে পুজোর স্থল ।

