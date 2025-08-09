শিলিগুড়ি, 9 অগস্ট: থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছিলেন আরজি করের নির্যাতিতা ৷ এক বছর পর সেই আন্দোলনের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল আজ অনেকটা থ্রেট কালচার মুক্ত বলে দাবি পড়ুয়াদের ৷ যদিও এখনও ন্যায় পেলেন না কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুন হওয়া ওই তরুণী চিকিৎসক ৷ তাই শনিবার রাখিবন্ধনের মধ্যে দিয়ে আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবি রাখলেন কলেজের পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা ।
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক হিরন্ময় রায় বলেন, "অভয়া এক বছর পার হয়ে গেলেও এখনও বিচার পেল না । এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক । আমরা চাই দ্রুত অভয়া বিচার পাক ৷ আর অভয়ার জন্যই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল । আজ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থ্রেট কালচার থেকে অনেকটা মুক্ত । সবাই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে ও পড়াশুনা করতে পারছে ।"
2024 সালের 9 অগস্ট ৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনার পর উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা রাজ্য তথা দেশ । তুমুল প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছিল দিকে দিকে । আর সেই প্রতিবাদের সঙ্গেই জুড়ে ছিল উত্তরের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর । আরজি করের নির্যাতিতা প্রতি অবিচার যেন থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিল পড়ুয়াদের মধ্যে ।
আরজি করের নির্যাতিতার প্রতি অন্যায়কে সামনে রেখেই ঠিক এই দিনে গত বছর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়ুয়া, ইন্টার্ন, পিজিটি, হাউজ স্টাফ থেকে অধ্যাপক চিকিৎসকরা পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে কলেজে চলে আসা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন । দফায় দফায় প্রতিবাদ হয় কলেজে । প্রতিবাদের ফল স্বরূপ কলেজের ডিন, সহকারি ডিনের পদত্যাগ ও থ্রেট কালচারে জড়িত একাধিক প্রাক্তনীদের কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ।
পাশাপাশি সেই আন্দোলনের পড়ুয়াদের দাবিমতো কলেজ ক্যাম্পাসের পাশাপাশি হোস্টেলে আবাসিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ও পরীক্ষার সময় অধ্যাপকদের পক্ষপাতিত্ব বন্ধ হয় । পড়ুয়াদের দাবি, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অনেকটাই থ্রেট কালচার মুক্ত । তবে মাঝে মাঝে শাসকদলের সদস্যরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেও তারা ব্যর্থ হয় । কিন্তু এসবেই শুরু যার থেকে সেই আরজি করের নির্যাতিতার বিচার আজও অধরা । তাই এদিন 'উই ওয়ান্ট জাস্টিসে'র রাখি পরিয়ে আবারও ন্যয়বিচারের দাবি জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷
জুনিয়র চিকিৎসক সহেলি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের কলেজ ও হোস্টেলে পরিবেশ আগের থেকে অনেকটাই ভালো । আগে যেমন দাদারা মাঝরাতে ডেকে নানা হুমকি দিতো, মিটিংয়ের নামে ডেকে পাঠাতো সেসব বন্ধ হয়েছে । কলেজের হাল ফিরলেও অভয়া এখনও বিচার পায়নি । তাই সবাইকে বলবো যাতে প্রত্যেকে একইভাবে আন্দোলনে থাকে । অভয়াকে মনে করেই আমরা আজ রাখিবন্ধনে মাধ্যমে বিচারের দাবি জানিয়েছি ।"
আরেক জুনিয়র চিকিৎসক রাজ বর্মন বলেন, "কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই অভয়ার বিচার পেতে এগিয়ে এল না । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে এখন থ্রেট কালচার নেই বললেই চলে ।"