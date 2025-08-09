Essay Contest 2025

আরজি করের নির্যাতিতা বিচার পেল না, আক্ষেপ ‘থ্রেট কালচার মুক্ত’ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের - NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE

'উই ওয়ান্ট জাস্টিসে'র রাখি পরিয়ে আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ৷

North Bengal Medical College
'উই ওয়ান্ড জাস্টিসে'র রাখি পরিয়ে আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 9:23 PM IST

শিলিগুড়ি, 9 অগস্ট: থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছিলেন আরজি করের নির্যাতিতা ৷ এক বছর পর সেই আন্দোলনের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল আজ অনেকটা থ্রেট কালচার মুক্ত বলে দাবি পড়ুয়াদের ৷ যদিও এখনও ন্যায় পেলেন না কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুন হওয়া ওই তরুণী চিকিৎসক ৷ তাই শনিবার রাখিবন্ধনের মধ্যে দিয়ে আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবি রাখলেন কলেজের পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা ।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক হিরন্ময় রায় বলেন, "অভয়া এক বছর পার হয়ে গেলেও এখনও বিচার পেল না । এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক । আমরা চাই দ্রুত অভয়া বিচার পাক ৷ আর অভয়ার জন্যই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল । আজ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ থ্রেট কালচার থেকে অনেকটা মুক্ত । সবাই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে ও পড়াশুনা করতে পারছে ।"

আরজি করের নির্যাতিতা বিচার পেল না, আক্ষেপ ‘থ্রেট কালচার মুক্ত’ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের (ইটিভি ভারত)

2024 সালের 9 অগস্ট ৷ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনার পর উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা রাজ্য তথা দেশ । তুমুল প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছিল দিকে দিকে । আর সেই প্রতিবাদের সঙ্গেই জুড়ে ছিল উত্তরের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর । আরজি করের নির্যাতিতা প্রতি অবিচার যেন থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিল পড়ুয়াদের মধ্যে ।

আরজি করের নির্যাতিতার প্রতি অন্যায়কে সামনে রেখেই ঠিক এই দিনে গত বছর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়ুয়া, ইন্টার্ন, পিজিটি, হাউজ স্টাফ থেকে অধ্যাপক চিকিৎসকরা পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে কলেজে চলে আসা থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন । দফায় দফায় প্রতিবাদ হয় কলেজে । প্রতিবাদের ফল স্বরূপ কলেজের ডিন, সহকারি ডিনের পদত্যাগ ও থ্রেট কালচারে জড়িত একাধিক প্রাক্তনীদের কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ।

North Bengal Medical College
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি সেই আন্দোলনের পড়ুয়াদের দাবিমতো কলেজ ক্যাম্পাসের পাশাপাশি হোস্টেলে আবাসিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ও পরীক্ষার সময় অধ্যাপকদের পক্ষপাতিত্ব বন্ধ হয় । পড়ুয়াদের দাবি, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অনেকটাই থ্রেট কালচার মুক্ত । তবে মাঝে মাঝে শাসকদলের সদস্যরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেও তারা ব্যর্থ হয় । কিন্তু এসবেই শুরু যার থেকে সেই আরজি করের নির্যাতিতার বিচার আজও অধরা । তাই এদিন 'উই ওয়ান্ট জাস্টিসে'র রাখি পরিয়ে আবারও ন্যয়বিচারের দাবি জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷

North Bengal Medical College
রাখিবন্ধনে আরজি কর-কাণ্ডে ন্যয়বিচারের দাবি (নিজস্ব ছবি)

জুনিয়র চিকিৎসক সহেলি মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের কলেজ ও হোস্টেলে পরিবেশ আগের থেকে অনেকটাই ভালো । আগে যেমন দাদারা মাঝরাতে ডেকে নানা হুমকি দিতো, মিটিংয়ের নামে ডেকে পাঠাতো সেসব বন্ধ হয়েছে । কলেজের হাল ফিরলেও অভয়া এখনও বিচার পায়নি । তাই সবাইকে বলবো যাতে প্রত্যেকে একইভাবে আন্দোলনে থাকে । অভয়াকে মনে করেই আমরা আজ রাখিবন্ধনে মাধ্যমে বিচারের দাবি জানিয়েছি ।"

North Bengal Medical College
উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রাখিবন্ধন উৎসব (নিজস্ব ছবি)

আরেক জুনিয়র চিকিৎসক রাজ বর্মন বলেন, "কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই অভয়ার বিচার পেতে এগিয়ে এল না । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে এখন থ্রেট কালচার নেই বললেই চলে ।"

