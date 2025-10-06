নাগরাকাটায় আরও চার দেহ উদ্ধার, জলদাপাড়া-গরুমারায় বিপন্ন বন্যপ্রাণী; পরিদর্শনে বনমন্ত্রী

নাগরাকাটায় আরও চার দেহ উদ্ধার, জলদাপাড়া-গরুমারায় বিপন্ন বন্যপ্রাণী; পরিদর্শনে বনমন্ত্রী
নিম্নচাপের জেরে একদিনের বৃষ্টিতে যে এমন ধ্বংসলীলা হতে পারে, তা কেউ ভেবে উঠতে পারছেন না ৷ মানুষ যেমন দিশেহারা, তেমনই আতান্তরে বনের প্রাণীরাও ৷
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস ও বন্যা পরিস্থিতিতে ভয়াবহ বিপর্যয উত্তরবঙ্গে ৷ তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি-সহ একাধিক নদী প্লাবিত হয়েছে ৷ প্লাবনের কারণে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে জলের তোড়ে বেশ কয়েকটি বন্যপ্রাণী ভেসে গিয়েছে ৷ এদিকে সোমবার নাগরাকাটায় আরও চারটি দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল 9 ৷ এখন নাগরাকাটার বামনডাঙ্গাতে শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ ৷ দু'দিনে 9 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বামনডাঙ্গা এলাকা থেকে ৷
আলিপুরদুয়ারে 216 বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত জলদাপাড়া এবং ডুয়ার্সের 79.45 বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত গরুমারা অভয়ারণ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, গন্ডার, চিতাবাঘ-সহ এখনও পর্যন্ত সাতটি বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "সার্চ অপারেশনের জন্য আলাদা আলাদা টিম তৈরি করা হয়েছে ৷ জঙ্গলে 24 ঘন্টা মনিটরিং করা হচ্ছে ৷ লোকালয়েও মাইকিং করা হচ্ছে ৷ আমরা নজর রাখছি ৷ গভীর জঙ্গলে হাতির মাধ্যমে সার্চ অপারেশন চালানো হবে ৷ কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে ৷"
এদিন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বন দফতরের পদাধিকারীদের নিয়ে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য পরির্দশন করেন ৷ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখেন ৷ এই মুহূর্তে পরিস্থিতির সার্বিক পর্যালোচনা যে সম্ভব নয়, তা তিনি ইভিটি ভারতকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন । মন্ত্রী বলেন, "জলদাপাড়াতেই একাধিক ছোট ছোট সেতু ভেঙে গিয়েছে ৷ ভেসে গিয়েছে বেশ কিছু এলাকা। তবে, ক'টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে বা এলাকা ছাড়া হয়েছে, তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় ৷ আমরা ধাপে ধাপে এলাকা পরিদর্শন করছি ৷ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷" বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনা জঘন্য ৷ রাজনীতির নামে প্রাণহানি কাম্য নয় ৷"
বনদফতর সূত্রের দাবি, ডুয়ার্স অঞ্চলে একটি গন্ডার, দু'টি চিতাবাঘ এবং চারটি হরিণের মৃত্যু হয়েছে ৷ এলাকার নদীগুলি প্লাবিত হয়ে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে বনকর্মীরা বন্য প্রাণীদের উদ্ধার করার সুযোগ পাননি ৷ জলদাপাড়া এবং গরুমারা নদীর কাছাকাছি থাকার কারণে প্রাণীরা ভেসে গেলেও তাদের উদ্ধারে সময় পাওয়া যায়নি ৷
জল নেমে গেলে অরণ্যের আরও ভিতরে পৌঁছতে সক্ষম হবেন বনকর্মীরা ৷ কিন্তু তাতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ পানবাড়ি বনের কাছে জলঢাকা নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে ৷ এই অবস্থায় নদীতে পাঁচটি হাতি ও হাতির শাবক আটকে থাকার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ একই ভাবে, তিনটি গন্ডার নিখোঁজ থাকার পর দু'টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ কিন্তু, একটি গন্ডার এখনও নিখোঁজ ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বনদফতর তাদের নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনার আশায় রয়েছে ৷
জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন, নাগরাকাটা থানার বামনডাঙ্গা এলাকা থেকে এদিন চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ মৃতরা সবাই বামনডাঙ্গার বাসিন্দা ৷ মৃতরা- শকুন্তলা ওড়া (50), এতোয়ারি ওড়াও (55), নিভৃতি নায়েক (6), মঞ্জু নায়েক (25) ৷ এখনও পর্যন্ত নাগরাকাটা থানা এলাকায় 9 জনের মৃতদেহ উদ্ধার হল ৷
বন্যার ফলে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা এলাকায় বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ৷ শেষ কবে এমন ঘটনা ঘটেছে, তা কেউ বলতে পারছেন না ৷ রাস্তাঘাট নেই, বাড়ি-ঘর জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ৷ মাথার উপর ন্যূনতম চাল পর্যন্ত নেই বামনডাঙ্গা-সহ ধুপগুড়ি ব্লকের এলাকায় ৷ কবে সব ঠিক হবে, সেই আশায় বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ ৷
ধুপগুড়িতে বন্যা দুর্গত মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দফরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ৷ বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার বগরিবাড়ি ত্রাণশিবিরে গিয়ে দুর্গতদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তাঁরা ৷ বন্যা বিধ্বস্ত সবহারা মানুষদের সঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর ফোনে কথা বলিয়ে দেন অরূপ বিশ্বাস ৷ ধুপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বন্যা প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ ঘরবাড়ি, টাকা পয়সা সব হারিয়ে দিশেহারা হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।