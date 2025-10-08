ETV Bharat / state

ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে পাহাড়-ডুয়ার্স, বানভাসীদের পাশে প্রশাসন থেকে বহু মানুষ

ফের বাড়ল পাহাড়ে ধসে মৃতের সংখ্যা৷ ছোট রঙ্গিত থেকে উদ্ধার দুটি দেহ৷ পাহাড়ে পরিদর্শনে কিরেন রিজিজু, রাজু বিস্তা, অনীত থানা৷ বিমল গুরুংরা৷

NORTH BENGAL FLOODS
ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে পাহাড়-ডুয়ার্স (নিজস্ব ছবি)
দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, 8 অক্টোবর: পাহাড়ে ধসের ঘটনায় আবার উদ্ধার হল দুটো দেহ৷ এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 34 জন। মঙ্গলবার রাতে দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি ব্লকের ছোট রঙ্গিত নদী থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের দু’টি দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

ওই দুটো দেহ বিজনবাড়ি ব্লকের চৈনপুর থেকে উদ্ধার হয়। পরিচয় জানার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে প্রত্যেক থানার থেকে নিখোঁজ সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দা হিমাদ্রি পুরকাইত এদিন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন। পাশাপাশি বিজনবাড়ি ও মিরিকে ধস সরানোর কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

North Bengal Floods
ডুয়ার্সের ত্রাণ শিবিরে ভিড় (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ ছিল। প্রায় 40 ঘণ্টা পর পাহাড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। তবে সমস্ত জায়গায় এখনও বিদুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার কাজ করছে বিদ্যুৎ দফতর।

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে কিরেন রিজিজু ও রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে জিটিএ-র চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলেন, "মৃতের সংখ্যা বাড়ছে৷ দু’জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা এলাকায় ত্রাণের ব্যবস্থা করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো কমিউনিটি কিচেন চলবে। ত্রাণ শিবিরেও নজর রাখা হয়েছে। কোনও সমস্যা হবে না।" দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "দুটো দেহ বিজনবাড়িতে ছোটা রঙ্গিত নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে। তাদের পরিচয় জানা নেই। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

North Bengal Floods
প্রকৃতির তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে বাড়ি (নিজস্ব ছবি)

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারের ধসে এই নিয়ে পাহাড়ে মৃত্যু হল 24 জনের। যার মধ্যে মিরিকে মৃতের সংখ্যা 19৷ পাহাড়ে ছোট বড় মিলিয়ে ধসের সংখ্যা 114টি। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 542টি বাড়ি ও 67টি সড়ক। 22 জন এখনও আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পাঁচটি মূল সেতু ও দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিরিকে 11টি ত্রাণ শিবিরে 341 জন আশ্রয় নিয়ে আছেন।

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে কিরেন রিজিজু ও রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)

এদিন বিজনবাড়ির ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও দার্জিলিংয়ের সাংসস রাজু বিস্তা। পাশাপাশি এদিন দুধিয়া এলাকা পরিদর্শনে যান মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। মিরিকে ত্রাণ শিবিরে পরিদর্শনে যান জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনি গিয়ে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন।

North Bengal Floods
তছনছ হয়ে যাওয়ার চিহ্ন (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি: বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, নাগরকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপের ছবি। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা গাছ কেটে সাফ করে রাস্তাঘাট পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচুর মানুষ বানভাসীদের সাহায্যের জন্য নেমেছেন। ময়নাগুড়ি ব্লকে এখনও পর্যন্ত 16টি ত্রাণ শিবির খোলা রয়েছে। জলঢাকা বাঁধের ওপর ও রেল লাইনের পাশে ত্রিপল দিয়ে তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় নিয়ে আছেন হাজারেরও বেশি মানুষ। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গাতে জেসিবি করে জেলাশাসক পৌঁছেছেন।

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে বিমল গুরুং (নিজস্ব ছবি)

ময়নাগুড়ি ব্লকে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় বহু মানুষের মাথার ওপর ত্রিপল পর্যন্ত নেই। সব বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে প্রবল জলের স্রোতের ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটোরবাড়ি, তারারবাড়ি-সহ একাধিক গ্রাম এমন বিপর্যস্ত। বহু এলাকায় এক হাঁটু পলির আস্তরণ জমে থাকার কারণে ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে।

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে অনীত থাপা (নিজস্ব ছবি)

এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বহু জায়গাতে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ দফতরের তরফ থেকে শতাধিক কর্মী নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে গেলেও আমগুড়ি, চুরাভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের সব এলাকায়৷ বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনও পুরোপুরি স্বভাবিক করা সম্ভব হয়নি। জল ও পলির কারণে জায়গাগুলিতে যাওয়া যাচ্ছে না। বুধবার থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট দেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। কিটের মধ্যে রয়েছে স্টোভ, বাসনপত্র, কড়াই, জামাকাপড় ও খাদ্যসামগ্রী-সহ সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে বিমল গুরুং (নিজস্ব ছবি)

ইতিমধ্যে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যাঁদের কাগজপত্র ভেসে গিয়েছে, তাঁদের কাগজপত্র তৈরি করে দেওয়া জন্য তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরগুলি ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের থেকেও একাধিক জায়গায় কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

North Bengal Floods
ত্রাণ শিবিরে দুর্গতরা (নিজস্ব ছবি)

বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলিতেও বানভাসী এলাকার মানুষেরা এখনো আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। ত্রাণ শিবির থেকে তারা কোথায় ফিরবেন, তা নিয়মিত দুচিন্তায় রয়েছেন বনাভাসীরা। বন্যায় দুর্গত আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজেশ সরকার বলেন, ‘‘বাড়িঘর, গৃহপালিত পশু সব ভেসে গিয়েছে। কোথায় গিয়ে থাকব বুঝে উঠতে পারছি না। প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া কোনও কিছুই সম্ভব নয়। জলঢাকার ভেঙে যাওয়া মূল বাঁধ মেরামত করার ব্যাপারে সেচ দফতরের থেকে কোনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।’’

North Bengal Floods
পাহাড়ে পরিদর্শনে অনীত থাপা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘বন্যার জন্য এলাকার বহু রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক রাস্তার এক পাশে জলের স্রোতে বড় খাদ তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই অংশ দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে যানবাহন চলাচল করার ফলে যেকোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।’’ ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, ‘‘আমরা পর্যাপ্ত ত্রাণ দিচ্ছি। বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে।’’

