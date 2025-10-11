ETV Bharat / state

জলদাপাড়া-গরুমারায় 150 হেক্টর জমি জলের নিচে, মৃত্যু অসংখ্য বন্যপ্রাণের

পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর বন দফতর৷ বন্যাপ্রাণীদের খাদ্যসংকটের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা৷

NORTH BENGAL FLOODS
বন্যার জেরে সংকটে বন্যপ্রাণ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 11 অক্টোবর: বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা৷ ভুটান থেকে আসা নদীর জলে তছনছ হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জেলার অনেক এলাকা৷ ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন বহু মানুষ৷ ছাড় পায়নি বন্যপ্রাণও৷ জল কমতেই একে একে মিলছে বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ। ইতিমধ্যেই সাতটি বাইসন, দু’টি গণ্ডার, পাঁচটি হরিণ-সহ একাধিক তৃণভোজীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত কত বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, তার কোনও সঠিক সংখ্যা নেই।

আর যাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাঁচানো সম্ভব হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা৷ কারণ, গরুমারা জাতীয় উদ্যানের খাদ্য ভাণ্ডারে আঘাত হেনেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রায় 150 হেক্টর তৃণভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যার জলে। গরুমারার জঙ্গলে জলঢাকা নদীর ধারে থাকা প্রায় 35 হেক্টর জমির তৃণভূমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

NORTH BENGAL FLOODS
পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন বনকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

ক্ষতি হয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানেও। ভুটান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদী জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ওপর দিয়ে গিয়েছে। ফলে ভুটান পাহাড়ের ডলোমাইট মিশ্রিত জল আসার ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের তৃণভূমিতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ঘাস জমিতে জমে গিয়েছে ডলোমাইটের আস্তরণ। অন্যদিকে নদীর জল চলে আসায় গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একাংশে জমে গিয়েছে এক হাঁটু পলি।

জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে বাংলাদেশেও মিলেছে গণ্ডারের মৃতদেহ। বন্যার দু’দিন পর বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভেসে উঠেছে একটি গণ্ডারের মৃতদেহ। যা কি না বাংলাদেশের সম্পত্তি নয়। সেই থেকে এটা পরিস্কার যে সেটা গরুমারা জাতীয় উদ্যানেরই গণ্ডার। বনদফতরের প্রাথমিক অনুমান, গরুমারা থেকেই এই গণ্ডারটি জলঢাকা নদীতে ভেসে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদেশি পাড়ায় জলঢাকা নদীতে পাঁচটি বাইসনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

NORTH BENGAL FLOODS
মৃত হরিণ (নিজস্ব ছবি)

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে 200 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, 16 প্রজাতির সরীসৃপ, সাত প্রজাতির উভচর প্রাণী, 52 প্রজাতির মাছ, 32 প্রজাতির প্রজাপতি, 300 প্রজাতির পাখি বর্তমান ছিল। গণ্ডার রয়েছে 60টি। ফলে জলঢাকা নদীর জলের তোড়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের রামশাই-সহ বন্যাপ্রাণীরদের বিচরণ ভূমি জলঢাকা নদীর চরে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। জলের তোড়ে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে চলে এসেছে। গরুমারা ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দু’টি গণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে, যা কি না অপূরণীয় ক্ষতি। জলের তোড়ে লোকালয়ে চলে আসা গণ্ডারকে চারদিন পরে জঙ্গলে ফিরিয়েছে বন দফতর।

জলঢাকা নদীর জলের তোড়ে অনেক বন্যপ্রাণী জঙ্গলের ভিতরে মারা গিয়েছে বলে অনুমান। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে একটি গণ্ডারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ও গরুমারায় চারটি হরিণ একটি বনশুয়োর বেশ কয়েকটি বাইসন ও একটি গণ্ডারের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

NORTH BENGAL FLOODS
ক্ষতিগ্রস্ত তৃণভূমি (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে গরুমারার জলঢাকা নদী লাগোয়া মেদলা নজর মিনার সংলগ্ন এলাকায়, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জঙ্গলের 50 হেক্টর জমির ঘাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বর্ষার বৃষ্টির পর ওই এলাকায় নতুন করে গজাতে শুরু করেছিল ঘাস। আর এতেই আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল বনদফতরের কর্তারা। তবে তাদের সেই আশায় জল ঢেলে দিল জলঢাকার জলোচ্ছ্বাস। জলঢাকা নদীর জলের তোড়ে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। গোটা ঘাস ভূমি ঠিক সেখানেই পলির মোটা আস্তরণে ঢাকা পড়েছে হাতি গণ্ডার বাইসনদের খাবার ঘাসের। নতুন করে লাগানো তৃণভূমিরও ক্ষতি হয়েছে।

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, ‘‘বন্যার ফলে জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণের অনেক ক্ষতি হল। বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের পাশাপাশি বিচরণ ভূমির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এর আগে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে এমন ক্ষতি হয়নি। এরপর খাদ্যের অভাবে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে বেরিয়ে আসবে। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত বাড়বে। কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা জানতে সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।’’

NORTH BENGAL FLOODS
বাঁচার চেষ্টায় বন্যপ্রাণ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘ইতিমধধ্যেই সাতটি বাইসন, পাঁচটি হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আরও বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধারের আশঙ্কা আমরা করছি। প্রচুর সরীসৃপের মৃত্যু হয়েছে, তা বলার অবকাশ রাখে না। লোকালয়ে বন্যপ্রাণী বেরিয়ে আসার ফলে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের বেশ কয়েকজন মানুষ আহত হয়েছে। কোথাও গণ্ডার, বাইসনের হামলা, কোথায় বন্য শুকরের আক্রমণের আহত হয়েছেন মানুষজন।’’

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, ‘‘বন্যার জাতীয় উদ্যানগুলোতে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। অনেক বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আমরা সমীক্ষা চালাচ্ছি কত বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হল। আর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের কতটা ক্ষতি হল।’’

NORTH BENGAL FLOODS
মৃত গণ্ডার (নিজস্ব ছবি)

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক প্রবীণ কাশোয়ান বলেন, ‘‘তোর্সা নদী জলদাপাড়ার লাইফ লাইন। বন্যার জলের তোড়ের গণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছু বন্যপ্রাণীর জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আমরা সব বন্যপ্রাণীকে জঙ্গলে ঢুকিয়েছি। আবাসস্থলের ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয়রা, পুলিশ সবাই মিলে বন্যপ্রাণী জঙ্গলে ঢুকিয়েছি। আমাদের অ্যান্টি পোচিং ক্যাম্প, টাওয়ার পরিস্কার করছি। সেতু নষ্ট হয়েছে। সেতুগুলো ঠিক করার কাজ করা হচ্ছে।’’

NORTH BENGAL FLOODS
বন্যার জেরে সংকটে বন্যপ্রাণ (নিজস্ব ছবি)

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন (AWLW) ড. নবিকান্ত ঝা বলেন, ‘‘তোর্সা নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার জল ঢুকেছে। তাতে করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতরে জল ঢুকে গিয়েছে। 80-100 হেক্টর জমিতে বন্যার জল ঢুকে গিয়েছিল। এখন জল নেমে গিয়েছে। পলি পড়ে গিয়েছে। একটা ভালো বৃষ্টি হলে পলি সরে যাবে। আশাকরি খুব তাড়াতাড়ি ঘাস উঠবে। তবে সব জায়গায় তৃণভূমির ক্ষতি হয়েছে এমনটাও নয়।’’

NORTH BENGAL FLOODS
গণ্ডার উদ্ধারের কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক দ্বীজপ্রতিম সেন বলেন, ‘‘বন্যার জলের আমাদের তৃণভূমি নষ্ট হয়েছে। প্রচুর বন্যপ্রাণী বন্যার জলের জাতীয় উদ্যান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। হাতি, বাইসন-সহ গণ্ডার বেরিয়ে এসেছিল আমরা বন্যপ্রাণীদের আপ্রাণ চেষ্টা করে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হয়েছি।’’

আরও পড়ুন -

  1. বন্যায় হারিয়েছে নথিপত্র, অভিযোগ নিতে দুর্গতদের দরজায় 'মোবাইল পুলিশ ক্যাম্প'
  2. বন্যায় গাঠিয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সিঁদুরে মেঘ দেখছে কুর্তি চা-বাগান কর্তৃপক্ষ
  3. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপাকে উত্তরের পর্যটন, ক্ষতি প্রায় কয়েকশো কোটি

For All Latest Updates

TAGGED:

WILDLIFE KILLED IN FLOODSজমি জলের নিচেমৃত্যু অসংখ্য বন্যপ্রাণেরLAND UNDER WATERNORTH BENGAL FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.