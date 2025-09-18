ETV Bharat / state

বেলেঘাটায় বিভাস অধিকারীর ফ্ল্যাটে মাঝরাত পর্যন্ত তল্লাশি, কী কী পেলেন তদন্তকারীরা

নয়ডায় ভুয়ো থানা খুলে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে এই বিভাস অধিকারীর বিরুদ্ধে ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নাম জড়ায় ৷

Bibhas Adhikari
বিভাস অধিকারীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি নয়ডা পুলিশের (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীর ফ্ল্যাটে হানা নয়ডা পুলিশের ৷ তাঁর কলকাতার বেলেঘাটার সিআইটি রোডের ফ্ল্যাটে টানা কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি চালাল নয়ডা পুলিশের একটি বিশেষ দল । বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই তল্লাশি অভিযান ৷ তাতে উদ্ধার হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও সামগ্রী ।

তল্লাশি নিয়ে জটিলতা

পুলিশ সূত্রে খবর, নয়ডায় যেভাবে নকল থানা গড়ে তুলেছিলেন বিভাস অধিকারী, হুবহু সেই পদ্ধতিতেই বেলেঘাটার ফ্ল্যাটটিও সাজিয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, নয়ডার ফ্ল্যাটে নকল থানা চালানোর জন্য যে সমস্ত সাইনবোর্ড, কাগজপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা হয়েছিল, সেই সবকিছুই বেলেঘাটার ফ্ল্যাটেও মজুত করেছিলেন তিনি । তল্লাশি অভিযান ঘিরে এদিন নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । নয়ডা পুলিশ স্থানীয় আদালতের সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে কলকাতায় পৌঁছলেও প্রথমে বেলেঘাটা থানার পুলিশ তাদের তালা ভাঙার অনুমতি দিতে রাজি হয়নি । এর জেরে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয় দুই জেলার পুলিশের মধ্যে ।

ফ্ল্যাট সিল নয়ডা পুলিশের

পরে নয়ডা পুলিশের প্রতিনিধিরা শিয়ালদা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে বিশেষ অনুমতি নেয় । এরপর প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত চলে টানা তল্লাশি । বেশ কিছু জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার পর অবশেষে ফ্ল্যাটটি সিল করে দেয় নয়ডা পুলিশ । তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী মামলার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । এই ঘটনার পর ফের নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বেলেঘাটা এলাকায় ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতার ফ্ল্যাটে দিনের পর দিন কীভাবে এমন কর্মকাণ্ড চালানো হল তা নজরে আসেনি স্থানীয় প্রশাসনের? মাসখানেক আগে নয়ডাতে বিভাস অধিকারীর একটি ফ্ল্যাট নজরে আসে সেখানকার পুলিশের । অভিযোগ, তিনি সেখানে একটি ফ্ল্যাট কিনে রীতিমত একটি থানা খুলে বসেছিলেন যেটি একেবারেই বেআইনি । অর্থাৎ নকল থানা ।

নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাস অধিকারীর নাম

পুলিশ সূত্রের খবর, শুধু নকল থানা নয়, বরং এর আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এই বিভাস অধিকারীকে ৷ কারণ তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছিল ৷ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের গ্রেফতারের পরই তদন্তকারীরা বিভাস অধিকারীর দিকেও নজর দেন । বিভিন্ন মহলে মানিক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন বিভাস ।

সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা

উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনেরও প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন । মানিকের গ্রেফতারের পরই ইডি ও সিবিআই একাধিকবার বিভাসের সঙ্গে সম্পর্কিত এলাকায় তল্লাশি চালায় । গত বছরের এপ্রিল মাসে সিবিআই-র তদন্তকারীরা নলহাটিতে বিভাসের বাড়ি ও একটি আশ্রমে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নথি বাজেয়াপ্ত করেন । পরে একাধিকবার তাঁকে সিবিআই দফতরে হাজিরাও দিতে হয় । কলকাতার নিজাম প্যালেসে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তদন্তকারীরা ।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিভাস অধিকারীর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তাই তাঁকে ঘিরে তদন্ত এখনও জারি রয়েছে । তার মধ্যে এবার নয়ডাতে নকল থানা খুলে বসে সেখানে একাধিক প্রতারণার ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ ওঠে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে । সেই ঘটনায় কলকাতা কানেকশন খুঁজে পেয়ে বুধবার তল্লাশি অভিযানে এসেছিল নয়ডা পুলিশ ।

