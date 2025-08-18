ETV Bharat / state

নো SIR নো ইলেকশন, স্পষ্ট দাবি শুভেন্দু অধিকারীর - SUVENDU ADHIKARI DEMANDS SIR

এবার বাংলা ভোটার তালিকার জন্য স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর স্পষ্ট দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

Suvendu Adhikari
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 1:59 PM IST

কলকাতা, 18 অগস্ট: বিহারের পরে এই রাজ্যে তথা সারা দেশ জুড়ে শুরু হতে পারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR। কিন্তু, এই রাজ্যে SIR চালু করা নিয়ে তীব্র বিরোধিতায় সরব হয়েছে বাংলার শাসক সল তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন সভা মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আজ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী SIR নিয়ে বিজেপির অবস্থান একেবারে স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, "নো SIR নো ইলেকশন।"

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে দিল্লির সরকার ভেঙে SIR করা হোক। তাই SIR নিয়ে একেবারে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল সরকার। কিন্তু, এই নিয়ে পাল্টা বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন করেছেন, SIR নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কেন এত বিচলিত হচ্ছে বা ভয় পাচ্ছে ?

শুভেন্দু আরও বলেন, "এসআইআর নিয়ে অনেক আগের থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস বারে বারে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ৷ এর আগেও বিহারে SIR চালু হওয়া নিয়ে সংসদ মহুয়া মৈত্র আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরবর্তিকালে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে রাজ্য সরকার পার্টি না থাকা সত্ত্বেও সুয়ো মোটো করে নিজেকে পার্টি হিসেবে যুক্ত করেছিলেন। তাই সবটাই তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা মৃত ভোটারের নাম থেকে ডুপলিকেট ভোটার, ডবল-এন্ট্রি ভোটার, বাংলাদেশী মুসলিম এবং রোহিঙ্গাদের নাম তালিকায় রাখতে চাইছে।"

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এদের ভুয়ো ভোটার কার্ড বানাতে সাহায্য করেছে যাতে এরা একবার কোচবিহার একবার মালদা একবার ডায়মন্ড হারবারে ভোট দিয়ে এসে সর্বশেষ ভোটটা ভবানীপুরে দিতে পারে। এটা তো খুব সোজা অংক। এই সোজা অংকের জন্যই তারা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু এসআইআর নতুন কিছু নয়। 2002 সালেও পশ্চিমবঙ্গে স্যার হয়েছিল তখন 26 লক্ষ নাম বাতিল হয়েছিল। "

শুভেন্দু বলেন, "আমাদের দাবি 'নো SIR নো ইলেকশন'৷ তৃণমূল কংগ্রেস যত বাধা দেবে, এসআইআর তত দীর্ঘায়িত হবে। আর দীর্ঘায়িত হলে তার ফল কী হতে পারে সেটা সবার জানা আছে। এই সরকারের সময়সীমা আগামী 4 মে 2026 পর্যন্ত। 2021-এর পরের মে প্রথম এই সরকার দায়িত্ব নিয়েছিল আর আগামী 4 মের মধ্যে নতুন সরকার নির্বাচিত হবে।"

