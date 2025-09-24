প্রচার-প্রসারের অভাবে পুজোর মুখে ধুঁকছে শান্তিনিকেতনের 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট'
পর্যটকরা সোনাঝুরির হাটে বেশি যাওয়ায় আক্ষেপ 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট'-এর ব্যবসায়ীদের ৷ প্রচারের অভাবের কথা অস্বীকার মন্ত্রীর ৷
Published : September 24, 2025 at 6:27 PM IST
বোলপুর, 23 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে প্রচার-প্রসারের অভাবে ধুঁকছে শান্তিনিকেতনের 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট' ৷ প্রান্তিকে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা এই হাটে পর্যটকরা প্রায় আসেনই না, এমনই অভিযোগ ব্যবসায়ীদের ৷ বরং, সোনাঝুরির হাটে পর্যটকদের ঢল নামে, আর সরকারি হাটের প্রচারের অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন একাংশ শিল্পী এবং ব্যবসায়ীরা ৷
যদিও, এই প্রসঙ্গে রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "আমরা প্রচারের উপর সারা বছরই জোর দিই ৷ ওই হাটের শিল্পীদের বিভিন্ন সরকারি মেলায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আগামীতে আরও বেশি করে প্রচার ও প্রসার করা হবে ৷ আমাদের সরকার শিল্পী ও শিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় ৷"
2014 সালের 18 অক্টোবর শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক উপনগরীতে 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটের' উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত ও সুসজ্জিত এই হাটে কমপক্ষে 100 জন শিল্পী তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসতে পারবেন, এমন ব্যবস্থা রয়েছে ৷ সামনে প্রায় 70টি দোকানঘর, আর ভিতরে 30টি দোকান ঘর রয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, আগে এই হাটে 12 মাসে বারোটি মেলা হত ৷ কোভিড পরিস্থিতির সময় থেকে তা কমে যায় ৷ বর্তমানে বছরে 5 থেকে 6টি মেলা হয় বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে ৷ এই হাটে শুধু শান্তিনিকেতন বা বীরভূমের শিল্পীরা বসেন তা নয়, মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া জেলা থেকেও শিল্পীরা আসেন ৷ সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকার কথা হাটটি ৷ কিন্তু, প্রচার ও প্রসারের অভাবে তেমন ভাবে পর্যটকেরা আসেন না-বলে অভিযোগ এই হাটের ব্যবসায়ীদের ৷ ফলে বছরের অধিকাংশ দিনই এক প্রকার মাছি তাড়াতে হয় ব্যবসায়ীদের ৷
প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হল সোনাঝুরির খোয়াই হাট ৷ বন বিভাগের জায়গায় কীভাবে একটি ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে, এই নিয়ে ইতিমধ্যে মামলা চলছে জাতীয় পরিবেশ আদালতে ৷ মামলা করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত ৷ এমনকি, মামলায় আদালতে দেওয়া হলফনামায় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন বিভাগ জানাতেই পারেনি সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাটের অনুমতি সরকারের কোন দফতর দিয়েছে ৷
আর এই হাটে পর্যটকদের ঢল নামায়, ধুঁকছে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সরকারি বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ করছেন শিল্পী এবং ব্যবসায়ীরা ৷ তাঁদের আবেদন, যদি এই হাটেও মানুষজন আসেন, তা হলে সুবিধা হয় ৷ এক কথায় পুজোর মুখে বেচাকেনা নেই হাটের ব্যবসায়ীদের ৷ তার উপর দোসর হয়েছে বৃষ্টি ৷
শান্তিনিকেতনে বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে শেফালী পাল, জামির পটুয়া, সুতপা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সবাই সোনাঝুরির হাটের দিকে চলে যান ৷ প্রচারের অভাব আছে ৷ ওই হাটের মতো যদি আমাদের হাটেও পর্যটকেরা আসেন, তাহলে আমাদের একটু বেচাকেনা ভালো হয় ৷ মানুষজন কম আসায় তেমন বিক্রি নেই ৷"