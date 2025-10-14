বঙ্গ থেকে বিদায় বর্ষার, শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতের অপেক্ষা

বঙ্গ থেকে বিদায় বর্ষার, শুষ্ক আবহাওয়ায় শীতের অপেক্ষা
ঝোড়ো ইনিংস শেষে বাংলা থেকে সোমেই পাততাড়ি গুটিয়েছে বর্ষা ৷ কুয়াশামাখা ভোরে এবার শীতকালের দিন গোনা শুরু বঙ্গবাসীর ৷
Published : October 14, 2025 at 8:03 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: দেরিতে হলেও অবশেষে বাংলা থেকে বিদায় নিল বর্ষা ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, সাধারণত অক্টোবরের প্রথম 10 দিনের মধ্যে বঙ্গ থেকে বিদায় নেয় বর্ষা ৷ কিন্তু এই বছর তিনদিন দেরি হয়েছে ৷
হাওয়া অফিস বলছে, এই বছর সময়ের 7 দিন পর দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করে ৷ আবার নির্ধারিত সময়ের কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে বর্ষা ৷ চলতি বছরে উত্তরবঙ্গের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ এবছর উত্তরবঙ্গে 16 শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে ৷ এদিকে দক্ষিণবঙ্গে প্রতি বছরের তুলনায় এই বছর 8 শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ সাধারণত 19 শতাংশের ঘাটতি থাকলে, তা স্বাভাবিক হিসাবে ধরা হয় ৷
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
মঙ্গলবার দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
বঙ্গ থেকে বর্ষার বিদায়
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিকভাবে সোমবার বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে বর্ষা ৷ তবে শুধু বাংলা নয় ৷ তালিকায় আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য রয়েছে ৷ হাওয়া অফিসের বিবৃতি অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং ছত্তিশগড়ের বেশিরভাগ এলাকা থেকে কয়েকদিন আগে বিদায় নিয়েছে বর্ষা ৷ এবার কর্নাটক এবং তেলেঙ্গানার কিছু অংশ, মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সরে গিয়েছে । গোয়া, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম এবং ওড়িশার কিছু অংশ, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকেও সোমবার থেকে বিদায় নিয়েছে বর্ষা ৷
দুর্গাপুজোর পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে । কলকাতার তাপমাত্রা গত কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে স্বাভাবিকের নীচে রয়েছে । 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা । আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে রয়েছে । রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷
শুষ্ক আবহাওয়া
আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ দিনের বেলা রোদের তাপ অনুভূত হবে ৷ তবে সূর্যাস্তের পরে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমবে ৷ তবে, শীত আসতে আরও কিছুটা দেরি রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ উত্তরের হাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে আরও সময় লাগবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.7 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.6 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 53 শতাংশ ।