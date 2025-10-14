বাজি বিক্রিতে কিউআর কোড অতীত ! ডেসিবেল বৃদ্ধিতে শব্দ তাণ্ডবের আশঙ্কা
শব্দবাজির ক্ষেত্রে এবার 125 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দমাত্রা নির্ধারিত করেছে পুলিশ-প্রশাসন ৷ নিষিদ্ধ থাকছে কেট, উরণ তুবড়ি, কালিপটকা ৷
Published : October 14, 2025 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: কিউআর কোড স্ক্যান করে আসল সবুজ বাজি কি না দেখে নেওয়ার বিষয় অতীত ৷ এই বছর সেই সিদ্ধান্তে ইতি টেনেছে পুলিশ-প্রশাসন । সঙ্গে শব্দবাজির ক্ষেত্রে শব্দের ঊর্ধ্বসীমা 90 ডেসিবেল থেকে বেড়ে হয়েছে 125 ডেসিবেল ।
এর ফলে অনেক শব্দবাজি যা এত দিন নিষেধ ছিল, সেগুলিও বিক্রির আওতায় চলে আসছে বলেই জানাচ্ছেন বাজি বিক্রেতারা । আর তার জেরে তীব্র আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শব্দ তাণ্ডবের । মূলত শিশু, বৃদ্ধ, পোষ্য কিংবা অসুস্থ মানুষদের আসন্ন কালীপুজো বা ছটপুজোর সময়কালে ভোগান্তি পোহাতে হবে বলেই আশঙ্কা করছেন পরিবেশ কর্মীরা ।
চলতি বছরে বদলে যাচ্ছে বাজি বিক্রি কিংবা কেনার ছবি । এবার আর কিআর কোড মারফত বাজি কেনার বিষয়ের বদলে প্রশাসন ও পুলিশ তরফে 1400 বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থার তালিকা করা হয়েছে । সেই সংস্থাগুলি থেকেই বিক্রেতাদের কিনতে হবে বাজি ।
এই পরিস্থিতিতে বাজি শিল্প ও ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা শুভঙ্কর মান্না বলেন, "নিরি (ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-NEERI) নির্ধারিত নিয়ম ও রাসায়নিক দিয়েই যারা বাজি তৈরি করে তারাই গ্রিন বাজি বা সবুজ বাজির প্রস্তুতকারক । সেই উৎপাদিত পণ্যে একটি কিউআর থাকত, যা স্ক্যান করলে সবটাই স্পষ্ট হতো যে সবুজ বাজি কি না । এবার সেসব নেই । আমাদের ধরে নিতে হবে যেহেতু আমাদের বাজি বাজারগুলি পুলিশ প্রশাসন ও দূষণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে এবং তাঁরা নির্ধারণ করেছে 1400 সংস্থার বাজি রাখা যাবে, তাহলে সেই নথিভুক্ত সংস্থার বাজি মানেই সেটা গ্রিন বাজি । দূষণ কম হবে অপেক্ষাকৃত এবং সেই সব বাজিগুলি নিরি-র বলে দেওয়া নিয়মেই বানানো । আমরা অনুরোধ করব যে ক্রেতারা এই বাজারগুলি থেকেই বাজি কিনুক । তাতে পুলিশি হয়রানি মুখে পড়তে হবে না ।"
শব্দবাজি 125 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দমাত্রা নির্ধারিত করার বিষয়ে শুভঙ্কর মান্নার বক্তব্য, "আমরা মনে করছি ছোট সেল, বোম যেগুলো নিষিদ্ধ ছিল সেগুলিও এবার বিক্রি হবে ৷ কারণ, এইগুলির শব্দ মাত্রা 125 ডেসিবেলের নিচে । রকেট, উরণ তুবড়ি, কালিপটকা নিষিদ্ধ ।"
রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন, "আমরা স্বেচ্ছায় কোনও শব্দের উচ্চমাত্রা বাড়িয়ে দিইনি । দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে বলেছে যে দেশ জুড়ে এই ক্ষেত্রে শব্দের উচ্চমাত্রা 125 ডেসিবেল হবে । সেই নির্দেশকেই আমরা বাধ্যতামূলকভাবে মান্যতা দিয়েছি ও বাস্তবায়ন করেছি মাত্র ।"
প্রশাসনের শব্দমাত্রা বৃদ্ধির বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই সবুজ মঞ্চের মতো পরিবেশ সংগঠনগুলি পথে নেমেছে । তাদের আশঙ্কা, এত দিন পুলিশ-প্রশাসনের গাফিলতি থাকলেও অনেকেই ভয়ে অল্প হলেও কোথাও একটা বাজি ফাটাতে লাগাম দিত । এই বছর সেসবটাই বেপরোয়া হয় উঠবে । বাড়ির অসুস্থ মানুষজন, বৃদ্ধ বা শিশুকে নিয়ে চিন্তা তৈরি হবে । রাস্তা কিংবা বাড়ির পশুদের নিয়েও চিন্তা থাকবে । শব্দ তাণ্ডব হবে বেনজির মাত্রায় ।
পরিবেশ বিজ্ঞানী সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, "রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বাজি উৎপাদক সংস্থার একটি দুষ্ট চক্র কাজ করছে । বিপুল টাকার লেনদেনের আশঙ্কা করছি আমরা । কারণ যে শিল্পে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে পরিবেশ জনজীবন, সেই শিল্পে লাগাম টানার পরিবর্তে আচমকাই খোলা ময়দান দিয়ে দিচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন । শব্দের উচ্চমাত্রা বৃদ্ধি করে দিচ্ছে ৷ যার জেরে অনেক নিষিদ্ধ বাজিয়েও আর ধরপাকড়ের আওতায় থাকবে না । দেদার ফাটানো যাবে । ফলে বেলাগাম সেই শব্দের দাপটে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ কিংবা অসুস্থ মানুষজন, তারা আরও সমস্যার সম্মুখীন হবেন এটা বলার অবকাশ থাকে না ।"
এই শব্দ তাণ্ডব প্রসঙ্গে অবশ্য বাজি ব্যবসায়ী সমিতির কর্তা শুভঙ্কর মান্না বলছেন, "দেখুন সুপ্রিম কোর্ট বাজি ফাটানোর সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন । কালীপুজো হোক বা ছট অথবা বড়দিন, বর্ষবরণ । সেই ঘণ্টা দুই সময় মেনে সকলে যদি বাজি ফাটায় সেটা কেউ তাণ্ডব বলতে পারে ৷ কেউ অন্য কোনোভাবে অভিহিত করতে পারে । তবে আমাদের অর্থাৎ বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে একটু দায়িত্বশীল হতে হবে এই ক্ষেত্রে । পুলিশ-প্রশাসন ছাড় দিয়েছে বলে বেলাগাম হলে চলবে না । নিজেদের বুঝতে হবে বেশি শব্দ সৃষ্টি হয় এমন বাজি ফাটানোর থেকে বিরত যদি থাকা যায় বা কম ফাটানো যায় । আমাদের আচরণ যাতে পশু বা শিশু, বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষদের বিপদের কারণ না-হয়, সেই দিকটা দেখতে হবে ।"