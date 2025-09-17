ETV Bharat / state

নেই চেনা উৎসবের আমেজ, বিশ্বকর্মা পুজোয় শতাব্দী প্রাচীন বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে শুধুই হাহাকার

একসময়ে কারখানায় 74টি ইউনিটে বিশ্বকর্মা পুজো হত। চলত এক বিভাগের সঙ্গে অন্যের প্রতিযোগিতা। হইচই, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া হত ৷ 16 হাজার কর্মীর বাড়িতে যেত মিষ্টি।

ETV BHARAT
বিশ্বকর্মা পুজোয় শতাব্দী প্রাচীন বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে শুধুই হাহাকার (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025 at 8:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 17 সেপ্টেম্বর: শিল্পাঞ্চল মানেই শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা । একটা সময়ে দুর্গাপুজোকেও ছাপিয়ে যেত এই উৎসবের চেহারা । কিন্তু আজ বহু কলকারখানায় শুধুই শ্মশানের নীরবতা । শতাব্দী প্রাচীন বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় তেমনই স্তব্ধতা যেন গ্রাস করেছে । একসময় এই কারখানায় 74টি ইউনিটে বিশ্বকর্মা পুজো হত । চলত এক বিভাগের সঙ্গে অন্যের প্রতিযোগিতা । হইচই, আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে 16 হাজার কর্মীর বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট । ভাবা যায় ! আজ সেখানে শুধুই হাহাকার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ৷ শুনশান বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ।

বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের ইতিহাস

1918 সালের স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগান কারখানা । রেলের ওয়াগন তৈরি থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন ধরনের রেলের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরি করত এই কারখানা । পরবর্তীকালে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি এই কারখানাকে অধিগ্রহণ করে নেয় । কারখানার নাম হয় বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানা । এই কারখানার একটি শাখা হাওড়াতেও ছিল । 1976 সালে এই কারখানার জাতীয়করণ হয় ।

ETV BHARAT
শুনশান বার্ন স্ট্যান্ডার্ড (নিজস্ব চিত্র)

1984 সালের পর থেকেই রেলের ওয়াগনের অর্ডার কমতে শুরু করে । কারণ সেই সময় খোলা টেন্ডার প্রথা শুরু হয় । যার ফলে অনেক বেসরকারি কোম্পানিও রেলের ওয়াগন তৈরি করতে শুরু করে । প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়ে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড । কারখানার আধুনিকীকরণ না-হওয়ার কারণে উৎপাদিত মূল্য বিক্রয় মূল্যের থেকে বেশি হতে শুরু করে । ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে শুরু করে এই কারখানা । 1995 সালে এই কারখানাকে রুগ্ন বলে ঘোষণা করা হয় ।

ETV BHARAT
বিশ্বকর্মা পুজোয় বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে শ্মশানের স্তব্ধতা (নিজস্ব চিত্র)

তবে 2010 সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই কারখানাকে রেলের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হয় । কিন্তু তাতেও লাভ বিশেষ হয়নি । কারখানার উন্নতিকরণের জন্য রেল সে সময় 30 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল । কিন্তু আদতে সেই টাকা কারখানার উন্নতির কাজে না-গিয়ে তা এসি গাড়ি কেনা এবং কারখানার চাকচিক্য বাড়াতেই খরচ হয়ে যায় বলে কর্মীদের অভিযোগ । শেষ পর্যন্ত 2018 সালে কারখানা যখন শতবর্ষে পা দিচ্ছে, সেই সময়ই এই কারখানাকে বন্ধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয় । স্থায়ী কর্মীদের ভিআরএস দিয়ে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । অস্থায়ী শ্রমিকদের বকেয়া টাকা বাকি রেখেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায় । সেই টাকা নাকি এখনও অনেকে পাননি ।

বিশ্বকর্মা পুজোয় বার্ন স্ট্যান্ডার্ড

কারখানার যখন রমরমা বাজার ছিল, তখন এই কারখানায় 16 হাজার কর্মী কাজ করতেন বলে প্রাক্তন কর্মীরা জানাচ্ছেন । সেই সময় কারখানার 74টি বিভাগ ছিল । এই 74টি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগে আলাদা আলাদা করে বিশ্বকর্মা পুজো হত । কারখানার ভেতরে প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে এই বিশ্বকর্মা পুজোয় প্রতিযোগিতা লেগে যেত ।

ETV BHARAT
বিশ্বকর্মা পুজোয় বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে শুধুই হাহাকার (নিজস্ব চিত্র)

কারখানার প্রাক্তন কর্মী অসিত বাগ জানালেন, "কারখানার প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা মেতে উঠত নিজেদের বিশ্বকর্মা পুজোর সাজিয়ে তোলার জন্য । কার পুজো কত পরিচ্ছন্নভাবে সুন্দর করে হতে পারে, সেটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য । বিশ্বকর্মা পুজো থেকেই কার্যত দুর্গাপুজোর উৎসব লেগে যেত কারখানায় ও শ্রমিক আবাসনগুলিতে । আগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কারখানা দেখার সুযোগ থাকত । শ্রমিক পরিবারগুলি আসত কারখানায় । চাক্ষুস করতেন যন্ত্রপাতি । পরবর্তীকালে যদিও তা নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় । তবু উৎসবের আমেজ থাকত কারখানার ভেতর । জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হত কর্মীদের । এছাড়া প্রত্যেক কর্মীর বাড়িতে মিষ্টির প্যাকেট পাঠানো হত । তবে শুধু কারখানার কর্মীরাই নন । এই কারখানার বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠতেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । কারখানা ঘিরে বহু মানুষের রুটি রুজি, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে হয়েছিল । তাঁরাও এই বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতে উঠতেন । পুজোর পর লরিতে করে দামোদরে বিশ্বকর্মা প্রতিমাগুলিকে ভাসান দিতে নিয়ে যাওয়া হত । তার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনকে ছুটিও দেওয়া হত । এক অনন্য উৎসবের চেহারা তৈরি হত বিশ্বকর্মা পুজোকে ঘিরে, আজ যা সবই অতীত ।"

আজ সেখানে শুধুই হাহাকার

2018 সালে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বকর্মা পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারখানায় । কারখানায় ঢোকার আর কোনও অংশেই সুযোগ নেই কারও । কর্মীরাও ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেওয়ার পর এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন । এলাকাও ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে । শ্রমিক আবাসনগুলিতে দু-একটি পরিবার তাও পড়ে আছেন উপায়ান্তর না-দেখতে পেয়ে । সেখানে আবার বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয় । ফলে অসহায় অবস্থা । এই অবস্থায় আর উৎসবের চেহারা নেই বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে ।

ETV BHARAT
বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে নেই চেনা উৎসবের আমেজ (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানায় গিয়ে দেখা গেল, একদিন যেখানে উৎসবে হৈ-চৈ হট্টগোল লেগে থাকত, আর সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা । প্রাক্তন কর্মী অসিত বাগ বিলাপ করে জানালেন, "বুকে পাথর নিয়ে সেই কষ্ট চেপে আছি । যখন গোঁফ বেরোয়নি তখন কাজ করতে ঢুকেছিলাম, আজ শেষ বয়সে এসে গোঁফ সাদা হয়ে গিয়েছে । তবু মেনে নিতে হয়েছে । চোখের জল নিয়েই কারখানা ছেড়েছিলাম । এই বিশ্বকর্মা পুজো এলেই বুক ডুকরে কেঁদে ওঠে । যে বিশ্বকর্মা পুজো থেকে দুর্গাপুজোর আনন্দ শুরু হয়ে যেত, আজ সেখানে কিছুই নেই ।"

পোড়োবাড়ির মতো বুকে ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কারখানা । যেখানে বহু মানুষের কান্না আর বেদনা চাপা পড়ে আছে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BURN STANDARDNO FESTIVAL AT BURN STANDARDবিশ্বকর্মা পুজো 2025বার্ন স্ট্যান্ডার্ডVISHWAKARMA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.