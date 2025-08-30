কালিম্পং, 30 অগস্ট: ফের ধসের জেরে বন্ধ হল 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । শনিবার সকালে সেভক সংলগ্ন কালিঝোরায় করোনেশন সেতুর কাছে একটি বড় অংশে ধস নামে । পাহাড় থেকে লাগাতার পড়তে থাকে বিশাল পাথর । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী ও পর্যটকরা ৷ ফলে ওই সড়কে যান চলাচলে সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন ।
যেভাবে বড় আকারের পাথর রাস্তায় পড়েছে, তাতে ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন । কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই বলেন, "এদিন সকাল থেকে ফের জাতীয় সড়কে ধসের ঘটনা ঘটছে । পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে । এতে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না ৷ আপাতত সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । ধস সরানোর পর পরিস্থিতি ঠিক হলে ফের স্বাভাবিক করা হবে ।"
বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড় থেকে সমতলে ৷ আর তার জেরেই এই ধসের ঘটনা ঘটেছে ৷ ধসের জেরে জাতীয় সড়কের অন্যান্য অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে বিকল্প রাস্তা হিসাবে লাভা এবং গরুবাথান হয়ে সিকিমে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সেক্ষেত্রে খানিক ঘুরপথে এবং অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে গাড়িচালকদের ।
টানা বৃষ্টির জেরে বিগত কয়েক দিনে বারবার 10 নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে ৷ কয়েকদিন আগেই শ্বেতীঝোরার কাছে রাস্তার ভাঙা অংশ তলিয়ে গিয়েছিল পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা নদীর গর্ভে । অন্যদিকে, রাস্তার বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা যায় । পাথর সরিয়ে এবং ধস মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ।
কিছুদিন বন্ধ থাকার পর 15 অগস্ট ওই সড়কে ধরে ফের যান চলাচল শুরু হয় । কিন্তু এরপর 21 অগস্ট পাহাড়ে রাতভর বৃষ্টিতে ধসের আশঙ্কায় আবারও বন্ধ হয়ে যায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ নির্দেশিকা জারি করে ওই সড়ক দিয়ে সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । শনিবার সকালে ফের ধস নামায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গেল ।