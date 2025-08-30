ETV Bharat / state

কালিঝোরায় বড়সড় ধস, ফের বন্ধ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক

যান চলাচলে আপাতত সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন ৷ বিকল্প রাস্তা হিসাবে লাভা এবং গরুবাথান হয়ে সিকিমে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

National Highway 10
কালিঝোরায় করোনেশন সেতুর কাছে বড়সড় ধস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2025 at 1:11 PM IST

কালিম্পং, 30 অগস্ট: ফের ধসের জেরে বন্ধ হল 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । শনিবার সকালে সেভক সংলগ্ন কালিঝোরায় করোনেশন সেতুর কাছে একটি বড় অংশে ধস নামে । পাহাড় থেকে লাগাতার পড়তে থাকে বিশাল পাথর । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী ও পর্যটকরা ৷ ফলে ওই সড়কে যান চলাচলে সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন ।

যেভাবে বড় আকারের পাথর রাস্তায় পড়েছে, তাতে ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন । কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই বলেন, "এদিন সকাল থেকে ফের জাতীয় সড়কে ধসের ঘটনা ঘটছে । পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে । এতে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া হবে না ৷ আপাতত সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । ধস সরানোর পর পরিস্থিতি ঠিক হলে ফের স্বাভাবিক করা হবে ।"

ধসের জেরে ফের বন্ধ 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (ইটিভি ভারত)

বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড় থেকে সমতলে ৷ আর তার জেরেই এই ধসের ঘটনা ঘটেছে ৷ ধসের জেরে জাতীয় সড়কের অন্যান্য অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে বিকল্প রাস্তা হিসাবে লাভা এবং গরুবাথান হয়ে সিকিমে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সেক্ষেত্রে খানিক ঘুরপথে এবং অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে গাড়িচালকদের ।

টানা বৃষ্টির জেরে বিগত কয়েক দিনে বারবার 10 নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে ৷ কয়েকদিন আগেই শ্বেতীঝোরার কাছে রাস্তার ভাঙা অংশ তলিয়ে গিয়েছিল পাশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা নদীর গর্ভে । অন্যদিকে, রাস্তার বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা যায় । পাথর সরিয়ে এবং ধস মেরামত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ।

National Highway 10
পাহাড় থেকে লাগাতার পড়তে থাকে পাথর (নিজস্ব ছবি)

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর 15 অগস্ট ওই সড়কে ধরে ফের যান চলাচল শুরু হয় । কিন্তু এরপর 21 অগস্ট পাহাড়ে রাতভর বৃষ্টিতে ধসের আশঙ্কায় আবারও বন্ধ হয়ে যায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ নির্দেশিকা জারি করে ওই সড়ক দিয়ে সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । শনিবার সকালে ফের ধস নামায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গেল ।

