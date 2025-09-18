কলকাতায় ভারত-মার্কিন চুক্তিতে নয়া দিশা প্রযুক্তিতে, সৌজন্যে সানটেক গ্লোবাল-আইআইটি খড়গপুর

কলকাতায় ভারত-মার্কিন চুক্তিতে নয়া দিশা প্রযুক্তিতে, সৌজন্যে সানটেক গ্লোবাল-আইআইটি খড়গপুর
কলকাতায় সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ছে সানটেক গ্লোবাল ও আইআইটি খড়গপুর ৷ আমেরিকান সেন্টারে হল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৷
Published : September 18, 2025 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: শুল্ক নিয়ে ভারত ও আমেরিকার টানাপোড়েনের মধ্যেই প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দু'দেশের সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে গেল বাংলায় ৷ সৌজন্যে সানটেক গ্লোবাল এবং আইআইটি খড়গপুর । কলকাতায় তারা সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করবে ৷ বৃহস্পতিবার শহরের আমেরিকান সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে । এই উদ্যোগের লক্ষ্য, সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রসার ঘটানো এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করা ।
আমেরিকার কনসাল জেনারেল কাথি গাইলস-ডিয়াজ এদিনের চুক্তিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন । তাঁর কথায়, "এটি ভারত-আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার শক্ত প্রমাণ, যা দুই দেশের কৌশলগত লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতৃত্বকে মজবুত করবে ।"
সানটেক গ্লোবালের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ড. সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই সমঝোতা কেবল একটি গবেষণাগার নয়, এটি মার্কিন উদ্ভাবনী নেতৃত্ব ও ভারতের অ্যাকাডেমিক শক্তিকে যুক্ত করার একটি সেতু । আমরা একসঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির নকশা, প্রোটোটাইপ ও বাণিজ্যিকীকরণ করব । এর ফলে শুধু বিশ্ব বাজারে প্রবেশই নয়, বরং স্থিতিশীল ও টেকসই সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা সম্ভব হবে ।"
তিনি আরও জানান, পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে নতুন প্রজন্মের চিপ নকশা, উৎপাদন, উন্নত প্যাকেজিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর গবেষণা কেন্দ্র এবং কলকাতায় সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ।
আইআইটি খড়গপুরের পরিচালক ড. সুমন চক্রবর্তী বলেন, "সানটেক গ্লোবালের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ । আমরা একসঙ্গে বিশ্বমানের গবেষণা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের নতুন ভিত্তি তৈরি করব ।" তিনি উল্লেখ করেন, সানটেক সম্প্রতি শিকাগোতে একটি নতুন ক্যাম্পাস শুরু করেছে এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ও আমেরিকা যৌথভাবে সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে রূপান্তরমূলক উন্নয়নের দিশা দেখাবে ।
এই উদ্যোগটি ‘ট্রাস্ট’ (ট্রান্সফর্মিং দ্য রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিং স্ট্র্যাটেজিক টেকনোলজি) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত হয়েছে, যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে চালু করেছিলেন । এর উদ্দেশ্য হল কৌশলগত প্রযুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা আরও গভীর করা ।
প্রযুক্তি মহলের মতে, কলকাতায় সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে উঠলে ভারতের প্রযুক্তি খাতে নতুন অধ্যায় সূচিত হবে । একইসঙ্গে এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে ।