মালদা, 22 অগস্ট: আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল, যে দ্রুততার সঙ্গে গঙ্গার জলস্তর কমতে শুরু করেছে, তাতে দ্বিতীয়বার নদী ভাঙন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷ সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে ৷ গঙ্গার ভাঙনে মানিকচকের ভূতনিতে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি টাকায় সদ্য নির্মিত রিং বাঁধের বেশ কিছুটা অংশ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে ৷ আতঙ্কে ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা ৷ পালিয়েছেন বন্যায় বাঁধের উপর আশ্রয় নেওয়া কিছু মানুষজনও ৷
যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভাঙা বাঁধ মেরামতির কাজ করছে সেচ দফতর ৷ কিন্তু এত টাকায় তৈরি নতুন এই বাঁধ এভাবে কেন কেটে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ এই নিয়ে সেচ দফতরের কোনও প্রতিক্রিয়া না-পাওয়া গেলে জেলাশাসক জানিয়েছেন, দুর্গত মানুষদের পাশে প্রশাসন সবসময় রয়েছে ৷ তাঁরা গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন ৷
শুক্রবার বেলা 12টায় মানিকচক ঘাটে গঙ্গার জলস্তরের উচ্চতা ছিল 24.56 মিটার ৷ বিপদসীমা 24.69 মিটার থেকে 13 সেন্টিমিটার নীচে রয়েছে নদী ৷ এখনও জলস্তর কমছে দ্রুতগতিতে ৷ একই সময়ে ফুলহরের জলস্তর ছিল 26.52 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 91 সেন্টিমিটার নীচে ৷ মহানন্দা এদিন দুপুরে 20.10 মিটার উচ্চতায় বয়েছে ৷ অর্থাৎ বিপদসীমা 21 মিটার থেকে 90 সেন্টিমিটার নীচে রয়েছে মহানন্দা ৷ ফুলহর ও মহানন্দার জলও দ্রুততার সঙ্গে কমছে ৷
বিপদ সেখানেই৷ সাধারণত ভাঙন প্রবণ এলাকায় দু’দফায় পাড় কাটে নদী ৷ এবছর জলস্তর বৃদ্ধির সময় রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামে ‘হামলা’ চালিয়েছে গঙ্গা ৷ জল কমার সময় ভূতনির দু’টি এবং মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফের পাড় কাটছে সে ৷ এবার তার দোসর ফুলহর ৷ এই নদীর জলেই বাঁধ ভেঙে বানভাসি হয়েছে ভূতনি চরের লক্ষাধিক মানুষ ৷ মৃত্যুও হয়েছে দু’জনের ৷ নদীপাড়ের বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা, ফুলহর আর গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির সময় যে ভাঙন দেখা যায়, জল কমার সময় সেই ভাঙনের তীব্রতা কয়েকগুন বেড়ে যায় ৷ এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷
তবে এই মুহূর্তে নদীর জলস্তর কম থাকায় ভূতনির ক্ষতিগ্রস্ত রিং বাঁধ মেরামতিতে দেরি হয়নি ৷ ভাঙন বন্ধ হতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরপুর ও কালুটোনটোলা গ্রামের তিনটি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত রিং বাঁধ মেরামতির কাজে হাত পড়েছে ৷ বালির বস্তা দিয়ে গঙ্গার স্রোত রোখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়র আর ঠিকাদাররা ৷
মথুরাপুরের শঙ্করটোলায় ফুলহরের ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকাতেও ভাঙন রোধের কাজ চলছে ৷ তবে কাজের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র ৷ তিনি বলেন, “আমার একটাই কথা, ভাঙন রোধের কাজে কোনও আপস করা হবে না ৷ কাজ সঠিকভাবে করতে হবে এবং সেটা করতে হবে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ৷ কোথাও থেকে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ পাওয়া গেলেই আমি বিষয়টি লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব ৷ মানিকচকের মানুষ যাতে ভাঙনের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পায়, তার ব্যবস্থা সেচ দফতরকে করতেই হবে ৷”
বন্যার জলে ঘরছাড়া কেদার মণ্ডল এই মুহূর্তে পরিবার নিয়ে ভূতনির কেশরপুর বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ বললেন, “যেভাবে গঙ্গা পাড় কাটছে তাতে আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখছি ৷ গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত নতুন রিং বাঁধের অন্তত তিনটি জায়গা কেটে গিয়েছে ৷ নদী এখন বাঁধের গা ঘেঁষে বইছে ৷ বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়ায় পরিবার নিয়ে বাঁধে আশ্রয় নিয়ে রয়েছি ৷ কিন্তু এখানেও শান্তি নেই ৷ যে হারে গঙ্গা পাড় কাটছে, তাতে এই বাঁধও তলিয়ে যেতে পারে ৷ আমাদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই ৷ তাই আতঙ্ক নিয়েই রাত জাগতে হচ্ছে আমাদের ৷”
এদিন সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র ফোন ধরেননি ৷ তাই জানা যায়নি, মাসপাঁচেক আগে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি টাকায় তৈরি বাঁধ এভাবে কেন ক্ষতিগ্রস্ত হল ? জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, “এবার জেলার তিনটি ব্লক নদী ভাঙন ও বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেগুলি হল কালিয়াচক 3 নম্বর, মানিকচক ও রতুয়া 1 নম্বর ব্লক৷ তিন ব্লকের 62টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত ৷ দ্রুতগতিতে জল নামতে শুরু করায় ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘দুর্গত মানুষের জন্য প্রশাসনের তরফে 40 হাজার ত্রিপল-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে বিলি করা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 17টি রিলিফ ক্যাম্প এবং 244টি মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়েছে ৷ এই সময়ের মধ্যে প্রশাসন প্রায় ন’হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ এঁদের মধ্যে 60 জন গর্ভবতীও রয়েছেন ৷ দুর্গতদের যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নৌকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ ঘরে নদীর জল ঢুকে যাওয়ায় যাঁরা বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আড়াই হাজার মশারি বিলি করা হয়েছে ৷ ত্রাণ নিয়ে কোনও সমস্যা নেই ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷”