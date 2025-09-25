ETV Bharat / state

1940-এ নেতাজির হাতে শুরু, বহু ইতিহাসের সাক্ষী প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের দুর্গাপুজো

1940 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বন্দি ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে৷ সেই সময় সেখানে তিনি শুরু করেন দুর্গাপুজো৷ যা এখনও চলছে৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন৷

Presidency Jail Durga Puja
প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের দুর্গাপুজো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে শুরু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 8:09 PM IST

8 Min Read
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস৷ দেশনায়ক৷ বাঙালির সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক৷ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন সময় তাঁকে বন্দি থাকতে হয়েছে বিভিন্ন জেলে৷ যেখানেই তিনি থেকেছেন, সেখানেই তিনি রেখে এসেছেন কোনও না-কোনও নিদর্শন৷ যা স্বাধীনতার 78 বছর পেরিয়ে যাওয়া পর ঐতিহ্য হিসেবে বিদ্যমান৷

যেমন কলকাতার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার৷ এই সংশোধনাগার শুধু বন্দিশালাই নয়, ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। সেই অধ্যায়ের অন্যতম অংশ দুর্গাপুজো৷ যার সূচনা হয়েছিল নেতাজির হাত ধরে৷ 1940 সালে যখন তিনি এই কারাগারে বন্দি ছিলেন, তখনই এই পুজো শুরু হয়েছিল৷ কারাগারের অন্তরালে তাঁর এই উদ্যোগ শুধু ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন ছিল না, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক প্রতীকী প্রয়াস ছিল।

Presidency Correctional Home
প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার (নিজস্ব ছবি)

পরাধীন ভারতে দুর্গোৎসবের সূচনা

1940 সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন, তখন তাঁর সহবন্দিদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। বিপ্লবী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, যিনি তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন, পরবর্তীকালে নিজের স্মৃতিচারণায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি এই পুজোকে ‘সন্ধিপূজা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। এর থেকেই স্পষ্ট হয়, এই পুজো ছিল ঐক্যের প্রতীক৷ একই সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অনন্য সমন্বয় ছিল এই পুজো।

তবে এই ঐতিহাসিক প্রয়াসের বীজ বপন করা হয়েছিল আরও আগে। 1925 সালে বর্মার (অধুনা মায়ানমার) মান্দালয় জেলে বন্দি থাকাকালীনও সুভাষচন্দ্র তাঁর সহবন্দিদের সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজনের চেষ্টা করেছিলেন। সেখানেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ তৈরি হয়। ফলে বলা যায়, নেতাজির কাছে দুর্গোৎসব ছিল শুধুই ধর্মীয় ভক্তির বিষয় নয়, বরং সংগ্রামের প্রেরণা ও ঐক্যের পথ।

ঐতিহাসিকদের বক্তব্য

প্রেসিডেন্সি জেলের দুর্গোৎসব নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত। কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজের সহ-অধ্যাপক ড. অরূপ মিত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাঙালির জীবনের সর্ববৃহৎ উৎসব দুর্গাপুজো অতিসম্প্রতি বিশ্ব দরবারে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তা নিয়ে আমাদের আত্মশ্লাঘার অন্ত নেই। ইতিহাসের নানা বাঁক পেরিয়ে মা দুর্গা আজ বাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারোয়ারি মণ্ডপে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেই ঘটনাও আজ থেকে প্রায় দু’শো বছরের আগের। হুতোম পেঁচার বর্ণনায় এর বিবরণ মেলে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশেষ উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি সত্ত্বার নানা স্মৃতি ও কাহিনি। এরকমই একটি বিষয় ছিল পরাধীন ভারতের জেলখানায় দুর্গাপুজোর সূচনা, যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। তাঁর হাত ধরেই 1940 সালের 20 সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারা যায় তাঁরই সহবন্দি নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর লেখা ‘নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ’ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে।’’

অধ্যাপক অরূপ মিত্রের আরও বক্তব্য, ‘‘পরাধীন ভারতের সংশোধনাগারে দুর্গাপুজোর প্রচলনকে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় আচারের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বরং এটি ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার একটি পন্থা৷ পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটানোও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।’’

তিনি জানান, প্রেসিডেন্সি জেলে দুর্গোৎসব আয়োজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে খুঁজে পাওয়া যায় এরও পনেরো বছর আগে 1925 সালে। সেই সময় মান্দালয় জেলে বন্দি থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র তাঁর সহবন্দিদের সঙ্গে মিলে দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক গন্ডগোল পর্যন্ত হয়েছিল।

এছাড়া দুর্গাপুজোর সঙ্গে নেতাজির আত্মিক যোগাযোগের কথাও উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক মিত্র৷ তাঁর কথায়, ‘‘ত্রিশের দশকের শেষের দিকে যখন সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্য গগনে বিরাজ করছেন, তখন থেকেই তিনি কলকাতার বেশ কয়েকটি নামকরা পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে যান। এই সময়ে তাঁকে কখনও দেখা গিয়েছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর উদ্বোধক হিসেবে, আবার কখনও বা একই সঙ্গে তিনি বাগবাজার ও কুমোরটুলির দুর্গাপুজোর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন 1938-39 সালে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘1940-এ সুভাষ যখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে সেখানেও তিনি এই ধরনের উদ্যোগ নেবেন, সেই কথা বলাই বাহুল্য। আসলে দেবীদুর্গাকে শক্তির প্রতীক ও মাতৃরূপে পুজোর প্রথা অনেক বছর ধরেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে চলে আসছে। তবে, ব্রিটিশ ভারতের জেলে তার বীজটি প্রথম বপন করেন নেতাজি।’’

নেতাজি সম্পর্কিত জনপ্রিয় গবেষক, লেখক ও ইতিহাসবিদ চন্দ্রচূড় ঘোষ ইটিভি ভারতকে বলেন, "এটা মূলত শুরু হয় 1926 সালে৷ সেই সময় যাঁরা বিপ্লবী ছিলেন, তাদের প্রত্যকেই মান্দালয় জেলে বন্দি করা হয়েছিল। সেখানকার জেলের যে সিস্টেম ছিল, তা হল - খ্রিস্টানদের সব প্রকারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হতো। এই বিরুদ্ধে নেতাজি আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে। দাবি করতে থাকেন যে ওই জেলে যারা একেবারে ক্রিমিনাল, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সংশোধনাগরের তরফ থেকে তাদেরকে খরচও দেওয়া হয়৷ অথচ বিপ্লবীদের কোনও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁরা যদি কোনও পুজো করতে চান সেই সরকার কেন বহন করবে না? পাশাপাশি তাঁদের কেন পুজো করতে দেওয়া হবে না?’’

চন্দ্রচূড় ঘোষ আরও বলেন, ‘‘পরে সেখানকার সরকার চাপে পড়ে অনুমতি দেয়। মূলত এখান থেকেই শুরু। এরপর স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আন্দোলন করতে গিয়ে যেখানে যেখানে সুভাষচন্দ্র বসু ধরা পড়েছেন এবং সংশোধনাগারে বন্দিদশা কাটিয়েছেন, সেই সকল সংশোধনাগারে তিনি দুর্গাপুজো করেছিলেন। এটা মূলত এক বছরের জন্য কোনও জায়গায় পুজো হবে তেমনটা ছিল না৷ বরং পুজোর অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে, সেই বার্তা তুলে ধরার জন্যই সুভাষচন্দ্রের এই লড়াই। আমার মনে হয় এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়৷ নেতাজি ছিলেন বলেই সেখানে দুর্গাপুজো চালু হয়েছিল। এটা একটা বৃহৎ ভাবনা। আর এই ভাবনার শুরু বার্মার মান্দালয় জেল থেকেই।"

অন্যদিকে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুস্নাত দাস ইটিভি ভারতকে বলেন, "সুভাষচন্দ্র বসু মূলত একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর পুজোর প্রতি আকর্ষণ থেকেই তিনি বন্দিজীবনে দুর্গোৎসব শুরু করেছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজলে সবকিছুতেই পাওয়া যায়, তবে আমার মনে হয় তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তিই এর মূল কারণ ছিল।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু 1940 সালে ফজলুল হকের মুসলিম লীগ সরকার কোয়ালিশনে চলছিল। এছাড়াও সুভাষচন্দ্র বসু সেই সময় হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভালবাসতেন তাই জন্য সেই সময়ে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি দুর্গোৎসব শুরু করেছিলেন। তবে এর নেপথ্যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না।’’

ঐতিহাসিকদের এই মতপার্থক্যই প্রমাণ করে, প্রেসিডেন্সি জেলের দুর্গোৎসব এক বহুমাত্রিক ইতিহাস, যা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক - সব দিক থেকেই আলোচনার দাবি রাখে।

জেল থেকে সর্বজনীন

সেই সময় প্রেসিডেন্সি জেলে দুর্গোৎসবের আয়োজন করা নিছক সাহসের ব্যাপার ছিল না, বরং ছিল এক অভিনব প্রয়াস। বন্দিদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা, দমননীতির বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সমাজকে বার্তা দেওয়া - সবকিছুই একসঙ্গে মিশে ছিল এই উদ্যোগে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্গোৎসবের চরিত্রও বদলেছে। আজকের দিনে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের দুর্গাপুজো কেবলমাত্র বন্দিদের মানসিক স্বস্তি জাগানোর আয়োজন নয়, বরং এটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পুনর্বাসনের এক মঞ্চ। বন্দিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মণ্ডপ সাজানো, মূর্তি তৈরি - সবকিছুই তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দেয়।

থিমের আবির্ভাব

সাম্প্রতিক সময়ে এই দুর্গোৎসবে থিমের প্রচলন শুরু হয়েছে। 2023 সালের থিম ছিল ‘নারী সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য’ এবং ‘এক টুকরো গ্রাম বাংলা’। বন্দিদের জীবনের অভিজ্ঞতা, শিকড়ের প্রতি টান ও সামাজিক সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছিল এই থিমে। 2024 সালে থিম ছিল ‘মুক্তি’ - যা শুধু শারীরিক মুক্তিই নয়, বরং মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

এবছরের থিম ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’, যা সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের বার্তা বহন করছে। এই থিমগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, বন্দিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নিজেদের সীমাবদ্ধ জীবনেই আটকে নেই, বরং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে।

বন্দিদের ভোজ ও আনন্দোৎসব

প্রেসিডেন্সি জেলের দুর্গোৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিশেষ ভোজের আয়োজন। কারারক্ষীদের ভাষায়, “পুজোর কয়েকদিন বন্দিদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। মেনুতে থাকে ফ্রায়েড রাইস, বিরিয়ানি, মটন, মাছ, লুচি - তরকারি ও মিষ্টি।” এই ভোজ কেবল পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং বন্দিদের মধ্যে আনন্দ ফিরিয়ে আনার এক প্রয়াস। উৎসবের আবহ তাদের একঘেয়ে কারাজীবনকে সাময়িকভাবে হলেও ভেঙে দেয়।

নেতাজির ঐতিহ্য, আজকের প্রেরণা

সুভাষচন্দ্র বসুর হাত ধরে শুরু হওয়া এই দুর্গোৎসব আজ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এক অমূল্য ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, কিন্তু এই পুজোর মূল বার্তা - ঐক্য, শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস - আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আজকের বন্দিদের কাছে এই পুজো এক অনন্য মঞ্চ, যেখানে তারা নিজেদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে, সমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে এবং নিজেদের নতুন করে ভাবতে শিখতে পারে। আর ইতিহাসের পাতায় এটি চিরকাল থাকবে নেতাজির অনন্য উদ্যোগ হিসেবে - যেখানে ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতি মিলেমিশে গড়ে তুলেছিল এক নতুন দৃষ্টান্ত।

