সম্পত্তি হাতাতে পিসিকে খুন, যাবজ্জীবন সাজা ভাইপোর
2019 সালে হবিবপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। প্রমাণ লোপাটে সাহায্যের জন্য আরও একজনের কারাদণ্ডের নির্দেশ।
Published : September 12, 2025 at 7:58 PM IST
মালদা, 12 সেপ্টেম্বর: পিসির জমিতে রাখা ছিল আর্থিক উন্নয়নের সিঁড়ি। তাই পিসিকেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল ভাইপো। ঘটনার ছয় বছর পর শুক্রবার অভিযুক্ত ভাইপোকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল মালদা জেলা আদালত।
ভাইপোর পাশাপাশি প্রমাণ লোপাটে সাহায্য করায় এক সহকারীকেও সাত বছরের সাজা ঘোষণা করেছেন মালদা জেলা পঞ্চম দায়রা আদালতের বিচারক মনোদীপ দাশগুপ্ত । 2019 সালের 18 অগস্ট ঘটনাটি ঘটেছিল হবিবপুর থানার অন্তর্গত গোপালপুর এলাকায়। সেই রাতে স্থানীয় বাসিন্দা নীলমণি হেমব্রমকে (60) মাথায় বাঁশের আঘাত করে খুন করে তাঁর ভাইপো শিবা হেমব্রম (35)। পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য বর্মা হেমব্রমের সাহায্য নেয় শিবা। রাতেই ভ্যানে করে দেহ নিয়ে গিয়ে ওই এলাকার একটি খাড়িতে দেহ পুঁতে দেয় দু’জনে। সেই রাতেই শিবা নিজেই প্রেমা চৌধুরী নামে গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সমস্ত ঘটনা জানায়। সকালে প্রেমার বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন নীলমণির প্রতিবেশী মোনা মার্ডি। এরপরেই গ্রামবাসীরা মিলে শিবাকে আটকে রেখে থানায় খবর দেয়।
এই ঘটনায় 2019 সালের 19 অগস্ট হবিবপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মোনা মার্ডি। সরকারি আইনজীবী হুমায়ুন মিয়াঁ বলেন, “2019 সালে নীলমণি হেমব্রম নামে এক মহিলাকে খুন করে তাঁর ভাইপো শিবা হেমব্রম। বাঁশ দিয়ে মাথায় মেরে খুনের পর রাতেই বর্মা হেমব্রম নামে এক স্থানীয়ের সাহায্যে দেহ ওই এলাকার একটি খাড়ির ধারে পুঁতে দেয়। পরদিন এ নিয়ে হবিবপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় এক মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধি 302 (খুন) এবং 201 ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে হবিবপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় শিবা ও বর্মাকেও।"
এই খুনের মামলায় পুলিশ 13 নভেম্বর চার্জশিট পেশ করে। 16 জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে পঞ্চম দায়রা আদালতের বিচারক মনোদীপ দাশগুপ্ত এদিন খুন ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে শিবাকে এবং বর্মাকে প্রমাণ লোপাটে সাহায্যের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের মামলায় শিবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য শিবা ও বর্মাকে সাত বছরের কারাদণ্ড ও 10 হাজার জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।