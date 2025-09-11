জ্বলছে দেশ! কলকাতায় ঘুম উড়েছে নেপালি যৌনকর্মীদের, শান্তি ফেরার প্রার্থনা

জ্বলছে দেশ! কলকাতায় ঘুম উড়েছে নেপালি যৌনকর্মীদের, শান্তি ফেরার প্রার্থনা
সোনাগাছি, খিদিরপুর, কালীঘাট-সহ কলকাতার 12টি যৌনপল্লিতে কাজ করেন প্রায় 50-60 জন নেপালি কর্মী ৷ নিজের দেশের চিন্তায় তাঁরা উদ্বিগ্ন ৷
Published : September 11, 2025 at 7:12 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: পেশার টানে তাঁরা আজ দেশ ছেড়ে অনেক দূরে ৷ পরিবারকে সচ্ছল রাখতে কলকাতার সোনাগাছি-সহ বিভিন্ন যৌনপল্লিতে কাজ করেন নেপালের একাধিক বাসিন্দা ৷ তবে দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির খবরে তাঁদের মন পড়ে রয়েছে নেপালেই ৷ বাড়ির লোকেদের চিন্তায় ঘুম উড়েছে ৷ প্রতিনিয়ত দেশের প্রতি মুহূর্তের খোঁজ নিয়ে চলেছেন উদ্বিগ্ন নেপালি যৌনকর্মীরা ৷ তাঁদের একটাই আর্তি, অবিলম্বে দেশে শান্তি ফিরুক ৷
সূত্রের দাবি, সোনাগাছি, খিদিরপুর, কালীঘাট-সহ কলকাতার বারোটি যৌনপল্লিতে প্রায় 50-60 জন নেপালি কর্মীর বাস । তাঁদের কেউ কলকাতায় আছেন পাঁচ বছর, কেউ 10 বছর, আবার কেউ আছেন দীর্ঘ 30 বছর । অনেকেই প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে বাড়িতে ফেরেন ৷ কেউ আবার তিন-চার মাস অন্তর যাতায়াত করেন । অনলাইনের মাধ্যমে বাড়িতে টাকাও পাঠান ।
তবে দেশে গণঅভ্যুত্থানের তাঁরা আতঙ্কিত ৷ হিংসার আগুনের গ্রাসে পরিবার-পরিজনেরা যাতে না-পড়েন, সেই প্রার্থনাই করে চলেছেন নেপালি যৌনকর্মীরা ৷ তাঁরা প্রতিদিন নিজেদের দেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন । নিয়মিত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ৷ ভিডিয়ো কল, ফোন কলে নিচ্ছেন প্রতি মুহূর্তের আপডেট । তাঁরা চান, যে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি নেপালে ক্ষমতায় আসুক না-কেন, দেশের পরিস্থিতি যেন দ্রুত স্বাভাবিক হয়, শান্তি ফেরে বুদ্ধের দেশে ।
কলকাতায় সোনাগাছি স্ট্রিটের নেপালি বাড়িতে থাকেন সাত-আটজন যৌনকর্মী । তাঁদের মধ্যে পোখরার বাসিন্দা এক যৌনকর্মী বলেন, "চিন্তা তো থাকছেই । তবে আমার পরিবারের কেউ এখনও আক্রান্ত হননি । যেভাবে এতজনকে খুন করা হয়েছে, তা কখনওই ঠিক হয়নি । আমাদের পরিবারের লোকজন যাতে ভালো থাকে, তার জন্যই এই কাজে বাড়ি ছেড়ে এখানে রয়েছি । নিজের পরিবারের কেউ যদি আক্রান্ত হয়, বা নিজের এলাকায় যদি সমস্যা হয়, তাহলে চিন্তা তো থাকবেই ।"
নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর পার্শ্ববর্তী এলাকা হেতায়ুদা । সেখানকার বাসিন্দা আরেক যৌনকর্মীও থাকেন সোনাগাছিতে ৷ তিনি বলেন, "আমার বাড়ি কাঠমাণ্ডুতে না-হলেও বাড়ি ফিরলে কাঠমাণ্ডু হয়েই ফিরি । পুজোতে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল । এখন কী হবে জানি না । দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক । গাড়ি তো বন্ধ রয়েছে শুনছি । কবে ফিরতে পারব জানি না ।"
জনকপুরে বাড়ির সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে আর এক যৌনকর্মীর । তিনি বলেন, "দু'দিন আগে ইন্টারনেট চালু হয়েছে । ভিডিয়ো কলে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেছি । কিন্তু যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হল, গুলি করে খুন করা হল, সেই ভিডিয়ো দেখে নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি না । তবে হ্যাঁ, আমার বাড়ির কেউ আক্রান্ত হননি । আমাদের এলাকায় কোনও সমস্যা এখনও হয়নি । বেশিরভাগ সমস্যাই কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে হয়েছে ।"
নেপালের দিপায়ালের এক বাসিন্দা গত 27 বছর কলকাতাতেই আছেন । বাড়িতে যাতায়াতও করেন । তাঁর নিজের বাড়ি কাঠমাণ্ডু থেকে অনেকটা দূরে হলেও, রাজধানী সংলগ্ন এলাকাতেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি । স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মেয়ে ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ।
তিনি বলেন, "যেভাবে রাস্তায় ফেলে মারছে, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক না । মন্ত্রীদের সঙ্গেও এই ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষ কী করবে ! কারও কথা তো কেউ শুনবে না । শান্তি ফিরুক । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক ।"
তবে হাতে গোনা এই কয়েকজন বাদে ক্যামেরার সামনে অধিকাংশ নেপালি যৌনকর্মীই কিছু বলতে চাননি । কিন্তু তাঁরা মৌখিকভাবে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন ইটিভি ভারতকে । মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা দুর্বারের এক প্রতিনিধি সোনাগাছি-সহ কলকাতার যৌনপল্লিগুলিতে থাকা নেপালি কর্মীদের উদ্যোগের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন ।
তিনি বলেন, "এখানে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন, তাঁরা আমার পরিবারের সদস্য । ফলে তাঁদের পরিবার, তাঁদের সমস্যা, আমারও সমস্যা । ফলে নিজেদের সমস্যা হলে, পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে না-পারলে চিন্তা তো থাকবেই । অনেকেই টাকা পাঠাতে পারছেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন । আমরা তাঁদের মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার কথা বলেছি । পরিস্থিতি নিশ্চয়ই শান্ত হবে ।"
সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সংগঠন 'আমরা পদাতিক'-এর অ্যাডভোকেসি অফিসার মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "সত্যিই উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা । কলকাতার বড় রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি । আর ওদের নিজের দেশে আগুন জ্বলছে । প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন । ওরা তো দেখছি নিয়মিত মোবাইলে খবর দেখে চলেছে । কেউ কেউ নিয়মিত ফোন করে বাড়ির খোঁজখবর নিচ্ছেন । আমরাও চাই, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক ।"