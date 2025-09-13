নেপাল নিয়ে উদ্বেগের আঁচ রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতেও, চিন্তায় সেদেশের বন্দিরা

ETV Bharat / state

নেপাল নিয়ে উদ্বেগের আঁচ রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতেও, চিন্তায় সেদেশের বন্দিরা

বাংলায় সংশোধনাগারের সংখ্যা 60৷ বিভিন্ন সংশোধনাগারে 15 জন নেপালি নাগরিক বন্দি রয়েছেন৷ তাদের উদ্বেগ চিন্তা বৃদ্ধি করছে কারা কর্তৃপক্ষেরও৷

NEPALESE PRISONERS
নেপাল নিয়ে উদ্বেগের আঁচ রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতেও (ফাইল ছবি)
Published : September 13, 2025

Published : September 13, 2025 at 8:21 PM IST

কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: আচমকাই অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নেপালে৷ তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনে সেখানে উৎখাত হয়েছে নির্বাচিত সরকার৷ শুক্রবার দায়িত্ব নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী৷ তবে গত কয়েকদিনে ভারতের এই প্রতিবেশী দেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, তাতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সর্বত্র৷ সেই উদ্বেগের আঁচ এসেছে পশ্চিমবঙ্গের সংশোধনাগারগুলিতেও৷

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এই সংশোধনাগারগুলিতে যেসব বন্দি নেপালের নাগরিক, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন৷ জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁরা খোঁজ নিচ্ছেন৷ জানতে চাইছেন যে ঠিক কী পরিস্থিতি নেপালে? সেখানে তাঁদের পরিবার কীভাবে রয়েছে, সেটাও জানতে চাইছেন বন্দিরা৷

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এখন ছোট-বড় মিলিয়ে সংশোধনাগারের সংখ্যা 60টি৷ এই 60টি সংশোধনাগরের মধ্যে বিভিন্ন সংশোধনাগারে অন্তত 15 জন নেপালি নাগরিক বন্দি রয়েছেন বর্তমানে। তাঁদের অধিকাংশই গত কয়েক বছরে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন৷ আবার কেউ বিচারাধীন বন্দি হিসাবেও শাস্তি ভোগ করছেন। নেপালের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির কারণে, তাঁরা এখন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না৷

সংশোধনাগার সূত্রের খবর, কয়েকজন বন্দি গত সপ্তাহে লিখিত আকারে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের পরিবারের খবর জানার আর্জিও জানিয়েছেন। ভারতীয় কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ কিন্তু নেপালের অস্থিরতার কারণে কার্যকর কোনও সমাধান প্রায় মিলছে না-ই বলা চলে। আগে এই বন্দিদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার মাধ্যম ছিল চিঠি৷ অনেক সময়ে দূতাবাসের উদ্যোগ কিংবা সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত বন্দিরা। কিন্তু বর্তমানে নেপালে রাজনৈতিক সমীকরণ জটিল হওয়াতে তা সম্ভব হচ্ছে না প্রায়।

এই কারণে বন্দি নেপালিদের মধ্যে যেমন উদ্বেগ বাড়ছে, তেমনই চিন্তায় রয়েছেন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষও। রাজ্য কারা দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, “বন্দিদের পরিবার যদি যোগাযোগ করতে না পারেন, তবে তাঁদের মানসিক চাপে পড়া অস্বাভাবিক কিছুই না। নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।”

কারা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্দি নেপালিদের মানসিক চাপে ভুগতে না দেওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ তো করা হবেই। খেয়ালও রাখা হবে। জেল কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জেলা সুপার বলেন, “আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব তাদের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে বন্দিরা তাঁদের মা-বাবা বা সন্তানদের খোঁজ না পেলে তাদের উদ্বেগ দূর হওয়া কঠিন।”

