ETV Bharat / state

নেপালে অচলাবস্থার ব্যাপক প্রভাব পর্যটনে, 3 দিনে ক্ষতি 9 কোটির ! পুজোর মুখে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম ট্যুরিজম সার্কিট । এর মধ্যে পর্যটকরা সবথেকে বেশি যান নেপাল, উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে ৷

ETV BHARAT
নেপালের পরিস্থিতিতে ব্যাপক প্রভাব ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 7:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 11 সেপ্টেম্বর: জেন জি আন্দোলনের জেরে নেপালে ক্ষমতাচ্যুত সরকার । বর্তমানে পড়শি দেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজ শুরু হয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে সেনা । স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে জারি করা হয়েছে কার্ফিউ । আটকে থাকা পর্যটকদের সাহায্যের জন্য নেপালবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন করা হচ্ছে ৷ এই অচলাবস্থার জেরে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পর্যটনে ৷ সীমান্ত বন্ধ রয়েছে তিনদিন । আর ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে প্রায় নয় কোটি টাকা ৷ ফলে পুজোর মুখে মাথায় হাত পর্যটন ব্যবসায়ীদের ৷

ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন বড় প্রভাব পড়েছে ব্যবসা, আমদানি ও রফতানিতে; তেমনই গুরুতর প্রভাব পড়েছে পর্যটনে । নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম মূলত উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম ট্যুরিজম সার্কিট । তার মধ্যে সব থেকে বেশি নেপাল, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম সার্কিটে ঘুরতে আসেন পর্যটকরা । নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব উত্তরবঙ্গের পর্যটনেও পড়তে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

নেপালে অচলাবস্থার ব্যাপক প্রভাব পর্যটনে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

নেপাল মুক্ত সীমান্ত

তার অন্যতম কারণ হল, ভারত থেকে নেপাল মুক্ত সীমান্ত হিসেবে পরিচিত । ওই সীমান্ত পারাপারে খুব বেশি জটিলতা নেই । পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের থেকেও অনেক কম খরচের মধ্যে নেপালের ইলাম, কন্ন্যামের মতো পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে আসা যায় । ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দুটি অর্থাৎ খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি ও মিরিকের পশুপতি দার্জিলিংয়ের সবথেকে কাছে থাকায় অনায়াসে পর্যটকরা শৈলরানিতে ভ্রমণ করতে আসেন ।

ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে ধাক্কা

পরিসংখ্যান বলছে, উত্তরে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মধ্যে 40 শতাংশ পর্যটক নেপাল থেকে ভারতে বা ভারত থেকে নেপালে গিয়ে থাকেন। যা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম হিসেবে পরিচিত । স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় সাতশো থেকে এক হাজার পর্যটক নেপাল থেকে ভারতে আসেন । পুজোর মরশুমে সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় । তবে বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক দুর্গাপুজোর মুখে হওয়ায়, একে পর্যটনে একটা বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ।

ETV BHARAT
নেপালে অচলাবস্থার ব্যাপক প্রভাব পর্যটনে (নিজস্ব চিত্র)

সংকটে হেলথ ট্যুরিজম ও এডুকেশন ট্যুরিজম

অন্যদিকে, নেপাল থেকে ভারতে হেলথ ট্যুরিজম ও এডুকেশন ট্যুরিজমের পরিসংখ্যানটাও নেহাত কম নয় । অর্থাৎ নেপাল থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসা ও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে আসেন । এডুকেশন ট্যুরিজমের কারণে আসা পড়ুয়ার একটা অংশ ভারত হয়ে নেপালে যায় । আবার একটা অংশ ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে । এছাড়াও চিকিৎসার জন্যও ইন্দো-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন নেপালের মানুষ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকেন । খুব সহজে সীমান্ত পেরিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করে চিকিৎসা গ্রহণ করেন । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নেপাল থেকে প্রতিদিন 40 থেকে 50 জন মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন ।

ETV BHARAT
নেপালে আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরানোর উদ্যোগ (নিজস্ব চিত্র)

গাড়ির পরিষেবা অমিল

ভারত থেকে নেপালে ও নেপাল থেকে ভারত যাতায়াতের জন্য শিলিগুড়ি জাংশন থেকে রয়েছে বেসরকারি গাড়ি পরিষেবা । নেপালের উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে সরকারি পরিষেবা আগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি । তবে বেসরকারি গাড়ি চললেও দেখা নেই যাত্রীদের। সবমিলিয়ে এই তিনদিনেই পর্যটনে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে আট থেকে নয় কোটি টাকা । যা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে পর্যটন মহলের ।

চিন্তিত পর্যটন মহল

হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "উত্তরবঙ্গে সব থেকে বেশি ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম হয়ে থাকে । নেপালে অশান্তির জেরে ভারতে এখনও কোনও প্রভাব পড়েনি । তবে পর্যটকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । আমরা যারা রিজিওনাল কো-অপারেশন ট্যুরিজম বা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমকে বহু বছর বাদে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, সেটা আজ ধাক্কা খেল । নেপালে এখনও সারা ভারতের প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার পর্যটক নেপালের বিভিন্ন স্থানে আটকে রয়েছেন ।"

ETV BHARAT
সীমান্ত পেরনোর চিন্তায় মানুষজন (নিজস্ব চিত্র)

তাঁর মতে, "এই অচলাবস্থার জেরে নেপালের দুই ধরনের ক্ষতি হল । এক, আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং বাদে নেপাল ও ভুটান - এই দুই রাষ্ট্র জয়েন্ট প্রোডাক্ট হিসেবে রয়েছে । অন্যদিকে, নেপালের মোট পর্যটনের 40 শতাংশ পর্যটক, যাঁরা ডোমেস্টিক বা ভারত থেকে গিয়ে থাকে সেই সংখ্যাও এবার বড়সড় ধাক্কা খাবে ৷ আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত নেপাল ছন্দে ফিরবে ও আবার পর্যটন স্বাভাবিক হবে ।"

পুজোর আগে সব স্বাভাবিক হোক, আশায় ব্যবসায়ীরা

ট্যুর অপারেটর সাধন রায় বলেন, "উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নেপাল একটা বড় অংশীদার । প্রতিবেশী তিন দেশের মধ্যে নেপালে খুব কম খরচে পর্যটকরা ঘুরে আসতে পারেন । পুজোর মুখে নেপালের এই আন্দোলন অবশ্যই পর্যটনে একটা বড় ধাক্কা ।"

স্থানীয় গাড়ি চালক রবীন্দ্র সিং বলেন, "এই সময়টা পুজোর মরশুম । এই সময় নেপালের নাগরিকরা যে যেখানেই থাকুক না কেন বাড়ি ফেরে । কিন্তু যে আন্দোলন চলছে তাতে সীমান্ত বন্ধ, তাই ভাড়া পাচ্ছি না ।"

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় পর্যটন মহল ৷ পুজোর আগে সমস্যা মেটে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL UNRESTNEPAL GEN Z PROTESTনেপালের অশান্তির প্রভাব পর্যটনেনেপালে আন্দোলনNEPAL DEADLOCK TO HIT TOURISM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.