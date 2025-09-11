নেপালে অচলাবস্থার ব্যাপক প্রভাব পর্যটনে, 3 দিনে ক্ষতি 9 কোটির ! পুজোর মুখে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

নেপালে অচলাবস্থার ব্যাপক প্রভাব পর্যটনে, 3 দিনে ক্ষতি 9 কোটির ! পুজোর মুখে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা
Published : September 11, 2025 at 7:20 PM IST
দার্জিলিং, 11 সেপ্টেম্বর: জেন জি আন্দোলনের জেরে নেপালে ক্ষমতাচ্যুত সরকার । বর্তমানে পড়শি দেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজ শুরু হয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে সেনা । স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে জারি করা হয়েছে কার্ফিউ । আটকে থাকা পর্যটকদের সাহায্যের জন্য নেপালবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন করা হচ্ছে ৷ এই অচলাবস্থার জেরে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে পর্যটনে ৷ সীমান্ত বন্ধ রয়েছে তিনদিন । আর ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে প্রায় নয় কোটি টাকা ৷ ফলে পুজোর মুখে মাথায় হাত পর্যটন ব্যবসায়ীদের ৷
ভারত-নেপাল সীমান্ত বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন বড় প্রভাব পড়েছে ব্যবসা, আমদানি ও রফতানিতে; তেমনই গুরুতর প্রভাব পড়েছে পর্যটনে । নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম মূলত উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম ট্যুরিজম সার্কিট । তার মধ্যে সব থেকে বেশি নেপাল, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম সার্কিটে ঘুরতে আসেন পর্যটকরা । নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব উত্তরবঙ্গের পর্যটনেও পড়তে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
নেপাল মুক্ত সীমান্ত
তার অন্যতম কারণ হল, ভারত থেকে নেপাল মুক্ত সীমান্ত হিসেবে পরিচিত । ওই সীমান্ত পারাপারে খুব বেশি জটিলতা নেই । পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের থেকেও অনেক কম খরচের মধ্যে নেপালের ইলাম, কন্ন্যামের মতো পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে আসা যায় । ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দুটি অর্থাৎ খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি ও মিরিকের পশুপতি দার্জিলিংয়ের সবথেকে কাছে থাকায় অনায়াসে পর্যটকরা শৈলরানিতে ভ্রমণ করতে আসেন ।
ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে ধাক্কা
পরিসংখ্যান বলছে, উত্তরে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মধ্যে 40 শতাংশ পর্যটক নেপাল থেকে ভারতে বা ভারত থেকে নেপালে গিয়ে থাকেন। যা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম হিসেবে পরিচিত । স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় সাতশো থেকে এক হাজার পর্যটক নেপাল থেকে ভারতে আসেন । পুজোর মরশুমে সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় । তবে বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক দুর্গাপুজোর মুখে হওয়ায়, একে পর্যটনে একটা বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ।
সংকটে হেলথ ট্যুরিজম ও এডুকেশন ট্যুরিজম
অন্যদিকে, নেপাল থেকে ভারতে হেলথ ট্যুরিজম ও এডুকেশন ট্যুরিজমের পরিসংখ্যানটাও নেহাত কম নয় । অর্থাৎ নেপাল থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসা ও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে আসেন । এডুকেশন ট্যুরিজমের কারণে আসা পড়ুয়ার একটা অংশ ভারত হয়ে নেপালে যায় । আবার একটা অংশ ভারতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে । এছাড়াও চিকিৎসার জন্যও ইন্দো-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন নেপালের মানুষ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে থাকেন । খুব সহজে সীমান্ত পেরিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করে চিকিৎসা গ্রহণ করেন । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নেপাল থেকে প্রতিদিন 40 থেকে 50 জন মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন ।
গাড়ির পরিষেবা অমিল
ভারত থেকে নেপালে ও নেপাল থেকে ভারত যাতায়াতের জন্য শিলিগুড়ি জাংশন থেকে রয়েছে বেসরকারি গাড়ি পরিষেবা । নেপালের উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে সরকারি পরিষেবা আগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি । তবে বেসরকারি গাড়ি চললেও দেখা নেই যাত্রীদের। সবমিলিয়ে এই তিনদিনেই পর্যটনে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় সাড়ে আট থেকে নয় কোটি টাকা । যা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে পর্যটন মহলের ।
চিন্তিত পর্যটন মহল
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "উত্তরবঙ্গে সব থেকে বেশি ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম হয়ে থাকে । নেপালে অশান্তির জেরে ভারতে এখনও কোনও প্রভাব পড়েনি । তবে পর্যটকদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । আমরা যারা রিজিওনাল কো-অপারেশন ট্যুরিজম বা ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমকে বহু বছর বাদে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম, সেটা আজ ধাক্কা খেল । নেপালে এখনও সারা ভারতের প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার পর্যটক নেপালের বিভিন্ন স্থানে আটকে রয়েছেন ।"
তাঁর মতে, "এই অচলাবস্থার জেরে নেপালের দুই ধরনের ক্ষতি হল । এক, আন্তর্জাতিক বাজারে দার্জিলিং বাদে নেপাল ও ভুটান - এই দুই রাষ্ট্র জয়েন্ট প্রোডাক্ট হিসেবে রয়েছে । অন্যদিকে, নেপালের মোট পর্যটনের 40 শতাংশ পর্যটক, যাঁরা ডোমেস্টিক বা ভারত থেকে গিয়ে থাকে সেই সংখ্যাও এবার বড়সড় ধাক্কা খাবে ৷ আমরা আশাবাদী খুব দ্রুত নেপাল ছন্দে ফিরবে ও আবার পর্যটন স্বাভাবিক হবে ।"
পুজোর আগে সব স্বাভাবিক হোক, আশায় ব্যবসায়ীরা
ট্যুর অপারেটর সাধন রায় বলেন, "উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নেপাল একটা বড় অংশীদার । প্রতিবেশী তিন দেশের মধ্যে নেপালে খুব কম খরচে পর্যটকরা ঘুরে আসতে পারেন । পুজোর মুখে নেপালের এই আন্দোলন অবশ্যই পর্যটনে একটা বড় ধাক্কা ।"
স্থানীয় গাড়ি চালক রবীন্দ্র সিং বলেন, "এই সময়টা পুজোর মরশুম । এই সময় নেপালের নাগরিকরা যে যেখানেই থাকুক না কেন বাড়ি ফেরে । কিন্তু যে আন্দোলন চলছে তাতে সীমান্ত বন্ধ, তাই ভাড়া পাচ্ছি না ।"
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় পর্যটন মহল ৷ পুজোর আগে সমস্যা মেটে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা ৷