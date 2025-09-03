আসানসোল ও জলপাইগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: গত শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির নিয়ামতপুরে খুন সৈয়দ জাভেদ বারিক ৷ আসানসোল পুরনিগমের এই অস্থায়ী সাফাইকর্মীর খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের ৷ তাঁরা জানতে পেরেছেন, 300 বিঘা জমি নিয়ে বিবাদের জেরেই বছর একান্নর ওই প্রৌঢ়কে খুন করা হয় ৷ শুধু তাই নয়, খুনের পরিকল্পনা থেকে সুপারি দেওয়া, সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাভেদের পরিবারের সদস্যরাই ৷
এই ঘটনায় পুলিশ ফারহা নাজ নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে ৷ তিনি জাভেদের পিসতুতো বোন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তিনিই এই খুনের মূলচক্রী ৷ স্বামী আসিফ খান, দুই নিকট আত্মীয় ইন্তেকাব আলম ও সাজিদ আখতার সৈয়দ ওরফে ফয়জলকে সঙ্গে নিয়ে খুনের ছক কষেন ফারহা ৷ তার পর পরিকল্পনামাফিক খুন করানো হয় জাভেদকে ৷ পুলিশ ইতিমধ্যে ইন্তেকাব ও ফয়জলকে গ্রেফতার করেছে ৷ তবে ফারহার স্বামীর এখনও খোঁজ মেলেনি ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের এসিপি (কুলটি) জাভেদ হোসেন বলেন, ‘‘খুব দ্রুততার সঙ্গে খুনের কিনারা করে ফেলা গিয়েছে এবং জলপাইগুড়িতে বসেই ওই মহিলা এই খুনের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল । পুলিশের জেরায় সমস্তটাই স্বীকার করেছে অভিযুক্ত মহিলা । পুলিশ প্রত্যেকের নামে নির্দিষ্ট ধারা দিয়ে মামলা রুজু করেছে ।’’
নিয়ামতপুরে শুটআউট
গত শুক্রবার রাতে নিজের বাড়ির সামনেই খুন হন আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী সাফাই কর্মী সৈয়দ জাভেদ বারিক । পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে জাভেদের মাথায় গুলি করে চলে যায় দুষ্কৃতীরা । একেবারে পাড়ার ভিতরে এই খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কুলটি এলাকায় ।
কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেই সেই রাতেই গ্রেফতার করে মৃত জাভেদ বারিকের খুড়তুতো ভাই ইন্তেকাব আলমকে । পুলিশের দাবি ছিল, জমি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন ৷ এরপর পুলিশ ইন্তেকাব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল ঘটনা । ইন্তেকাবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফারহা নাজকে গ্রেফতারের পর জেরায় বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
300 বিঘা জমি হাতাতে খুন !
কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ফারহা নাজ ও ইন্তেকাব আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, জলপাইগুড়িতে মৃত জাভেদ বারিকের এক পিসির প্রচুর জমি ছিল । যার পরিমাণ 300 বিঘারও বেশি ৷ স্বাভাবিকভাবে বর্তমান মূল্যও কয়েক কোটি টাকা । জাভেদ বারিকের সেই পিসি এক শিশুকন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন । সেই শিশুকন্যাই এখন বর্তমানে ফারহা নাজ ।
কিন্তু দত্তক নিলেও ফারহা নাজের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও দলিল বা নথিপত্র ছিল না । মা মারা যাওয়ার পর তাঁর জমির মালিকানা যখন ফারহা নাজ দাবি করেন, তখন জাভেদ বারিক পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান । জাভেদ বারিক দাবি করেন, ওই জমির মালিক ফারহা নাজ নন । কারণ, ফারহার কাছে কোনও দলিল-দস্তাবেজ নেই । এই জমি পারিবারিক জমি । সেক্ষেত্রে পিসির সেই জমির উপরে জাভেদ ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ভাইদের অধিকার রয়েছে ।
প্রথমে জমি হাতানোর ছক কষে ছিলেন ফারহা নাজ । জাভেদ বারিকের সই নকল করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তৈরি করে এবং আত্মীয় ইন্তেকাব আলমকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় 30 বিঘা জমি বিক্রিও করে দেন ফারহা নাজ । সেই জমিটি ছিল শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকার৷ কিন্তু জমির কিনতে চেয়ে দুইপক্ষ ক্রেতা হিসেবে ছিল । গন্ডগোল সেখান থেকেই । একপক্ষকে জমি বিক্রি করে দেওয়া হয় নকল সই ও কাগজপত্র দিয়ে । কিন্তু জমির আরেকপক্ষের ক্রেতারা জমিটি না পেয়ে গোটা বিষয়টি জাভেদ বারিককে জানিয়ে দেন । এর ফলে জাভেদ জলপাইগুড়িতে গিয়ে আইনের দ্বারস্থ হন । তিনি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ প্রতারণা করে জমি বিক্রি করার দায়ে গ্রেফতার হন ফারহা নাজ ।
কিছুদিন পর তিনি জামিনে ছাড়া পান । কিন্তু কোটি কোটি টাকার জমির লোভ ছাড়তে পারেননি । তাই জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পথের কাঁটা জাভেদ বারিককেই খুন করার ছক কষেন ফারহা নাজ । জলপাইগুড়িতে বসেই সেই খুনের ছক কষা হয় । ফারহা নাজের সঙ্গ দেন নিকট আত্মীয় ইন্তেকাব আলম । সঙ্গে ছিল ফারহা নাজের 'অতি প্রিয়' গাড়ির চালক তথা আরেক নিকট আত্মীয় ফয়জল (ইন্তেকাবের ভাই) । সেই মতো ভাড়াটে খুনি জোগাড় করে জাভেদ বারিককে খুনের ছক্কা কষেন ফারহা নাজ ।
জোগাড় করা হয় সুপারি কিলার৷ শুটআউটের দিন ফারহা নাজের স্বামী তথা আসানসোলের ব্যবসায়ী আফিফ খান সুপারি কিলারদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রেইকি করেন । শুধু তাই নয়, ফারহা নাজের গাড়ির চালক সুপারি কিলারদের শুটআউটের কাজে ব্যবহারের জন্য তাঁর বাইকও দেন ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল না । পুলিশি তদন্তে ফারহা নাজ, ইন্তেকাব এবং গাড়ির চালক ফয়সাল তিনজনেই ধরা পড়েছে ।
কীভাবে পুলিশে জালে ফারহা ও তাঁর সঙ্গীরা ?
খুনের পরই ইন্তেকাব আলমকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ তাঁকে জেরা করেই ফারহা নাজের সম্পর্কে জানতে পারেন তদন্তকারীরা ৷ ফারহা নাজ জলপাইগুড়ির দিনবাজার এলাকার বাসিন্দা ৷ তবে শুটআউটের সময় তিনিও ছিলেন নিয়ামতপুরে ৷ পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইন্তেকাব গ্রেফতার হওয়ার পরই ফারহা পালিয়ে আসেন জলপাইগুড়িতে ৷ আশ্রয় নেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেরুবাড়িতে তাঁর পরিচারিকার বাড়িতে ৷ তিনি বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছিলেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির দিনবাজারের বাড়ি তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল । রবিবার আসানসোল থেকে জলপাইগুড়িতে গাড়ি নিয়ে আসেন ফয়জল । দিনবাজারে ফারহার বাড়িতে যান ৷ সেখান থেকে ফারহার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ৷ তার পর তিনি যেতেন বেরুবাড়ি ৷ সেখান থেকে ফারহাকে নিয়ে তিনি চলে যেতেন বাংলাদেশ ৷ কিন্তু কোতয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে ফয়জলের গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেয় ৷ ফলে তাঁর পালানোর পথ বন্ধ হয় ৷ তিনি ধরা পড়ে যান পুলিশের জালে ৷
এর পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফারহার সন্ধান পান তদন্তকারী ৷ পরে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট পুলিশ জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানার পুলিশের সহায়তায় বেরুবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ৷ সোমবার রাতেই ফয়জল ও ফারহাকে নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে আসানসোলের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ ৷ বুধবার ধৃতদের আদালতে পেশ করার কথা ৷
এখনও ধরা পড়েননি ফারহার স্বামী আসিফ খান ও দুই সুপারি কিলার ৷ তাঁদের সন্ধান করছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীরা মনে করছেন যে ফয়জল ও ফারহাকে জেরা করলেই হদিশ পাওয়া যাবে এই তিনজনের ৷ এদিকে দুর্গাপুর থেকে ফরেনসিক টিম এসেও ঘটনাস্থলে নমুনা সংগ্রহ করেছে ।