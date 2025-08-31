কলকাতা, 31 অগস্ট: 2024 সালের অগস্ট থেকে 2025 সালের জুন, কলকাতা শহরে দুটি বড় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। একটিতে খুন করা হয় নির্যাতিতাকে। মহানগরে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল এই দুটি ঘটনা। সেটাই কার্যত উঠে এল একটি সমীক্ষায়। সেই সমীক্ষায় কলকাতাকে অনিরাপদ শহরগুলির তালিকায় রাখা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন উইমেন’স সেফটি 2025 নামের ওই সমীক্ষা। সেই রিপোর্টে কোন শহর কতটা নিরাপদ, তা দেখানো হয়েছে। তালিকায় কোহিমা, বিশাখাপত্তনম, ভুবনেশ্বর, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর ও মুম্বইকে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের তালিকায় রাখা হয়েছে৷ অন্যদিকে দেশের অনিরাপদ শহরের তালিকায় রয়েছে, পটনা, জয়পুর, ফারিদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, শ্রীনগর ও রাঁচি।
জানা গিয়েছে, এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন (NCW)। কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকর জানান, মোট 12770 জন নারীকে নিয়ে 31টি শহরে সমীক্ষা চালানো হয়। জাতীয় নিরাপত্তা সূচক ধরা হয়েছে 65 শতাংশ - এর বেশি স্কোর করা শহরগুলোকে ‘ভাল’ এবং এর নিচে থাকা শহরগুলোকে ‘দুর্বল’ হিসেবে রেটিং দেওয়া হয়েছে।
এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কলকাতায় ছ’জনের মধ্যে চারজন নারী রাতে বাইরে নিজেদের অনিরাপদ বা কম নিরাপদ মনে করেন। গত এক বছরে 7 শতাংশ নারী প্রকাশ্যে হয়রানির শিকার হয়েছেন, আর তরুণীদের (24 বছরের কম বয়সী) ক্ষেত্রে এই হার প্রায় 14 শতাংশ। হয়রানির সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটছে পাড়া-মহল্লায় (38 শতাংশ) এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্টে (29 শতাংশ)। তবে চিন্তার বিষয়, এমন ঘটনার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পুলিশে রিপোর্ট হয়, বাকিটা চাপা পড়ে যায়।
ওই সমীক্ষা আরও বলছে, মাত্র 25 শতাংশ নারী পুলিশ বা প্রশাসনকে নিয়ে আস্থাশীল। শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাও জরুরি বলেও সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।
রিপোর্ট প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান বিজয়া রাহতকর বলেন, “নারী নিরাপত্তা মানে শুধু আইনশৃঙ্খলা নয়। এর প্রভাব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, চলাফেরা থেকে ডিজিটাল উপস্থিতি - সব কিছুর ওপর পড়ে।” তিনি স্বীকার করেন, মহিলা হেল্পলাইন, সিসিটিভি নেটওয়ার্ক, মহিলা পুলিশ অফিসারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মহিলা বাসচালকের মতো পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিকাঠামোগত কিছু বদলেই সমস্যার সমাধান নয়। তাঁর কথায়, “আমরা বারবার সিস্টেমকে দোষ দিই, কিন্তু সমাজ কতটা দায়িত্ব নিয়েছে, সেটাও প্রশ্ন করা জরুরি।”
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই কি কলকাতা অনিরাপদ শহর? কী বলছেন এই শহরের বিশিষ্টজনেরা৷ এই নিয়েই কথা বলা হয় আইনজীবী কৌশিক গুপ্তের সঙ্গে৷ তিনি ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আমি এই রিপোর্ট মানি না। কারণ, আমার মতে কলকাতা নারীদের জন্য অনেকটা নিরাপদ। অবশ্যই কলকাতায় একাধিক ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কলকাতা নারী সুরক্ষায় তলানিতে। বরং অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় কলকাতা নারী সুরক্ষায় অনেক গুন এগিয়ে রয়েছে। কে এই রিপোর্ট বানাল, আর কি দেখেই যে কলকাতাকে আনসেফ বলা হল, আমি জানি না। আমি এই রিপোর্টের সঙ্গে একমত নই।”
রাজ্যের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম ইটিভি ভারতকে বলেন, "সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ যেটা ঘটেছে, পার্কস্ট্রিটে যেটা ঘটেছিল, আরজি কর হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটল, এই সব দেখে আমার মনে হয় এই রিপোর্ট একেবারে ঠিক। প্রকাশ্য দিবালোকে দক্ষিণ কলকাতার বুকে একটি ল কলেজে এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হল, এটা থেকেই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সকলেই পেয়ে যাচ্ছে যে বিষয়টি কতটা গম্ভীর। আমি এই রিপোর্ট এর সাথে একমত৷"
রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতাকে নিরাপত্তার দিক থেকে তলার দিকে রাখা হয়েছে। এভাবে দেখা উচিত যে, কলকাতা কিংবা জেলায় আগেও মহিলারা অত্যাচারিত হতেন। কিন্তু এখন তাঁরা সামনে এসে প্রতিবাদ করছেন। এটাও তো একটা পজেটিভ দিক। পাশাপাশি শহরে একটাও অপরাধের ঘটনা ঘটা উচিত নয়।"
তিনি আরও বলেন, "নারী নিরাপত্তা নিয়ে শুধু সরকার কিংবা প্রশাসনকে ভাবলেই হবে না। বরং নারীদেরও সামনে এগিয়ে আসতে হবে। তবে একটাও বাজে ঘটনা ঘটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি৷"