ম্যানমেড ও ডিভিসি-র নামে আর কত দায় এড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রশ্ন নওশাদের

ম্যানমেড ও ডিভিসি-র নামে আর কত দায় এড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রশ্ন নওশাদের
উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের বলে অভিযোগ আইএসএফ বিধায়কের ৷ ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন না-করা নিয়ে কেন্দ্রকে দুষলেন নওশাদ ৷
Published : October 8, 2025 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দক্ষিণবঙ্গের একাংশে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ অভিযোগ করলেন বিগত 14 বছর ধরে ম্যানমেড বন্যা ও ডিভিসি-র নাম করে মমতা নিজের দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ তার জেরেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্র সাধারণ মানুষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে ৷
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে ধস নামা এবং তরাই-ডুয়ার্সে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ভুটান থেকে ছাড়া জলকে দায়ী করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই পরিস্থিতিকে সরাসরি 'ম্যানমেড' বলে দাবি করেছিলেন মমতা ৷ কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে 'দায় এড়ানোর কৌশল' বলে কটাক্ষ করেন নওশাদ ৷
তিনি বলেন, "বন দফতরের আধিকারিকরা কি ঘুমাচ্ছেন, হোম অ্যান্ড হিলসের মন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৷ উনি কি কিছুই জানেন না ! হোম-স্টে আর আমোদ-প্রমোদের নামে পাহাড় ও গাছ কেটে রিসর্ট তৈরি হচ্ছে ৷ এসব কী মুখ্য়মন্ত্রী কিছুই জানেন না ! এগুলো কারা করছে, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা করছে ৷ যথেচ্ছভাবে গাছ কেটে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে ৷"
এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিজের দায় এড়ানোর অভিযোগ করেন নওশাদ তিনি বলেন, "14 বছর হয়ে গিয়েছে, আর কতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানমেডের নাম করে নিজের দায় এড়িয়ে যাবেন ৷ ভাবতে লজ্জা করে একদিকে মানুষ মারা যাচ্ছে ৷ আরেকদিকে উনি নৃত্য পরিবেশন ও গিটার বাজাতে ব্যস্ত হয়ে আছেন ৷"
পাশাপাশি, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও মালদার ভূতনি এলাকার প্লাবন নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায় এড়ানোর অভিযোগ করেছেন নওশাদ ৷ ডিভিসি-র ছাড়া জলে প্লাবনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'দোষারোপে'র রাজনীতির অভিযোগ করেছেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷
আইএসএফ বিধায়ক বলেন, "মানুষ নাবালক থেকে সাবালক হয়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু, বছরের পর বছর একটাই কথা শুনছি আমরা যে, ডিভিসি অপরিকল্পিতভাবে জল ছেড়ে দিচ্ছে ৷ যিনি কথাটা বলছেন, তিনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু, তিনি একজন অসহায় নাগরিকের মতো কথা বলছেন ৷ যাঁর বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে, তাঁর মতো কথা বলছেন ৷ আরে আপনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷"
নওশাদ বলেন, "ডিভিসি অপরিকল্পতিভাবে জল ছেড়ে কখনও ঘাটাল, তো কখনও মালদার ভূতনিকে প্লাবিত করে দিচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে, আপনার ভাষায় ৷ তাহলে আপনি চুপ করে আছেন কেন ? আপনি চাকরি চোরদের বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তাবড় আইনজীবীদের নিয়োগ করছেন, যাতে সিবিআই-ইডি তদন্ত না-করে ৷ কলকাতায় কোনও এক পুলিশ আধিকারিককে সিবিআই যাতে গ্রেফতার না-করে, তার জন্য আপনি ধর্নায় বসতে পারেন, আপনার দলের নেতাদের বাঁচাতে বড়-বড় উকিলদের দাঁড় করাতে পারেন ৷ সেখানে ডিভিসি যদি আমাদের রাজ্যকে ইচ্ছাকৃত প্লাবিত করে, তাহলে আপনি কেন অসহায়ের মতো বসে আছেন আর সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন ৷"
এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইএসএফ বিধায়কের পরামর্শ, "আমরা বিরোধী, আমাদের কাজ বক্তব্য রাখা, সমালোচনা করা ৷ আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনার কাজ আইনি লড়াই করা ৷ কিন্তু, আপনি সমালোচনা করছেন, আর এর-ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷"
পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাও করেন নওশাদ ৷ তিনি বলেন, "বাংলার প্রতি বরাবর বঞ্চনা হয়ে আসছে ৷ কেন্দ্র যদি আগেই ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন তৈরি করত, তাহলে আজকের এই পরিস্থিতি হতো না ৷ এতগুলো মানুষের প্রাণ যেত না ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকেও এর দায় নিতে হবে ৷"