বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু: ক্ষতিপূরণ ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে নওশাদ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু: ক্ষতিপূরণ ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে নওশাদ
কলকাতায় জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যেরও দাবি ৷ জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি ভাঙড়ের বিধায়ককে ৷
Published : September 24, 2025 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কমপক্ষে 8 জনের মৃত্যু হয়েছে কলকাতায় ৷ এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চেয়ে আবেদন করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, শহরে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে মামলার আবেদনে ৷ সেই সঙ্গে এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে ৷ যেখানে একটি কমিটি গঠন করার আবেদন জানিয়েছেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷
তবে, শুধু আইএসএফ বিধায়কই নন, মঙ্গলবারই সেভ ডেমোক্রেসি এবং অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের হাইকোর্ট শাখার সদস্যরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করেন ৷ এই দুই সংগঠনের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনকে চিঠি দিয়েছে আইনজীবীদের দুই সংগঠন ৷
এর পাশাপাশি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের তরফে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে শুনানির আর্জি জানানো হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে ৷ আইনজীবীদের সংগঠন দু’টির বক্তব্য ছিল, অতীতেও কলকাতা শহরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খোলা তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ কিন্তু, তারপরেও বিদ্যুৎবণ্টন সংস্থা, কলকাতা পুরনিগম, পুলিশ ও প্রশাসন সেই ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নেয়নি ৷ তাই এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে দাবি করেছে আইনজীবীদের সংগঠনগুলি ৷
নওশাদ সিদ্দিকী, তাঁর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা নিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু দোষারোপ করছেন ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এত জনের মৃত্যুর হল, উনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন ৷ ওনার পুলিশ কেন এফআইআর দায়ের করেনি এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল ৷ ব্যানার্জি আর গোয়েঙ্কার মধ্যে খালি দায় ঠেলাঠেলি হচ্ছে ৷ আর এর মাঝে আমার, আপনার মতো সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ৷ আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাস্তায় বেরোচ্ছি ৷ কারণ, একদিন অফিস না-গেলে মাইনে কাটা যাবে ৷ বাধ্য হয়ে, মানবিক স্বার্থে আমি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছি ৷ এবার আদালত তার কাজ করবে ৷"
উল্লেখ্য, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনায় দায় ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বা সিইএসসি-র উপর চাপিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কেন রাস্তায় বিদ্যুতের তার খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ এমনকি দ্রুততার সঙ্গে শহর কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে বিদ্যুতের খোলা তার থাকলে, সেগুলি সরিয়ে ফেলার কথা বলেছেন মমতা ৷ তবে, এক্ষেত্রে কলকাতা পুরনিগম ও প্রশাসনের নজরদারির ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগও উঠেছে ৷