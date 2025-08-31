ETV Bharat / state

শুভেন্দু-সুকান্তর কুকথায় পুলিশ চুপ, ভাগাভাগির রাজনীতিতে ফায়দা তুলছেন মমতা: নওশাদ - NAWSAD SIDDIQUE

ট্রাম ডিপোর পাশেই মঞ্চ তৈরি করে পুনরায় ধরনায় বসেছেন নওশাদ সিদ্দিকীরা ৷ সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন আইএসএফ বিধায়ক ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ নওশাদ সিদ্দিকীর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2025 at 5:34 PM IST

কলকাতা, 31 অগস্ট: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারেরা কুকথা বললে রাজ্যের পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে ৷ এমনটাই অভিযোগ করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ।

এর কারণ হিসাবে তাঁর যুক্তি, দ্বিমুখী রাজনীতি চালিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি করে চলেছে । সেই জন্য যখন পুলিশের নামে ও তৃণমূল সরকারের নামে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা কুকথা বলেন, গালিগালাজ করেন, তখন পুলিশ তাঁদের আটক করেন না । তাঁদের ছেড়ে রাখে । এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ফায়দা আছে । যত বিজেপি নেতৃত্ব চিৎকার করবে, তত বিশেষত মুসলমান সমাজকে নিজের ভোটব্যাঙ্কের কয়েদি করে রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মেরুকরণের রাজনীতি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল সাধারণ মানুষের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে ।

কনস্টিটিউশন প্রোটেকশন ফোরামের উদ্যোগে ধরনা চলছে (নিজস্ব ছবি)

গত সপ্তাহে 'কনস্টিটিউশন প্রটেকশন ফোরামে'র ডাকে ওয়াকফ আইন বাতিল, ওবিসি পুনর্বহাল, ফেক এসসি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্ষা এবং এসআইআর নিয়ে নাগরিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে শান্তিপূর্ণ ধরনার আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে আইএসএফ চেয়ারম্যান পীরজাদা মহম্মদ নওশাদ সিদ্দিকী পৌঁছাতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় । পরে গ্রেফতার হন নওশাদ-সহ 96 জন । নওশাদ সিদ্দিকীকে বুকে আঘাত করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে । এ বিষয়েও কলকাতা পুলিশকে অভিযোগ করা হয়েছে ।

একইভাবে নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে পুনরায় ধরনায় বসলেন নওশাদ সিদ্দিকীরা । শনিবার থেকে সোমবার কনস্টিটিউশন প্রোটেকশন ফোরামের উদ্যোগে তিনদিন টানা এই ধরনা চলছে । তবে, মেট্রো চ্যানেলের পরিবর্তে ট্রাম ডিপোর পাশেই মঞ্চ তৈরি করে ধরনা হচ্ছে । কনস্টিটিউশন প্রোটেকশন ফোরামের দাবিগুলি হল, ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025 বাতিল করতে হবে । SIR-এর নামে নাগরিক হয়রানি ও ডি-ভোটার ঘোষণার প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে । বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে । ওবিসি পুনর্বহাল এবং ভুয়ো এসসি-এসটি সংশাপত্র বাতিল করতে হবে ।

ধরনা মঞ্চে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী (নিজস্ব ছবি)

এদিন ধরনার দ্বিতীয় দিনে মঞ্চ থেকে গত সপ্তাহের ঘটনার বিষয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "ধরনা শুরু করার জন্য আমি আমার ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যখন মেট্রো চ্যানেলের দিকে এগোচ্ছি, তখন পুলিশ আমাদের জোর জবরদস্তি করে আটকাতে চাইল । এমনকি বিশাল সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর মধ্যে থেকে একজন আমার বুকে ঘুষি চালিয়ে দেয়, সে সিভিল ড্রেসে ছিল, তার আই কার্ড বা নেম প্লেট কিছুই ছিল না । পরে এই বাধা পেরিয়েই আমরা ধরনা মঞ্চের দিকে এগোতে থাকি । ধরনা মঞ্চস্থলে পৌঁছলে অন্যায়ভাবে একনায়কতন্ত্রী শাসক হিসাবে পুলিশ যন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় । এহেন পুলিশি আচরণ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । অনৈতিকভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে মিথ্যাভাবে নানান জামিন অযোগ্য ধারা প্রয়োগ করে পুলিশ । আমাদের ফোরামের সকল নেতৃত্ব ও কর্মীদের 96 জনকে আটক করে রাখা হয় । পরের দিন আদালত আমাদের বেকসুর খালাস করে দিয়েছে ।"

এরপরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানা করে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "আমার প্রশ্ন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে, আমাদের কি আন্দোলন করার অধিকার নেই ? বিরোধীরা কি আন্দোলন করতে পারবে না ? নাকি আন্দোলন করার একমাত্র অধিকার আপনার দলের ? আর আপনি যাদের মনে করবেন সেইসব বাছাই করা সংগঠনগুলিরই আছে ? আপনি চান বাইনারি রাজনীতি চালিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি । সেইজন্য যখন পুলিশের নামে, আপনার সরকারের নামে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা কুকথা বলেন, গালিগালাজ করেন, তখন তাঁদের আপনি আটক করেন না । তাঁদের ছেড়ে রাখেন ।"

ট্রাম ডিপোর পাশেই মঞ্চে চলছে তিনদিন ব্যাপী ধরনা (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "আমি বুঝি, এতে আপনার রাজনৈতিক ফায়দা আছে । যত বিজেপি নেতৃত্ব চিৎকার করবে, আপনি বিশেষত মুসলমান সমাজকে আপনার ভোট ব্যাংকের কয়েদি করে রাখবেন । মেরুকরণের রাজনীতি করে আপনি ও আপনার দল সাধারণ মানুষের উপর শোষণ চালিয়ে যাবেন । তাই, রাজ্যের মানুষকে সংগ্রামী মেজাজ জিইয়ে রাখতে হবে ।‌ সামনে আমাদের বিরাট লড়াই । সমাজ বদলের লড়াই । সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে যেতে হবে । শিরদাঁড়া বিকিয়ে না-দিয়ে, মাথা উঁচু করে লড়াই করে যেতে হবে । আসুন, সেই লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি ।"

নওশাদদের এই ধরনা মঞ্চে সমর্থন জানাতে উপস্থিত হচ্ছেন সমাজের বিশিষ্টরা । আরজি কর আন্দোলনের মুখ চিকিৎসক আসফাকুল্লাহ নাইয়া রবিবার দুপুরে এই মঞ্চে উপস্থিত হন । আরজি কর-সহ একাধিক ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি ।

