10 দিনের দেবীবন্দনা কলিগ্রামের রায়চৌধুরীদের, দুর্গাপুজোয় জড়িয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ-র নাম

10 দিনের দেবীবন্দনা কলিগ্রামের রায়চৌধুরীদের, দুর্গাপুজোয় জড়িয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ-র নাম
রায়চৌধুরীদের দুর্গা প্রতিমায় সিংহ সাদা ৷ কার্তিকের পাশে স্থান পান কলাবউ ! মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে শুরু হয় 10 দিনর দুর্গাপুজো ৷
Published : September 13, 2025 at 7:27 PM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: 1740 থেকে 1756 সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিলেন মির্জা মহম্মদ আলি ৷ ভারতের ইতিহাসে যিনি আলিবর্দি খাঁ নামে পরিচিত ৷ তিনি যে শুধু বাংলার শাসকই ছিলেন তা নয়, একইসঙ্গে বিহার ও ওড়িশারও নবাব ছিলেন আলিবর্দি খাঁ ৷ 1727 সালে মুর্শিদকুলি খাঁ’র মৃত্যুর পর, আলিবর্দি খাঁ বাংলার মসনদ দখল করতে সচেষ্ট হন ৷ সেই সময় ওড়িশার প্রাদেশিক শাসক সুজাউদ্দিন খান তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ৷ আলিবর্দিকে তিনি তৎকালীন চাকলা আকবরনগরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন ৷ এই চাকলা আকবরনগর বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল ৷ পরবর্তী সময়ে আলিবর্দি বাংলার মসনদ দখল করেন ৷ মাত্র 16 বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, এই সময়কালের মধ্যে নিজের দক্ষতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন ৷
মালদা জেলার ঠিক পাশেই রাজমহল ৷ মানিকচক আর রাজমহলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা ৷ আলিবর্দি গঙ্গা পেরিয়ে প্রতি বছর মুর্শিদাবাদ যেতেন ৷ তিনি যখন বাংলার নবাব হন, তখন বিভিন্ন জায়গায় নায়েব ও খাজাঞ্চি নিয়োগ করেন ৷ এমনই এক খাজাঞ্চি ছিলেন চাঁচলের কলিগ্রামের বদররাম রায়চৌধুরী ৷ বর্তমানে এই গ্রামটি চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ৷ বদররামের উপর দায়িত্ব ছিল, তিনি নিজের এলাকার প্রজাদের খাজনা সংগ্রহ করে নবাব আলিবর্দির কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে দেবেন ৷
কথিত রয়েছে, কোনও এক বছর চাঁচল ও সংলগ্ন এলাকায় ভয়ঙ্কর খরা হয় ৷ সেবার বদররাম এলাকাবাসীর কাছ থেকে পুরো মাত্রায় খাজনা আদায় করতে পারেননি ৷ ফলে নির্দিষ্ট অংকের খাজনা নবাবের কাছেও পৌঁছে দিতে পারেননি তিনি ৷ এর ফল ভোগ করতে হয় তাঁকে ৷ নবাব আলিবর্দি খাঁ তাঁকে কঠোর শাস্তির নিদান দেন ৷ বদররামকে প্রচণ্ড কষাঘাত করা হয় ৷ তারপর আধমরা অবস্থায় তাঁকে বাক্সবন্দি করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ৷
সৌভাগ্যবশত নদীতে ভেসে যাওয়া সেই বাক্স নজরে পড়ে কয়েকজন সাধুর ৷ তাঁরা নদী থেকে সেই বাক্স তুলে আনেন ৷ উদ্ধার করেন বদররামকে ৷ সেই সাধুদের কল্যাণেই নতুন জীবন পান বদররাম ৷ কথিত আছে, সুস্থ হওয়ার পর বদররামকে স্বপ্নে দেখা দেন দেবী দুর্গা ৷ তাঁকে পুজো করার নির্দেশ দেন দেবী ৷ এরপর বাড়ি ফিরে এসে পরিবারের লোকদের তিনি জানান, মা দুর্গার কল্যাণেই প্রাণ ফিরে পেয়েছেন ৷ মা তাঁকে স্বপ্নাদেশে বাড়িতে তাঁর পুজো করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী, বাড়ির একচালা ছাউনির নীচে দুর্গাপুজো শুরু করেন বদররাম রায়চৌধুরী ৷
এদিকে নবাব আলিবর্দিও বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বদররামের সঙ্গে ন্যায়বিচার করেননি ৷ মানসিকভাবে মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি ৷ যখন জানতে পারেন বদররাম জীবিত, তিনি ভীষণ খুশি হন ৷ পুরস্কার হিসাবে নবাব বদররামকে ভান্ডারিয়া, মালচা, গালিমপুর-সহ মোট পাঁচটি পরগনা দান করেন ৷ এভাবেই শুরু হয় চাঁচলের কলিগ্রামের রায়চৌধুরীদের দুর্গাপুজো ৷ সেই থেকে রায়চৌধুরীদের পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে যায় নবাব আলিবর্দি খাঁ-র নাম ৷ এখনও পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে বদররামের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপুজো ৷
রায়চৌধুরী পরিবারের এই পুজোর সঙ্গে শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতি কিংবা আচার-অনুষ্ঠান নয় ৷ জড়িয়ে রয়েছে নবাবি আমলের সেই পুরনো ইতিহাসও ৷ তবে, এই পুজোর প্রবর্তনের সন, তারিখের হিসাব নেই পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে ৷ তবে, সালের হিসাবে ধরে নেওয়া যায় এই পুজোর বয়স প্রায় 270 বছর ৷ প্রথম থেকেই এই পরিবারের একচালা প্রতিমায় সিংহের রং সাদা ৷ সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়, সাধারণত দুর্গা প্রতিমায় গণেশের পাশে থাকে কলাবউ বা নবপত্রিকা ৷ কিন্তু, রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিমায় কলাবউ থাকে কার্তিকের পাশে ৷ কেন ? তাও অজানা বদররামের সপ্তম প্রজন্মের কাছে ৷
বদররাম রায়চৌধুরীর সপ্তম প্রজন্মের প্রতিনিধি গৌতম রায়চৌধুরী এই পুজোর পিছনে থাকা কাহিনি সম্পর্কে বলেন, "নবাব আলিবর্দি খাঁ’র আমলে যে এই পুজোর পত্তন হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ৷ আলিবর্দি খাঁ’র খাজাঞ্চি বদররাম রায়চৌধুরী এই পুজোর পত্তন করেছিলেন ৷ সেবার প্রচণ্ড খরার জন্য এলাকায় ফসল উৎপন্ন হয়নি ৷ খাজনা আদায় করতে গেলে প্রজারা বদররামের কাছে খাজনা মকুব করার আর্জি জানিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি দেখে বদররাম প্রজাদের খাজনা মকুব করে দেন ৷ এতে আলিবর্দি খাঁ প্রচণ্ড রেগে যান ৷ বদররামকে প্রচণ্ড প্রহার করেন ৷ আধমরা করে তাঁকে বাক্সে ঢুকিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেন ৷ সাধু সন্ন্যাসীদের কৃপায় বদররাম রক্ষা পান ৷"
তিনি বলেন, "তারপর একদিন মা বদররামকে স্বপ্নাদেশে, তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন ৷ সেই নির্দেশ পেয়ে বদররাম মা দুর্গাকে প্রতিষ্ঠা করেন ৷ তখন থেকে একই নিয়মে পুজো হয়ে আসছে ৷ মহালয়া শেষে প্রতিপদ থেকেই আমাদের পুজো শুরু হয় ৷ দশমী তিথিতে নারায়ণের ভোগের মাধ্যমে পুজো শেষ হয় ৷ আমাদের প্রতিমার চালিতে সিংহের রং সাদা ৷ কেন, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই ৷ বদররামের আমল থেকে সিংহের রং সাদা হয়ে আসছে, আমরা আর সেই রং পরিবর্তন করিনি ৷"
দেবীর রূপ ও ভোগ নিয়ে গৌতম রায়চৌধুরী বলেন, "মায়ের ডাকের সাজ ৷ প্রতিপদ থেকে মায়ের লুচির ভোগ শুরু হয় ৷ একসময় এই পুজোয় ছাগবলি হতো ৷ এখন বলি বন্ধ করে তার জায়গায় হালুয়ার ভোগ করা হয় ৷ মায়ের নামে কিছু জমি রয়েছে ৷ সেই জমি থেকে যা আয় হয়, তা দিয়ে অবশ্য পুজোর খরচ ওঠে না ৷ আমরা দুই ভাই বাকি টাকা খরচ করি ৷ এলাকায় আরও কয়েকটি পুজো হলেও, আমাদের এই পুজোয় স্থানীয় মানুষজন অংশ নেন ৷ ভাস্কর পাল আগে আমাদের প্রতিমা বানাতেন ৷ তাঁর মৃত্যুর পর ভোম্বল নামে এক শিল্পী আমাদের প্রতিমা তৈরি করছেন ৷ এবার পাহাড়পুরের পুরোহিত অতীন মিশ্র আমাদের পুজো করবেন ৷"
গৌতমের ভাই সৌমেন রায়চৌধুরী বলছেন, "এই পুজোকে সংরক্ষণ করে রাখতে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিছু জমি রেখে গিয়েছেন ৷ তবে সেই জমি এখন ভাগচাষিদের হাতে চলে গিয়েছে ৷ আমি নিজেই সেই জমির আয় সংগ্রহ করতে যাই ৷ কিন্তু, জমি থেকে যা আয় হয়, তাতে আমাদের একদিনের পুজোর খরচ ওঠে না ৷ আমাদের 10 দিনের পুজো ৷ ন’দিনের এই পুজো আমরা নিজেদের খরচেই করি ৷ কিন্তু, এই পুজো আমাদের মনের এত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, পুজোর খরচ আর খরচ বলে মনে হয় না ৷"
পুজো ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বলেন, "তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কী করবে, সেটা বলতে পারব না ৷ আমাদের এই পুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে ৷ বোধনের দিন নবপত্রিকা নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে কার্তিকের পাশে স্থাপন করা হয় ৷ অন্য পুজোর ক্ষেত্রে নবপত্রিকা থাকে গণেশের পাশে ৷ কেন কলা বউয়ের এই প্রান্ত বদল, সেটা আমরা বলতে পারব না ৷"
পরিবারের বধূ ছন্দা রায়চৌধুরী বলেন, "আগে একান্নবর্তী পরিবারে এই পুজো হতো ৷ সেই পরিবার এখন আর নেই ৷ সবাই আলাদা ৷ কিন্তু, পুজোর সময় সবাই এই পুজোয় যোগ দেন ৷ সবাই একসঙ্গে পুজোর কাজ করি ৷ বাড়ির বউরাই পুজোর সমস্ত আয়োজন করে থাকে ৷ ন’টা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় ৷ বাইরের পুজো দেখতে পারি না ৷"
আগে সন্ধিপুজোয় মায়ের মন্দিরের সামনে মহিষ বলি হতো ৷ এখন বলিপ্রথা উঠে গিয়েছে ৷ পরিবর্তে মোহনভোগ (এক ধরনের হালুয়া) মাকে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় ৷ দশমী তিথিতে অপরাজিতা পুজোর পর নারায়ণের অন্নভোগ হয় ৷ পরিবারের সবাই পুজোর দালানে একসঙ্গে ভোগ গ্রহণ করেন ৷ রাতে প্রতিমা বিসর্জনের পর মাংস-ভাত খাওয়ার রীতি প্রথম থেকেই রয়েছে ৷ এভাবেই চলে আসছে কলিগ্রামের রায়চৌধুরীদের দুর্গাপুজো ৷