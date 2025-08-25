চুঁচুড়া, 25 অগস্ট: কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে ক্রস পলিনেশন পদ্ধতিতে নতুন প্রজাতির পেঁপে গাছের চারা উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কৃষক কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (70) ৷ হুগলি জেলার চুঁচুড়ার মগরা ব্লকের উত্তর শিমলা গ্রামের বাসিন্দা তিনি ৷ মোট 4 বিঘা জমিতে 49 বছর ধরে তিনি পেঁপে চাষ করছেন ৷ প্রাকৃতিক উপায়ে হাইব্রিড ও দেশি পেঁপের চারার ক্রস পলিনেশন করেছেন তিনি ৷ আর এর জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি ৷
1976 সাল থেকে কৃষি একমাত্র পেশা কৃষ্ণচন্দ্র হালদারের ৷ বাকি কৃষকদের মতো অন্যান্য চাষের সঙ্গে দেশি পেঁপে চাষ করতেন আগে ৷ পরবর্তীতে হাইব্রিড পেঁপের চারাগাছ রোপণ করেন তিনি ৷ দীর্ঘদিনের চাষের অভিজ্ঞতা থেকে খুব সহজেই পেঁপের বীজের লিঙ্গ শনাক্ত করতে পারেন কৃষ্ণচন্দ্র ৷ সেই সুবাদে নিজেই চারাগাছ তৈরি করেন ৷
তাই হঠাৎই তিনি ঠিক করেন, দেশি ও বোম্বাই পেঁপের বীজের মিশ্রণে একটি নতুন প্রজাতির পেঁপে গাছ তৈরি করবেন ৷ তাই একটি দেশী ও একটি হাইব্রিড পেঁপে গাছের স্ত্রী চারা পাশাপাশি রোপণ করেন ৷ আর দুই গাছের ফুলের ডিম্বাণুর সঙ্গে পরাগ মিলনের জন্য মাঝে একটি পুরুষ গাছের চারা রোপণ করেন ৷ এভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রস পলিনেশন পদ্ধতিতে তৃতীয় একটি ব্রিড বা চারাগাছ তৈরি করেন ৷ যার ফলনও ভালো হয় ও চাহিদাও অনেক বেশি ৷
কৃষ্ণচন্দ্র হালদারকে তাঁর কৃষি কাজে সাহায্য করেছেন কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর দীপককুমার ঘোষ ৷ পাশাপাশি, পেঁপে উৎপাদনে রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন না কৃষ্ণচন্দ্র ৷ তিনি জানান, জৈব সার তৈরি করে, তা গাছে ব্যবহার করেন ৷ এতে ফলন যেমন ভালো হয়, তেমন মাটির উর্বরতা বজায় থাকে ৷
চার বিঘা জমিতে পেঁপে চাষ করেন কৃষক কৃষ্ণচন্দ্র ৷ প্রতি বিঘায় পেঁপে চাষে খরচ হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা ৷ তিনি জানান, বছরে প্রতি বিঘা জমি থেকে প্রায় 4 লক্ষ টাকার পেঁপে বিক্রি করেন ৷ হুগলির পাইকারি সবজি বাজারে পেঁপে বিক্রি করেন তিনি ৷ তারপর তা কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যায় ৷ অধিকাংশ পাকা পেঁপে বাজারে পাঠান কৃষ্ণচন্দ্র হালদার ৷ কাঁচা পেঁপে তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদন করেন ৷
তাঁর জমিতে উৎপাদিত পেঁপে সাতশো থেকে এক কেজি ওজনের হয় ৷ সারা বছর ফলন হয় নতুন প্রজাতির পেঁপের ৷ একবার চারাগাছ রোপণ করলে দু’বছর ফলন দেয় বলে জানালেন তিনি ৷ সেই বুঝে পেঁপে গাছের চারা তৈরির জন্য ফল সংগ্রহ করেন কৃষ্ণচন্দ্র ৷ তাঁর বাগানে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারা আসেন ৷
কৃষ্ণচন্দ্র হালদার বলেন, "চাষ করার জন্য আমি একাধিক পুরস্কার পেয়েছি ৷ কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পুরস্কার দিয়েছে ৷ বাইরের অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাকে পুরস্কার দিয়েছে ৷ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে চাষের পদ্ধতি ও সার তৈরির ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য পাই ৷ এক বিঘা জমিতে পেঁপে চাষ করতে খরচ হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা ৷ বিঘা প্রতি 4 লক্ষ টাকার পেঁপে বিক্রি হয় ৷ পেঁপের মূলত এক কেজি ওজনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করি ৷ কারণ বড় পেঁপে হলে সেগুলির দাম কমে যায় ৷"
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর দীপককুমার ঘোষ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই কৃষ্ণচন্দ্র হালদার পেঁপে চাষ করে আসছেন ৷ তিনি দেশি ও হাইব্রিড প্রজাতির দু’টি পেঁপে গাছ পাশাপাশি লাগিয়ে ছিলেন ৷ সেখান থেকেই প্রাকৃতিকভাবে নতুন প্রজাতির পেঁপে চারাগাছ তৈরি হয় ৷ সেই বীজ সংগ্ৰহ করে নির্দিষ্ট ওজন ও ভালো মানের ফলন ফলাচ্ছেন ৷ বর্তমানে একাধিক উন্নত প্রজাতির পেঁপে থাকলেও, কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই পেঁপের বীজ থেকে নতুন চারা উৎপাদন করে, তা রোপণ করছেন ৷"
তিনি বলেন, "তাঁর কাছ থেকেই শেখা পুরুষ ও স্ত্রী বীজ কীভাবে আলাদা করতে হয় ৷ আমরা পড়াশোনা করে পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করেছি ৷ কিন্তু, একজন কৃষক দিনের পর দিন চাষ করে যেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার থেকে ভালো কৃষি গবেষক কেউ হতে পারেন না ৷ আমরাও কৃষ্ণচন্দ্র হালদারের থেকে অনেক কিছু শিখেছি ৷"