কালিম্পং, 14 অগস্ট: অপরিকল্পিতভাবে তিস্তাকে শাসন করতে গিয়েই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে পরিস্থিতি । ক্রমাগত ধসে বিপর্যস্ত বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । তিস্তার গ্রাসে একাধিক জায়গায় ধসে গিয়েছে জাতীয় সড়কটি । আর তাতেই একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক থেকে নিত্যযাত্রীরা, অন্যদিকে তিস্তার ভয়াবহ রূপ দেখে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী ।
টানা প্রায় 15 দিন ধরে বন্ধ রয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কটি । 15 অগস্ট বিকেল পর্যন্ত সড়কটি বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । বৃহস্পতিবার নতুন করে ধসের ঘটনা ঘটে 28 মাইল ও 18 মাইলের সেলফিদাঁড়ায় । এর আগে মামখোলা, লিকুভিড়, রেশি-সহ একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে । সেসব জায়গাতেও মেরামতের কাজ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । কিন্তু 29 মাইল-সহ ওই সব জায়গায় ধসে তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে গোটা সড়কটাই ।
এদিকে, বুধবার রাত থেকে আচমকা তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পায় । পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, তিস্তাবাজার ও মেল্লি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে তিস্তার জল বইতে শুরু করে । এই অবস্থা দেখে এলাকায় মাইকিং করে প্রশাসন । তিস্তার পার থেকে প্রায় 30টি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । দু'বছর আগে তিস্তার হড়পা বানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তিস্তাবাজার এলাকায় । ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল প্রায় 70টি পরিবার । তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছে জিটিএ ।
তবে তিস্তার ভয়াল প্রকোপে বিলুপ্তির পথে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । আর এসবের নেপথ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত উন্নয়ন । এমনটাই মনে করছেন পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা । বাংলার কালিঝোরা থেকে সিকিম পর্যন্ত 17 টি ড্যাম বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে । সিকিমকে আরও দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র সরকার । আর পাহাড় জুড়ে বারাবার ধসের কারণ হিসেবে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
শুধু তাই নয় । ধসের আরও একটি কারণ হিসেবে সেভক রংপো রেল প্রকল্পকেও দায়ী করছেন তারা । হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ অত্যন্ত ভঙ্গুর । তার উপর তিস্তায় ওই সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে যে ভাবে জলধারণ করে রাখা হচ্ছে, তাতে চাপ বাড়ছে হিমালয়ের উপর । যে কারণে তিস্তা নিজের গতিপথ পরিবর্তন করছে । নিজের নাব্যতা ধরে রাখতে তিস্তা স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে পাহাড় কেটে ঢুকতে শুরু করেছে । আর এতেই উদ্বেগে রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । অন্যদিকে, সেভক রংপো রেল প্রকল্পের জন্য পাহাড় ফুটো করে টানেল তৈরি করার কাজ চলছে । যা পাহাড়ে ধসের একটা অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ।
এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক রঞ্জন রায় বলেন, "একের পর এক তিস্তায় যেভাবে বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে, তাতে পাহাড়ের উপর চাপ বাড়ছে । জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো করার সময় পাহাড়ের উপর কী প্রভাব পড়বে তা চিন্তা করা হয়নি । ড্যামগুলোতে জল ধরে রাখার জন্য কোনও গার্ডওয়াল বা প্রতিরোধক তৈরি করা হয়নি । পাহাড়ের উপর নির্ভর করে ওই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে । আর জাতীয় সড়কটি তিস্তার গা বরাবর খাড়া ঢালের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে । এতে তিস্তার জলের স্রোত নীচের থেকে পাহাড় কেটে দিচ্ছে যা সড়কে ধসের সৃষ্টি করছে । অপরিকল্পিতভাবে তিস্তাকে শাসন করতে গিয়েই এই পরিস্থিতি ।"
জাতীয় সড়কের ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার রায় বলেন, "পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে ঠিকই । কিন্তু উপর থেকে আবার ধসও আসছে । সেভক রংপো রেল প্রকল্পের একটা প্রভাব তো থাকবেই ।" এত কিছুর পরেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ । তবে কবে সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হবে তা নিয়ে তারা সংশয়ে রয়েছে । বিশেষজ্ঞদের দাবি, দ্রুত পাহাড়ের কথা চিন্তা করে দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প না-নিলে আগামীতে আরও বড় বিপদ হতে পারে ।