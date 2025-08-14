ETV Bharat / state

অপরিকল্পিতভাবে তিস্তাকে শাসন করতে গিয়েই সামনে বিপদ, বিলুপ্তির পথে বাংলা-সিকিম লাইফলাইন ! - NATIONAL HIGHWAY 10 CLOSED

একাধিক জায়গায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, বিলুপ্তির পথে বাংলা-সিকিম লাইফলাইন ৷

বিলুপ্তির পথে বাংলা-সিকিম লাইফলাইন (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 5:59 PM IST

কালিম্পং, 14 অগস্ট: অপরিকল্পিতভাবে তিস্তাকে শাসন করতে গিয়েই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে পরিস্থিতি । ক্রমাগত ধসে বিপর্যস্ত বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । তিস্তার গ্রাসে একাধিক জায়গায় ধসে গিয়েছে জাতীয় সড়কটি । আর তাতেই একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক থেকে নিত্যযাত্রীরা, অন্যদিকে তিস্তার ভয়াবহ রূপ দেখে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে এলাকাবাসী ।

টানা প্রায় 15 দিন ধরে বন্ধ রয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কটি । 15 অগস্ট বিকেল পর্যন্ত সড়কটি বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । বৃহস্পতিবার নতুন করে ধসের ঘটনা ঘটে 28 মাইল ও 18 মাইলের সেলফিদাঁড়ায় । এর আগে মামখোলা, লিকুভিড়, রেশি-সহ একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে । সেসব জায়গাতেও মেরামতের কাজ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । কিন্তু 29 মাইল-সহ ওই সব জায়গায় ধসে তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে গোটা সড়কটাই ।

সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক থেকে নিত্যযাত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, বুধবার রাত থেকে আচমকা তিস্তা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পায় । পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, তিস্তাবাজার ও মেল্লি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে তিস্তার জল বইতে শুরু করে । এই অবস্থা দেখে এলাকায় মাইকিং করে প্রশাসন । তিস্তার পার থেকে প্রায় 30টি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । দু'বছর আগে তিস্তার হড়পা বানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তিস্তাবাজার এলাকায় । ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল প্রায় 70টি পরিবার । তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছে জিটিএ ।

নিত্যদিন ঘটছে ধসের ঘটনা (নিজস্ব চিত্র)

তবে তিস্তার ভয়াল প্রকোপে বিলুপ্তির পথে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । আর এসবের নেপথ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত উন্নয়ন । এমনটাই মনে করছেন পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা । বাংলার কালিঝোরা থেকে সিকিম পর্যন্ত 17 টি ড্যাম বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে । সিকিমকে আরও দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র সরকার । আর পাহাড় জুড়ে বারাবার ধসের কারণ হিসেবে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

শুধু তাই নয় । ধসের আরও একটি কারণ হিসেবে সেভক রংপো রেল প্রকল্পকেও দায়ী করছেন তারা । হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ অত্যন্ত ভঙ্গুর । তার উপর তিস্তায় ওই সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে যে ভাবে জলধারণ করে রাখা হচ্ছে, তাতে চাপ বাড়ছে হিমালয়ের উপর । যে কারণে তিস্তা নিজের গতিপথ পরিবর্তন করছে । নিজের নাব্যতা ধরে রাখতে তিস্তা স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে পাহাড় কেটে ঢুকতে শুরু করেছে । আর এতেই উদ্বেগে রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা । অন্যদিকে, সেভক রংপো রেল প্রকল্পের জন্য পাহাড় ফুটো করে টানেল তৈরি করার কাজ চলছে । যা পাহাড়ে ধসের একটা অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ।

একাধিক জায়গায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক তিস্তার গ্রাসে (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক রঞ্জন রায় বলেন, "একের পর এক তিস্তায় যেভাবে বাঁধ নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে, তাতে পাহাড়ের উপর চাপ বাড়ছে । জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো করার সময় পাহাড়ের উপর কী প্রভাব পড়বে তা চিন্তা করা হয়নি । ড্যামগুলোতে জল ধরে রাখার জন্য কোনও গার্ডওয়াল বা প্রতিরোধক তৈরি করা হয়নি । পাহাড়ের উপর নির্ভর করে ওই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে । আর জাতীয় সড়কটি তিস্তার গা বরাবর খাড়া ঢালের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে । এতে তিস্তার জলের স্রোত নীচের থেকে পাহাড় কেটে দিচ্ছে যা সড়কে ধসের সৃষ্টি করছে । অপরিকল্পিতভাবে তিস্তাকে শাসন করতে গিয়েই এই পরিস্থিতি ।"

একাধিক জায়গায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক তিস্তার গ্রাসে (নিজস্ব চিত্র)

জাতীয় সড়কের ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার রায় বলেন, "পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে ঠিকই । কিন্তু উপর থেকে আবার ধসও আসছে । সেভক রংপো রেল প্রকল্পের একটা প্রভাব তো থাকবেই ।" এত কিছুর পরেও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ । তবে কবে সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হবে তা নিয়ে তারা সংশয়ে রয়েছে । বিশেষজ্ঞদের দাবি, দ্রুত পাহাড়ের কথা চিন্তা করে দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প না-নিলে আগামীতে আরও বড় বিপদ হতে পারে ।

সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক থেকে নিত্যযাত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)

নিত্যদিন ঘটছে ধসের ঘটনা (নিজস্ব চিত্র)

একাধিক জায়গায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক তিস্তার গ্রাসে (নিজস্ব চিত্র)

একাধিক জায়গায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক তিস্তার গ্রাসে (নিজস্ব চিত্র)

