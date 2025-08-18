ETV Bharat / state

অবশেষে খুলল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন, ঝুঁকি নিয়ে শুরু যান চলাচল - NH10 REOPENS FOR TRAFFIC

সাতদিন টানা বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলে গেল 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ ঝুঁকি নিয়ে শুরু হয়েছে যান চলাচল ৷

ETV BHARAT
খুলে গেল 10 নম্বর জাতীয় সড়ক (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2025 at 2:54 PM IST

4 Min Read

কালিম্পং, 18 অগস্ট: সাতদিন টানা বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । ফলে কিছুটা স্বস্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিমের বাসিন্দা ও পর্যটকরা । উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ধস নামে ওই সড়কের একাধিক জায়গায় । রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছিল । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামত করে এনএইচআইডিসিএল । তবে রাস্তা খুললেও চালকদের ধীরগতিতে, সব দিক নজর রেখে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ।

অতি সতর্কভাবে চলাচলের নির্দেশ

এদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তাই ওই রাস্তা দিয়ে অতি সতর্কভাবে চলাচল করতে হবে । উপর থেকে বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকছে । পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছিল । তার জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামতে শুরু করে । জাতীয় সড়কের একটা দিক বন্ধ করে যান চলাচল করানো হয় ।

ETV BHARAT
অবশেষে খুলল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন (নিজস্ব চিত্র)

এরপর গত মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগের 'লাইফলাইন' হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের লিকুভিড়ে ফের ভূমিধস নামে । 29 মাইল, মিরিক-সহ একাধিক জায়গায় ধস নামতে দেখা যায় । রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছিল । এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে । জানানো হয়, 15 অগস্ট খুলবে জাতীয় সড়ক । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হয় রাস্তা তৈরির কাজ ।

ETV BHARAT
ঝুঁকি নিয়ে শুরু যান চলাচল (নিজস্ব চিত্র)

ঝুঁকি নিয়েই চলাচল শুরু

বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখেই এই রাস্তা চালু করতে তৎপর হয় হয় প্রশাসন । রাস্তা চালু হলেও পুরোপুরি স্বস্তি এখনও ফেরেনি বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের । কারণ, রাস্তা চালু হলেও বেশকিছু জায়গায় অবস্থা খুবই খারাপ ৷ এবিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক টি বালাসুব্রহ্মণ্যম বলেন, "সব রকম যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে । তবে আমাদের নজর রয়েছে, যাতে কোনও চালক দ্রুতগতিতে গাড়ি না-চালান ।"

ETV BHARAT
চালকদের ধীরগতিতে গাড়ি চালানোর নির্দেশ (নিজস্ব চিত্র)

বিরাট ক্ষতি পর্যটনে

এদিকে, এই রাস্তা এতদিন বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে পর্যটনে ৷ প্রায় চার কোটি টাকার ক্ষতি হয় পর্যটন শিল্পে । এতে বেশ চিন্তিত প্রশাসন-সহ পর্যটন ব্যবসায়ীরা । ট্যুর অপারেটর সম্রাট সান্যাল বলেন, "সিকিম যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি । এটা বন্ধ থাকায় পর্যটকরা সমস্যায় পড়েন । একটানা এই রাস্তা বন্ধ থাকায় বিশাল ক্ষতি হয়েছে । তাই আমরা আগাগোড়াই চাই এই জাতীয় সড়ক নিয়ে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ করুক প্রশাসন ।"

ETV BHARAT
অতি সতর্কভাবে চলাচল করতে নির্দেশ (নিজস্ব চিত্র)

10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় পর্যটন বিভাগে ধাক্কার ফলে তড়িঘড়ি জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি সেভক রংপো রেল প্রকল্পের বরাত প্রাপ্ত সংস্থা ইরকন, এনএইচপিসি ও এনএইচআইডিসিএলের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের জন্য বলেন । অন্তত সাময়িকভাবে যাতে যান চলাচল শুরু করা হয় সেই নির্দেশ দেন তিনি ।

আগামীতে ওই সড়কে ধসের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন অ্যালাইনমেন্ট করে ও ধসপ্রবণ এলাকায় তিস্তার উপর ছোট ছোট সেতু করে করে সড়ক তৈরি করা যায় কি না সেই বিষয়ে আলোচনা করেন সাংসদ । পাশাপাশি জাতীয় সড়কটিকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সংস্থাকে মিলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও জানিয়েছিলেন রাজু বিস্তা ।

প্রসঙ্গত, 12 অগস্ট থেকে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় । তার আগে দু'দফায় আরও আটদিন ওই সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছিল । ওই সময় লাভা, গরুবাথান, আলগাড়া হয়ে ঘুরপথে সিকিমে যাতায়াত করছিল সমস্ত যান । এতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের । জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় ও ঘুরপথে যাতায়াত করায় ওই ক'দিনে প্রায় আড়াই কোটির ক্ষতি হয়েছিল পরিবহণে । অবশেষে এই রাস্তা খোলায় পুজোর আগে হাসি ফুটেছে স্থানীয় ও পর্যটকদের মুখে ৷

কালিম্পং, 18 অগস্ট: সাতদিন টানা বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । ফলে কিছুটা স্বস্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিমের বাসিন্দা ও পর্যটকরা । উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ধস নামে ওই সড়কের একাধিক জায়গায় । রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছিল । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামত করে এনএইচআইডিসিএল । তবে রাস্তা খুললেও চালকদের ধীরগতিতে, সব দিক নজর রেখে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে ।

অতি সতর্কভাবে চলাচলের নির্দেশ

এদিকে, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তাই ওই রাস্তা দিয়ে অতি সতর্কভাবে চলাচল করতে হবে । উপর থেকে বড় পাথর গড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকছে । পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলছিল । তার জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামতে শুরু করে । জাতীয় সড়কের একটা দিক বন্ধ করে যান চলাচল করানো হয় ।

ETV BHARAT
অবশেষে খুলল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন (নিজস্ব চিত্র)

এরপর গত মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগের 'লাইফলাইন' হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের লিকুভিড়ে ফের ভূমিধস নামে । 29 মাইল, মিরিক-সহ একাধিক জায়গায় ধস নামতে দেখা যায় । রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তার গর্ভে চলে গিয়েছিল । এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে । জানানো হয়, 15 অগস্ট খুলবে জাতীয় সড়ক । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হয় রাস্তা তৈরির কাজ ।

ETV BHARAT
ঝুঁকি নিয়ে শুরু যান চলাচল (নিজস্ব চিত্র)

ঝুঁকি নিয়েই চলাচল শুরু

বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখেই এই রাস্তা চালু করতে তৎপর হয় হয় প্রশাসন । রাস্তা চালু হলেও পুরোপুরি স্বস্তি এখনও ফেরেনি বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের । কারণ, রাস্তা চালু হলেও বেশকিছু জায়গায় অবস্থা খুবই খারাপ ৷ এবিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক টি বালাসুব্রহ্মণ্যম বলেন, "সব রকম যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে । তবে আমাদের নজর রয়েছে, যাতে কোনও চালক দ্রুতগতিতে গাড়ি না-চালান ।"

ETV BHARAT
চালকদের ধীরগতিতে গাড়ি চালানোর নির্দেশ (নিজস্ব চিত্র)

বিরাট ক্ষতি পর্যটনে

এদিকে, এই রাস্তা এতদিন বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে পর্যটনে ৷ প্রায় চার কোটি টাকার ক্ষতি হয় পর্যটন শিল্পে । এতে বেশ চিন্তিত প্রশাসন-সহ পর্যটন ব্যবসায়ীরা । ট্যুর অপারেটর সম্রাট সান্যাল বলেন, "সিকিম যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি । এটা বন্ধ থাকায় পর্যটকরা সমস্যায় পড়েন । একটানা এই রাস্তা বন্ধ থাকায় বিশাল ক্ষতি হয়েছে । তাই আমরা আগাগোড়াই চাই এই জাতীয় সড়ক নিয়ে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ করুক প্রশাসন ।"

ETV BHARAT
অতি সতর্কভাবে চলাচল করতে নির্দেশ (নিজস্ব চিত্র)

10 নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় পর্যটন বিভাগে ধাক্কার ফলে তড়িঘড়ি জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তিনি সেভক রংপো রেল প্রকল্পের বরাত প্রাপ্ত সংস্থা ইরকন, এনএইচপিসি ও এনএইচআইডিসিএলের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের জন্য বলেন । অন্তত সাময়িকভাবে যাতে যান চলাচল শুরু করা হয় সেই নির্দেশ দেন তিনি ।

আগামীতে ওই সড়কে ধসের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন অ্যালাইনমেন্ট করে ও ধসপ্রবণ এলাকায় তিস্তার উপর ছোট ছোট সেতু করে করে সড়ক তৈরি করা যায় কি না সেই বিষয়ে আলোচনা করেন সাংসদ । পাশাপাশি জাতীয় সড়কটিকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সংস্থাকে মিলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথাও জানিয়েছিলেন রাজু বিস্তা ।

প্রসঙ্গত, 12 অগস্ট থেকে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় । তার আগে দু'দফায় আরও আটদিন ওই সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছিল । ওই সময় লাভা, গরুবাথান, আলগাড়া হয়ে ঘুরপথে সিকিমে যাতায়াত করছিল সমস্ত যান । এতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের । জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় ও ঘুরপথে যাতায়াত করায় ওই ক'দিনে প্রায় আড়াই কোটির ক্ষতি হয়েছিল পরিবহণে । অবশেষে এই রাস্তা খোলায় পুজোর আগে হাসি ফুটেছে স্থানীয় ও পর্যটকদের মুখে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

NH10NH10 SHUT DOWNLANDSLIDES ON NATIONAL HIGHWAY 10খুলল 10 নম্বর জাতীয় সড়কNH10 REOPENS FOR TRAFFIC

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.