কালিম্পং, 21 অগস্ট: খোলার তিনদিনের মাথায় ফের বন্ধ হয়ে গেল বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করে ওই সড়ক দিয়ে সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । আর ফের ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের ।
প্রসঙ্গত, টানা সাতদিন বন্ধ থাকার পর গত 18 অগস্ট 10 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছিল । তবে ওই সড়ক দিয়ে যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছিল । কারণ ধসপ্রবণ এলাকায় পাহাড় কেটে নতুন করে সড়ক অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করেছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ । কর্তৃপক্ষের তরফে চালকদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছিল যে, সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করে ও সতর্কভাবে ওই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে হবে ।
তবে 20 অগস্ট বুধবার, লিকুভিরে ফের ধসের ঘটনা ঘটে । তবে ধস সরিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায় । এদিকে, বুধবার রাত থেকে পাহাড় জুড়ে ফের বৃষ্টিপাত শুরু হয় । আর এতেই ওই সড়কে ফের ধসের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায় । তাই আর কোনও ঝুঁকি নেয়নি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৷ ওই সড়ক দিয়ে এদিন সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সমস্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে তারা বাধ্য হয় ৷ এজন্য জারি করা হয় নির্দেশিকা ৷ নিত্যযাত্রী ও পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দ্রুত এই সিদ্ধান্তের কথা কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে জানায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ।
এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালাসুব্রহ্মমণ্যম টি বলেন, "এদিন সকাল থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । বেশ কয়েক জায়গায় ধসের ঝুঁকি রয়েছে । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"
উল্লেখ্য, এই রাস্তা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনে প্রায় কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে । সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে পর্যটনে ৷ প্রায় চার কোটি টাকার ক্ষতি হয় পর্যটন শিল্পে । এই অবস্থায় বেশ চিন্তায় পড়ে যান পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ তিনদিন আগে রাস্তা আবার খোলায় পুজোর মুখে কিছুটা স্বস্তি পান তাঁরা ৷ তবে ফের বাংলা-সিকিম লাইফলাইন বন্ধ হয়েছে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চিন্তিত প্রশাসনও ৷