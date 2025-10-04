ETV Bharat / state

বীরভূম সফর স্থগিত NCW-র, অনুরোধ মানলেও পুলিশকে কটাক্ষ কমিশন-সদস্য়র

শনি ও রবিবার বীরভূমের বেশ কয়েকজন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা ছিল জাতীয় মহিলা কমিশনের৷ পুলিশের অনুরোধে সেই সফর স্থগিত করল কমিশন৷

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
পুলিশের অনুরোধে বীরভূম সফর স্থগিত করল জাতীয় মহিলা কমিশন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 6:58 PM IST

বীরভূম, 4 অক্টোবর: আদিবাসী এক স্কুলছাত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে বীরভূমের রামপুরহাটে৷ সেই ঘটনায় শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড. অর্চনা মজুমদারের৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে গেল ওই সফর৷ পুলিশের অনুরোধ মেনেই এই সফর স্থগিত করা হয়েছে বলে খবর৷

বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "আপাতত বাতিল হয়েছে ওঁদের সফর৷ কয়েক দিনের মধ্যেই আসবেন।" এসপি-র অনুরোধ মানলেও এই নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার৷ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘কী এমন ব্যস্ততা যে পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না?’’

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে কেন এই সফর স্থগিত হল? কেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন না জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য়? পুলিশ সূত্রে খবর, এর নেপথ্যে রয়েছে খারাপ আবহাওয়া এবং দুর্গাপুজোর কার্নিভাল৷ শনিবার বীরভূম জেলার তিনটি মহকুমায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল রয়েছে৷ তিন জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতারা উপস্থিত থাকবেন৷ পাশাপাশি ভিড় জমাবেন বহু মানুষ৷ ফলে সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি৷

এছাড়া, খারাপ আবহাওয়া। দিনভর ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে৷ এই পরিস্থিতিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য়ের সফরেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হতো পুলিশকে৷ সেই কারণেই জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়, যাতে সফর পিছিয়ে দেওয়া হয়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পরিস্থিতি বুঝে জাতীয় মহিলা কমিশনও সফর পিছিয়ে দিতে রাজি হয়৷

এই নিয়ে ইটিভি ভারত-এর তরফে যোগাযোগ করা হয় জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড. অর্চনা মজুমদারের সঙ্গে৷ তিনি বলেন, "এসপি বীরভূম আমাকে ইমেল করে জানিয়েছেন দুর্গাপুজো বিসর্জন চলছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য পুলিশ খুবই ব্যস্ত৷ নিরাপত্তা দেওয়ায় সমস্যা হবে, আপনারা দুই-একদিন পর আসুন৷’’

এর পরই তিনি অনুরোধ নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করেন৷ বলেন, ‘‘কী এমন ব্যস্ততা যে পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না? জানি না৷ প্রধানমন্ত্রী তো আসছেন না৷ আমরা তো শুধুমাত্র ওই পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলতে যেতাম৷’’ প্রশ্ন তুললেও কেন পুলিশের অনুরোধ তিনি মানলেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ড. মজুমদার৷ তাঁর কথায়, ‘‘তাও আমরা আইন মানি৷ তাই আপাতত স্থগিত রাখলাম৷ তবে এই মাসের 10 থেকে 12 তারিখের পর যাওয়ার পরিকল্পনা করব, আপনাদের জানাব।"

উল্লেখ্য, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য় ড. অর্চনা মজুমদারের শনিবার সকালে বীরভূমে পৌঁছানোর কথা ছিল৷ প্রথমে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল রামপুরহাটে৷ সেখানে তাঁর দেখা করার কথা ছিল নিহত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে৷ সেখান থেকে তিনি যেতেন মাড়গ্রামে৷ সেখান থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়৷ পরে তার খোঁজ মেলে মুম্বইতে৷ সেই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গেও তার কথা বলার পরিকল্পনা ছিল৷

এর পর নলাটেশ্বরী ও তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে শান্তিনিকেতনে তিনি রাতে থাকবেন বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে জানানো হয়৷ রবিবার বোলপুরে অস্বাভাবিকভাবে মৃত এক স্কুলছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা ছিল৷ তার পর তাঁর পুজো দেওয়ার কথা ছিল তিনটি মন্দিরে৷ সেগুলি হল - কঙ্কালীতলা, সাঁইথিয়ার নন্দকেশরী ও লাভপুরের ফুল্লরাতলা মন্দির৷ শেষে তাঁর দেখা করার কথা ছিল নানুরের একটি খুনের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে৷

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল হয়ে গেল৷ এখন দেখার আবার কবে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য বীরভূম সফরে আসেন এবং দেখা করেন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে৷

কোন কোন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করত জাতীয় মহিলা কমিশন?

রামপুরহাটে আদিবাসী নাবালিকা খুন: গত 28 অগস্ট টিউশন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রী। 20 দিন পর রামপুরহাটে ক্যানেলের সেতুর নীচ থেকে বস্তাবন্দি টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়৷ এই ঘটনায় ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর শিক্ষক মনোজকুমার পালকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ৷

মাড়গ্রামে নাবালিকা নিখোঁজ: মাড়গ্রামের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়৷ পরে মুম্বইয়ে খোঁজ মেলে ওই নাবালিকার৷ তাকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল। পরে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে৷

বোলপুরে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার: গত 22 জুলাই বোলপুরের পারুলডাঙা স্কুলের পিছনে জঙ্গল থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল৷ যা নিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল।

নানুরে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার: গত 19 জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিল নানুর থানার এলাকার বাসিন্দা নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী৷ স্থানীয় চারকল গ্রামে টিউশনি পড়তে গিয়ে আর ফেরেনি সে৷ 26 জুলাই নানুরের পাঁপুড়ি গ্রাম থেকে ছাত্রীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়৷ এক্ষেত্রেও খুনের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার৷

