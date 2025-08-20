ETV Bharat / state

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার নিন্দা জাতীয় মহিলা কমিশনের - DELHI CM REKHA GUPTA ATTACKED

বাংলার মহিলারাও সুরক্ষিত নয়, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরেও একাধিক ঘটনা দুর্ভাগ্যের, শিলিগুড়িতে অভিযোগ জাতীয় মহিলা কমিশনের ৷

Delhi CM Rekha Gupta
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার নিন্দা জাতীয় মহিলা কমিশনের (আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 3:25 PM IST

শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), 20 অগস্ট: নিজের বাসভবনে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ৷ সেই সময় তিনি জন-শুনানিতে উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন ৷ এই ঘটনার নিন্দা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন । এই নিয়ে কমিশন উদ্বেগও প্রকাশ করেছে ৷ বুধবার সেকথাই জানান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ৷

তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি । এসব কোনোভাবেই মানা যায় না । এই কুকুরপ্রেমী বিষয়টা আদালতে বিচারসাপেক্ষ । তাতে কিছু বলার নেই । কিন্তু একজনের উপর আরেকজনের ক্ষোভ থাকতেই পারে । তবে তা এভাবে প্রকাশ করা কোনোভাবেই উচিত নয় ।"

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার নিন্দা করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার (ইটিভি ভারত)

এদিকে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি করিডরকে কেন্দ্র করে মানবপাচারের মতো ঘটনা বেড়েছে । সেই বিষয়েই তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফর এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার । এদিন শিলিগুড়িতে আরপিএফের তরফে আয়োজিত মানবপাচারের উপর এক কর্মশালায় যোগ দেন তিনি ৷ সেই কর্মশালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা করেন তিনি ।

শুধু তাই নয়, আরজি কর, কামদুনি ও কসবার মতো ঘটনার প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্চনা মজুমদার । তিনি বলেন, "এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়ার পরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । আরজি কর, কসবা, কামদুনি । কামদুনির মূল অভিযুক্ত এখন পুলিশি নিরাপত্তায় রয়েছে । এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে ?’’

জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের আরও অভিযোগ, ‘‘এই রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই । আমি আরও 12টা রাজ্যের দায়িত্বে । কোনও রাজ্য নিয়ে এতটা চিন্তিত নই, যতটা এই রাজ্য নিয়ে ।"

NCW member Archana Majumdar
আরপিএফ আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য় অর্চনা মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিন কর্মশালায় মানবপাচার রোধে এসএসবি, সিআইএসএফ, ভারতীয় সেনা, আরপিএফ, রেল কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা সারেন তিনি । মানবপাচার রোধে প্রত্যেক তদন্তকারী সংস্থাকে তিনি একত্রিত হয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন । এসএসবির তরফে মানবপাচার রোধে সিবিআই, ইডির মতো একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, সেই দাবি জানানো হয় কমিশনের কাছে ।

আগামীতে সারা দেশে মানবপাচার রোধে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ‘যশোদা’ নামে একটি অত্যাধুনিক অ্যাপ আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেকথা এদিন জানান অর্চনা মজুমদার । এই অ্যাপের মাধ্যমে সমস্ত মানবপাচারকারী থেকে দুষ্কৃতীদের তথ্য ডেটা ব্যাংক হিসেবে জমা করা হবে । পাশাপাশি ওই ডেটাকে ব্যবহার করেই পাচারকারীদের চিহ্নিত করা হবে বলে জানান তিনি ।

NCW member Archana Majumdar
শিলিগুড়িতে আরপিএফ আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার৷ (নিজস্ব ছবি)

অর্চনা মজুমদার বলেন, "মানবপাচার রোধে যাতে সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করে সেজন্য এই কর্মশালা । উত্তরবঙ্গ জুড়ে মানবপাচারের প্রবণতা অনেকটা বেড়েছে । এটা রোধ করতে সেজন্য সবাইকে এগিয়ে এসে একসঙ্গে কাজ করতে হবে । মানবপাচার রোধে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তকারী সংস্থার দাবি এসেছে । আমি বিষয়টি অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানাব ।"

