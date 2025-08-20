শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), 20 অগস্ট: নিজের বাসভবনে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ৷ সেই সময় তিনি জন-শুনানিতে উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছিলেন ৷ এই ঘটনার নিন্দা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন । এই নিয়ে কমিশন উদ্বেগও প্রকাশ করেছে ৷ বুধবার সেকথাই জানান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ৷
তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি । এসব কোনোভাবেই মানা যায় না । এই কুকুরপ্রেমী বিষয়টা আদালতে বিচারসাপেক্ষ । তাতে কিছু বলার নেই । কিন্তু একজনের উপর আরেকজনের ক্ষোভ থাকতেই পারে । তবে তা এভাবে প্রকাশ করা কোনোভাবেই উচিত নয় ।"
এদিকে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি করিডরকে কেন্দ্র করে মানবপাচারের মতো ঘটনা বেড়েছে । সেই বিষয়েই তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফর এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার । এদিন শিলিগুড়িতে আরপিএফের তরফে আয়োজিত মানবপাচারের উপর এক কর্মশালায় যোগ দেন তিনি ৷ সেই কর্মশালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা করেন তিনি ।
শুধু তাই নয়, আরজি কর, কামদুনি ও কসবার মতো ঘটনার প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অর্চনা মজুমদার । তিনি বলেন, "এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়ার পরেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । আরজি কর, কসবা, কামদুনি । কামদুনির মূল অভিযুক্ত এখন পুলিশি নিরাপত্তায় রয়েছে । এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে ?’’
জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের আরও অভিযোগ, ‘‘এই রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই । আমি আরও 12টা রাজ্যের দায়িত্বে । কোনও রাজ্য নিয়ে এতটা চিন্তিত নই, যতটা এই রাজ্য নিয়ে ।"
এদিন কর্মশালায় মানবপাচার রোধে এসএসবি, সিআইএসএফ, ভারতীয় সেনা, আরপিএফ, রেল কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা সারেন তিনি । মানবপাচার রোধে প্রত্যেক তদন্তকারী সংস্থাকে তিনি একত্রিত হয়ে কাজ করার কথা জানিয়েছেন । এসএসবির তরফে মানবপাচার রোধে সিবিআই, ইডির মতো একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, সেই দাবি জানানো হয় কমিশনের কাছে ।
আগামীতে সারা দেশে মানবপাচার রোধে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ‘যশোদা’ নামে একটি অত্যাধুনিক অ্যাপ আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেকথা এদিন জানান অর্চনা মজুমদার । এই অ্যাপের মাধ্যমে সমস্ত মানবপাচারকারী থেকে দুষ্কৃতীদের তথ্য ডেটা ব্যাংক হিসেবে জমা করা হবে । পাশাপাশি ওই ডেটাকে ব্যবহার করেই পাচারকারীদের চিহ্নিত করা হবে বলে জানান তিনি ।
অর্চনা মজুমদার বলেন, "মানবপাচার রোধে যাতে সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করে সেজন্য এই কর্মশালা । উত্তরবঙ্গ জুড়ে মানবপাচারের প্রবণতা অনেকটা বেড়েছে । এটা রোধ করতে সেজন্য সবাইকে এগিয়ে এসে একসঙ্গে কাজ করতে হবে । মানবপাচার রোধে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তকারী সংস্থার দাবি এসেছে । আমি বিষয়টি অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানাব ।"