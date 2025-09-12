ETV Bharat / state

বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর মাঠে শুরু 'নরেন্দ্র কাপ'

খেলার মাঠজুড়ে এদিন চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির ছবি ৷ তবে বিশ্বভারতীর কোনও অনুষ্ঠানে কারও ছবির কার্ট-আউট ব্যবহৃত হয় না।

এদিন চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির ছবি (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2025 at 5:48 PM IST

বোলপুর, 12 সেপ্টেম্বর: বিতর্কেই মাঝেই বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর মাঠে উদ্বোধন হল 'নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট'। মাঠজুড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির ছবি রয়েছে ৷ তবে বিশ্বভারতীর কোনও অনুষ্ঠানে কারও ছবির কার্ট-আউট ব্যবহৃত হয় না। যদিও, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, এটি সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক একটি কর্মসূচি। তবে বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের মাঠে বিজেপি নেতাদের আয়োজিত টুর্নামেন্ট ঘিরে এদিনও বিতর্ক তুঙ্গে ৷

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "খেলাধুলোর কথা মাথায় রেখেই মাঠ দেওয়া হয়েছে। 12 থেকে 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর নিজস্ব অনুষ্ঠান শিল্পোৎসব আছে । তাই সেদিন মাঠ দেওয়া হয়নি।"

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "11 সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ এক নরেন্দ্র থেকে অন্য নরেন্দ্র, বিকশিত ভারতের বার্তা দিতেই এই টুর্নামেন্ট। সুব্রত কাপের পর সবচেয়ে বড় ফুটবল টুর্নামেন্ট এটি। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই ৷ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আয়োজন। তবে যাঁরা খেলা হবে বলে অন্য খেলায় মাতেন, তাঁরা ফুটবল কী বুঝবেন ? তবে যদি ফুটবল দিয়ে রাজনীতি করতে হয় তাই করব ৷ আমরা বোমা বাঁধা, খুন, ঘর পোড়ানো দিয়ে রাজনীতির বিস্তার চাই না ৷ ফুটবলের মাধ্যমে রাজনীতির বিস্তার চাই ৷"

বিশ্বভারতীর কোনও অনুষ্ঠানে কারও ছবির কার্ট-আউট ব্যবহৃত হয় না (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, আসন্ন 2026-এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তাই যুব সমাজকে সংগঠিত করার একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি ৷ তার মধ্যে অন্যতম ফুলবল টুর্নামেন্ট ৷ শারদোৎসবের আগে রাজ্যের 43টি জায়গায় 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, 11 থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা ৷ 11 সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিকেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। তাই খুব সুচতুরভাবে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম 'নরেন্দ্র কাপ' রাখা হয়েছে। এমনই অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

বিশ্বভারতীর মাঠে উদ্বোধন হল নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (নিজস্ব ছবি)

তবে বোলপুরে এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের মাঠে। একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মাঠ দিলেন কেন, তা নিয়ে আগেই সরব হয়েছিল এসএফআই, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে আশ্রমিকরা ৷ সেই বিতর্কের আবহেই বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর মাঠে এদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হল ৷ ছিলেন, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল-সহ অন্যান্য মণ্ডল নেতৃত্ব ৷

বিশ্বভারতীর মাঠে শুরু 'নরেন্দ্র কাপ' (নিজস্ব ছবি)

এদিনের মাঠজুড়ে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের ছবির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। যদিও, প্রধানমন্ত্রীর ছবির নীচে লেখা রয়েছে 'আচার্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'।

তবে বিশ্বভারতীতে একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের আয়োজিত কর্মসূচির জন্য মাঠের অনুমতি দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলেন বিশ্বভারতীর আচার্য। আর বিশ্বভারতীর কোনও অনুষ্ঠানে ছবির ব্যবহার হয় না। বিশ্বভারতীর মাঠে আয়োজিত টুর্নামেন্টের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া ৷ যা নজিরবিহীন। তাই এই নিয়েও নিন্দার ঝড় উঠেছে ৷

