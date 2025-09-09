ETV Bharat / state

খান বাড়ির দুর্গাপুজোয় ব্রাত্য নারীরা, বাংলার এখানেই ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি

নাড়াজোল রাজবাড়ির মাতৃশক্তির আরাধনায় নারীরাই ব্রাত্য ৷ এখানেই ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি ৷ প্রাচীন এই রাজবাড়ির অজানা ইতিহাসের সন্ধানে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুনীল দাস ৷

খান বাড়ির দুর্গাপুজোয় ব্রাত্য নারীরা (ইটিভি ভারত)
Published : September 9, 2025 at 5:48 PM IST

দাসপুর, 9 সেপ্টেম্বর: পুজোয় নারীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গার আরাধনা থেকেই বিরত থাকেন মহিলারা ! বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় আজও ব্রাত্য নারীরা ৷ নাড়াজোল রাজবাড়ির এই রীতি অবাক করে সকলকে ৷

600 বছরেরও বেশি সময় ধরে এভাবেই চলে আসছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের নাড়াজোল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ৷ এই রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে বিভিন্ন মনীষীর। নাড়াজোল রাজবাড়ির পরিদর্শনে এসেছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু থেকে মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর-সহ অন্যান্যরা ৷

নাড়াজোল রাজবাড়ির মাতৃশক্তির আরাধনায় নারীরাই ব্রাত্য (ইটিভি ভারত)

612তম বর্ষে নাড়াজোল বাড়ির দুর্গাপুজো

এবছর রাজবাড়ির পুজো 612তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে । মায়ের পুজোতে মায়েরাই ব্রাত্য ৷ 600 বছরেরও বেশি সময় ধরে এটাই রাজবাড়ির প্রথা ৷ রাজবাড়ির মহিলারা মায়ের অঞ্জলি দিতে পারেন না। নিতে পারবেন না প্রসাদ। পাশাপাশি, পুজোর আরও অন্যান্য রীতি-নীতি আজও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন রাজ পরিবারের মহিলারা।

কীভাবে পুজো শুরু ?

রাজ পরিবার সূত্রে জানা যায়, বর্ধমান রাজার নায়েব ছিলেন উদয়নারায়ণ ঘোষ। তিনি মেদিনীপুর জেলায় শিকার করতে এসেছিলেন। দাসপুরের নাড়াজোল জঙ্গলে শিকার করে ফেরার পথে হঠাৎই দেখেন একটি সারস, বককে তাড়া করছে । সেই সারস পাখি শিকার করতে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে ৷ তারপর সেখানেই তিনি রাত্রিযাপন করেন।

অষ্টধাতুর মূর্তি (ইটিভি ভারত)

সেই রাতেই তিনি স্বপ্নাদেশ পান ৷ মা দুর্গা তাঁকে স্বপ্নাদেশে বলেন, পুজো করার জন্য। ওই জঙ্গলেই পড়ে রয়েছে মা দুর্গার অষ্টধাতুর মূর্তি। মায়ের নির্দেশে সেই মূর্তি তিনি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। নাড়াজোল এলাকার জঙ্গল সাফাই করে তিনি বাড়ি তৈরি করেন। বাংলার 820 বঙ্গাব্দে এই বাড়িতেই অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তির পুজো শুরু করেন উদয়নারায়ণ ঘোষ ৷

বর্ধমান রাজার নায়েবের প্রতিষ্ঠায় 'খান' যোগ কীভাবে ?

পরবর্তীকালে উদয়নারায়ণ ঘোষ নাড়াজোল রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুজোর যাবতীয় বিধি নিষেধ তিনি চালু করেন। তখনকার সময়ে চার পুরুষ 'ঘোষ' পদবি নিয়েছিলেন। তারপর নেন 'রায়' পদবি। 1030 বঙ্গাব্দে মুঘল আমলে আকবরের নাজিম সাহেব এই রাজবাড়িতে এসেছিলেন ৷ খাওয়াদাওয়া ও উপঢৌকন দেওয়ার জন্য 'খান' পদবি দেওয়া হয়েছিল এই পরিবারকে ৷ তখন থেকেই এই 'খান' পদবি ব্যবহৃত হয়ে আসছে ৷ মেদিনীপুর জমিদারির সদর দফতর কর্ণগড়ের সঙ্গে নাড়াজোল রাজবাড়ির শাসকদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

রাজবাড়ির অন্দরমহল (ইটিভি ভারত)

বাংলার এই রাজবাড়ি ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি

দাসপুরের নাড়াজোল রাজবাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে নাড়াজোল রাজবাড়িতে ৷ রাজা নরেন্দ্রলাল খান ও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান (উদয়নারাযণের বংশধর) প্রকৃত দেশপ্রমিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ক্ষুদিরাম বসুর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু নাড়াজোল রাজবাড়ির প্রধান কর্মচারী ছিলেন। জানান রাজবাড়ির বর্তমান সদস্য জানান, রাজবাড়ির যা খাজনা আদায় হত, তা উনি রাজা বাহাদুরকে হিসেব দিতেন ৷

এমনকী এই রাজবাড়িতে বিশিষ্ট অতিথিদের আগমন ছিল। 1938 সালে রাজবাড়ি পরিদর্শন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং 1949 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ পরিদর্শনে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে মহাত্মা গান্ধি ৷ রাজবাড়িতে আসেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে মতিলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধি-সহ অন্যান্যরা। এই রাজবাড়ির সঙ্গে ওনাদের সুসম্পর্ক ছিল বলে জানান রাজবাড়ির সদস্য বিদ্যুৎ খান।

খান বাড়ির দুর্গাপুজোয় ব্রাত্য নারীরা (ইটিভি ভারত)

পুজোর রীতি-নীতি

  • রাজবাড়িতে বৈষ্ণবমতে পূজিত হন মা দশভূজা, তাই নেই বলি প্রথা ৷
  • আজও রাজবাড়ির মহিলারা মায়ের অঞ্জলি দিতে পারেন না ৷
  • মহিলারা পান না প্রসাদ ৷
  • সমস্ত জোগাড় আয়োজন করে দিলেও মায়ের প্রসাদ ও ভোগ রান্না করেন পুরোহিত ৷
  • তবে মায়ের বিদায় বেলায় সিঁদুর খেলায় অংশ নেন রাজ পরিবারের মহিলারা ৷
  • রাজবাড়ির অষ্টধাতুর মূর্তিতে মা একাই পূজিত হন।
  • এখানে মায়ের সঙ্গে থাকেন না কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী।
  • এখানে যেহেতু অষ্টধাতুর দুর্গা তাই বিসর্জন হয় না। শুধুমাত্র ঘট নিরঞ্জন দেওয়া হয়।

রাজবাড়ির সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েছে আগাছায়

যদিও আজ নাড়াজোল রাজবাড়ি ধ্বংসের পথে ৷ রাজবাড়ির বহু ভবন ভগ্নপ্রায়। আগাছায় ঢাকা পড়েছে রাজবাড়ির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্যের নিদর্শন। কিন্তু প্রথা মেনে আজও রাজবাড়িতে অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তিই পূজিত হন। রাজ বাড়ির বর্তমান সদস্যদের কথায়, "রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাজবাড়ির মূল ভবন ভগ্নপ্রায়, আগাছায় ঢাকা পড়েছে । রাজবাড়ির অদূরে রয়েছে 'হাওয়া মহল'। তারও কিছু দূরে এক বিশাল পুকুর বা জলাশয়ের মাঝেই রয়েছে 'জলহরি' তথা রাজাদের আউট হাউস। বর্তমানে সেটিও আগাছা বা পানায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে ।"

বাংলার এখানেই ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি (ইটিভি ভারত)

বাড়ির সদস্যদের বক্তব্য

এ নিয়ে বাড়ির মহিলা জয়শ্রী খান, কুমকুম খানরা বলেন, "পুজোর সব জোগাড় করি কিন্তু দূর থেকে । মায়ের বিদায় বেলায় সিঁদুর খেলায় অংশ নিই আমরা। অষ্টধাতুর মূর্তিতে মা একাই পূজিত হন। আমাদের মায়ের সঙ্গে থাকে না গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। অষ্টধাতুর দুর্গা আমাদের বিসর্জন হয় না। শুধুমাত্র ঘট নিরঞ্জন দেওয়া হয়। বড়দের কাছে শুনেছি এই বাড়ি পরিদর্শনে এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে মহাত্মা গান্ধি, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি-সহ অন্যান্যরা।"

নাড়াজোল রাজবাড়ি (ইটিভি ভারত)

বিদ্যুৎ খান আরও বলেন, "রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে বিভিন্ন মনীষীদের। এই রাজবাড়িতে বৈষ্ণব মতে পূজিত হন মা দুর্গা ৷ তাই নেই বলি প্রথা। সেই প্রথা মেনে আজও রাজবাড়ির মহিলারা মায়ের অঞ্জলি দিতে পারেন না। নিতে পারেন না প্রসাদ। তবে আর্থিক কারণে আজ আর বিলাসবহুল নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয় না। আগের মতো জৌলুস আর নেই ফিকে হয়েছে বনেদিয়ানা।" দাসপুর ছাড়াও দূর-দুরান্তের বহু মানুষ পুজোয় ভিড় জমান নাড়াজোল রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয়। পুজোর ক'দিন রাজবাড়ি গমগম করে ৷

