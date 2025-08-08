হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 8 অগস্ট: যেকোনও সময় পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে পারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী ! তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে । SIR বিতর্কের আবহেই রাজ্যে একের পর এক বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে ।
কিছুদিন আগেই উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে খোঁজ মিলেছিল এক বাংলাদেশি ভোটারের । ওপার বাংলার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যাঁর নাম ছিল দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই । সেই রেশ কাটতে না-কাটতে এবার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকাতেও হদিশ মিলেছে একাধিক বাংলাদেশি ভোটারের । হিঙ্গলগঞ্জের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের মতো তাঁদেরও নাম রয়েছে দু'দেশের ভোটার তালিকায় ।
তা প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গার কার্তিকপুর এলাকা । এখানকার ভোটার তালিকাতেই জ্বলজ্বল করছে চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম । যাঁরা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী! আর এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলির পালা । একে অপরকে দোষারোপ করতেও ছাড়ছেন না শাসক-গেরুয়া শিবির ।
পরিমলচন্দ্র দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাস । দেগঙ্গার কার্তিকপুরের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এই দম্পতির (যার এপিক নম্বর যথাক্রমে KJM 3164027 এবং KJM 3164035) । তবে তাঁদের আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । কার্তিকপুরে এখনও রয়েছে পরিমলের পরিবারের লোকজন । সেখানে দিব্যি বসবাসও করছেন তাঁরা ।
আরেক বাংলাদেশি স্বামী-স্ত্রী দীপক দাস ও মেরি দাসের নাম রয়েছে ভারতের ভোটার তালিকায় । কার্তিকপুরে থেকেই তাঁরা ভোটার হয়েছেন এদেশের । জানা গিয়েছে, পরিমল এবং মঞ্জুর মতো এই দম্পতিরও আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । এখানেই শেষ নয় । ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে এই দুই দম্পতির । অভিযোগ, সেখানে নিয়মিত ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও এদেশের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়নি পরিমল অথবা দীপক কিংবা তাঁদের দু'জনের স্ত্রী-র নাম । যা ঘিরেই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।
কিন্তু একজন বাংলাদেশি নাগরিক কীভাবে ভারতের ভোটার হলেন ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । অভিযোগ উঠেছে, এক্ষেত্রে ওই দুই বাংলাদেশি দম্পতি অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । এদেশে বসবাসকারী তাঁদের পরিবারের কারও ডকুমেন্ট জমা দিয়েই এই বাংলাদেশি নাগরিকরা সম্ভবত নাম তুলে থাকতে পারেন ভারতের ভোটার তালিকায় ।
সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে, নাম তোলার সময় সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছিল কি না ? যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে স্ক্রুটিনির সময় সেই নাম বাদ পড়ল না কেন ? কেনই বা বছরের পর বছর সেই নাম এদেশের ভোটার তালিকায় থেকে গেল ? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে রাজনীতির অন্দরে । তবে এই নিয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিমলের আত্মীয় চুমকি দাস ।
তিনি বলেন, "তাঁর ভাসুর (পরিমল) এবং জা (মঞ্জু)-এর নাম বারবার ভোটার তালিকা থেকে বারবার বাদ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনও কর্ণপাত করা হয়নি । ভোটের সময়ও বলা হয় ওঁদের দু'জনের নামে কোনও ভোটার স্লিপ দেবেন না । কিন্তু যাঁরা দিতে আসে তাঁরা কোনও কথাই শোনে না । বলে, যেরকম চলছে চলুক । পরে দেখা যাবে । ভাসুর এবং জা দু'জনেই বাংলাদেশের নাগরিক । ওখানে ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও কীভাবে এদেশের ভোটার হলেন দু'জনে বলতে পারব না । এখানে মাঝেমধ্যে আসেন । তবে, ভোট দেন না । আমরা তো চাই, ওঁদের নাম বাদ যাক । যদি কেউ উদ্যোগ না নেন, তাহলে বাদ যাবে কীভাবে ?"
এ তো পরিমলের আত্মীয়ের কথা ! আরেক বাংলাদেশি দীপকের পরিবার কী বলছে এই বিষয়ে ? দীপকের দাদা কাজল দাস অবশ্য ভাইকে বাংলাদেশি বলতে নারাজ । তাঁর কথায়, "ভাই ও তাঁর স্ত্রী মেরি শিলিগুড়িতে থাকেন । মাঝেমধ্যে দেগঙ্গার বাড়িতে আসেন । ওঁরা দু'জনেই এখানকার ভোটার ।"
কিন্তু, প্রশাসন সূত্রে তো জানা যাচ্ছে দীপক এবং তাঁর স্ত্রী মেরি বাংলাদেশের নাগরিক ৷ তাঁরা দু'জনেই সেখানকার ভোটার । আবার এখানকার ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে দু'জনের । এর স্বপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি কাজল । শুধু বলেন, "তা বলতে পারব না । শিলিগুড়িতে থাকে এটুকু জানি । বাংলাদেশের ভোটার কি না, তাও জানা নেই । আমাদের আদি বাড়ি দেগঙ্গাতেই । দীপক ও মেরিও স্থায়ী বাসিন্দা এখানকার ।"
এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি । বাংলাদেশি ভোটারদের বাড়বাড়ন্তর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন দেগঙ্গা 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরূপ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "এঁদের বিষয়ে অনেক আগেই স্ক্রুটিনি করে আমরা তা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলাম । কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা রয়েছে ? বিএসএফ । যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করে । তার পরেও কীভাবে বাংলাদেশির নাম উঠে যায় ভারতের ভোটার তালিকায় !’’
তাঁর অভিযোগ, ‘‘এসব বিজেপির কারসাজি । ভারতীয় জনতা পার্টি এসব ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় তুলে দিচ্ছে । কারণ, ওঁদের কোনও অস্তিত্ব নেই এই বাংলায় । এভাবে বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিয়ে ওঁরা জেতার চেষ্টা করছে । কিন্তু এসব করে লাভ হবে না । যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষের নয়নে রয়েছে, ততদিন ওঁদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নই হয়ে থাকবে ।"
পালটা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও । এই নিয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তরুণকান্তি ঘোষ বলেন, "তৃণমূল নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । সেই কারণে যা পারছে, তাই বলছে । আসলে এই বাংলাদেশি ভোটাররাই তৃণমূলের সম্পদ । এঁদের ভোটেই টিকে রয়েছে তৃণমূলের সরকার । সিপিএম আমলে যা হয়েছে । সেটাই এখন চলছে তৃণমূলের আমলে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রশাসনের একাংশ শাসকদলের দলদাসে পরিণত হয়েছে । তাই, ভোটার লিস্টে ভরে গিয়েছে ভূতুড়ে ভোটারে । আমরা চাই নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন । আর সেই কাজে বাধা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । সুষ্ঠু ভোটার তালিকা হলে মানুষ নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সরকার থাকবে না । তাই, এসব বলে মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল দল ।"