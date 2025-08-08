Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

হিঙ্গলগঞ্জের পর হাড়োয়া ! ভোটার তালিকায় মিলল একাধিক বাংলাদেশির নাম - BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST

SIR নিয়ে আলোচনার মাঝে বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় ৷ হাড়োয়ায় শুরু রাজনৈতিক তরজা ৷

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
হিঙ্গলগঞ্জের পর হাড়োয়া ! ভোটার তালিকায় মিলল একাধিক বাংলাদেশির নাম (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 9:06 PM IST

6 Min Read

হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 8 অগস্ট: যেকোনও সময় পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে পারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী ! তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে । SIR বিতর্কের আবহেই রাজ‍্যে একের পর এক বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে ।

কিছুদিন আগেই উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে খোঁজ মিলেছিল এক বাংলাদেশি ভোটারের । ওপার বাংলার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যাঁর নাম ছিল দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই । সেই রেশ কাটতে না-কাটতে এবার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকাতেও হদিশ মিলেছে একাধিক বাংলাদেশি ভোটারের । হিঙ্গলগঞ্জের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের মতো তাঁদেরও নাম রয়েছে দু'দেশের ভোটার তালিকায় ।

হিঙ্গলগঞ্জের পর হাড়োয়া ! ভোটার তালিকায় মিলল একাধিক বাংলাদেশির নাম (ইটিভি ভারত)

তা প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গার কার্তিকপুর এলাকা । এখানকার ভোটার তালিকাতেই জ্বলজ্বল করছে চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম । যাঁরা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী! আর এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলির পালা । একে অপরকে দোষারোপ করতেও ছাড়ছেন না শাসক-গেরুয়া শিবির ।

পরিমলচন্দ্র দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাস । দেগঙ্গার কার্তিকপুরের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এই দম্পতির (যার এপিক নম্বর যথাক্রমে KJM 3164027 এবং KJM 3164035) । তবে তাঁদের আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । কার্তিকপুরে এখনও রয়েছে পরিমলের পরিবারের লোকজন । সেখানে দিব্যি বসবাসও করছেন তাঁরা ।

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
পরিমল দাসের আত্মীয় চুমকি দাস (নিজস্ব ছবি)

আরেক বাংলাদেশি স্বামী-স্ত্রী দীপক দাস ও মেরি দাসের নাম রয়েছে ভারতের ভোটার তালিকায় । কার্তিকপুরে থেকেই তাঁরা ভোটার হয়েছেন এদেশের । জানা গিয়েছে, পরিমল এবং মঞ্জুর মতো এই দম্পতিরও আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । এখানেই শেষ নয় । ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে এই দুই দম্পতির । অভিযোগ, সেখানে নিয়মিত ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও এদেশের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়নি পরিমল অথবা দীপক কিংবা তাঁদের দু'জনের স্ত্রী-র নাম । যা ঘিরেই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।

কিন্তু একজন বাংলাদেশি নাগরিক কীভাবে ভারতের ভোটার হলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । অভিযোগ উঠেছে, এক্ষেত্রে ওই দুই বাংলাদেশি দম্পতি অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । এদেশে বসবাসকারী তাঁদের পরিবারের কারও ডকুমেন্ট জমা দিয়েই এই বাংলাদেশি নাগরিকরা সম্ভবত নাম তুলে থাকতে পারেন ভারতের ভোটার তালিকায় ।

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
ভোটার তালিকায় পরিমল দাস ও মঞ্জু দাসের নাম (নিজস্ব ছবি)

সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে, নাম তোলার সময় সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছিল কি না ? যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে স্ক্রুটিনির সময় সেই নাম বাদ পড়ল না কেন ? কেনই বা বছরের পর বছর সেই নাম এদেশের ভোটার তালিকায় থেকে গেল ? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে রাজনীতির অন্দরে । তবে এই নিয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিমলের আত্মীয় চুমকি দাস ।

তিনি বলেন, "তাঁর ভাসুর (পরিমল) এবং জা (মঞ্জু)-এর নাম বারবার ভোটার তালিকা থেকে বারবার বাদ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনও কর্ণপাত করা হয়নি । ভোটের সময়ও বলা হয় ওঁদের দু'জনের নামে কোনও ভোটার স্লিপ দেবেন না । কিন্তু যাঁরা দিতে আসে তাঁরা কোনও কথাই শোনে না । বলে, যেরকম চলছে চলুক । পরে দেখা যাবে । ভাসুর এবং জা দু'জনেই বাংলাদেশের নাগরিক । ওখানে ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও কীভাবে এদেশের ভোটার হলেন দু'জনে বলতে পারব না । এখানে মাঝেমধ্যে আসেন । তবে, ভোট দেন না । আমরা তো চাই, ওঁদের নাম বাদ যাক । যদি কেউ উদ্যোগ না নেন, তাহলে বাদ যাবে কীভাবে ?"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
ভোটার তালিকায় দীপক দাসের নাম (নিজস্ব ছবি)

এ তো পরিমলের আত্মীয়ের কথা ! আরেক বাংলাদেশি দীপকের পরিবার কী বলছে এই বিষয়ে ? দীপকের দাদা কাজল দাস অবশ্য ভাইকে বাংলাদেশি বলতে নারাজ । তাঁর কথায়, "ভাই ও তাঁর স্ত্রী মেরি শিলিগুড়িতে থাকেন । মাঝেমধ্যে দেগঙ্গার বাড়িতে আসেন । ওঁরা দু'জনেই এখানকার ভোটার ।"

কিন্তু, প্রশাসন সূত্রে তো জানা যাচ্ছে দীপক এবং তাঁর স্ত্রী মেরি বাংলাদেশের নাগরিক ৷ তাঁরা দু'জনেই সেখানকার ভোটার । আবার এখানকার ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে দু'জনের । এর স্বপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি কাজল । শুধু বলেন, "তা বলতে পারব না । শিলিগুড়িতে থাকে এটুকু জানি । বাংলাদেশের ভোটার কি না, তাও জানা নেই । আমাদের আদি বাড়ি দেগঙ্গাতেই । দীপক ও মেরিও স্থায়ী বাসিন্দা এখানকার ।"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
পরিমল দাসের আত্মীয় চুমকি দাস (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি । বাংলাদেশি ভোটারদের বাড়বাড়ন্তর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন দেগঙ্গা 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরূপ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "এঁদের বিষয়ে অনেক আগেই স্ক্রুটিনি করে আমরা তা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলাম । কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা রয়েছে ? বিএসএফ । যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করে । তার পরেও কীভাবে বাংলাদেশির নাম উঠে যায় ভারতের ভোটার তালিকায় !’’

তাঁর অভিযোগ, ‘‘এসব বিজেপির কারসাজি । ভারতীয় জনতা পার্টি এসব ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় তুলে দিচ্ছে । কারণ, ওঁদের কোনও অস্তিত্ব নেই এই বাংলায় । এভাবে বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিয়ে ওঁরা জেতার চেষ্টা করছে । কিন্তু এসব করে লাভ হবে না । যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ‍্যের মানুষের নয়নে রয়েছে, ততদিন ওঁদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নই হয়ে থাকবে ।"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
দীপক দাসের দাদা কাজল দাস (নিজস্ব ছবি)

পালটা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও । এই নিয়ে বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তরুণকান্তি ঘোষ বলেন, "তৃণমূল নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । সেই কারণে যা পারছে, তাই বলছে । আসলে এই বাংলাদেশি ভোটাররাই তৃণমূলের সম্পদ । এঁদের ভোটেই টিকে রয়েছে তৃণমূলের সরকার । সিপিএম আমলে যা হয়েছে । সেটাই এখন চলছে তৃণমূলের আমলে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রশাসনের একাংশ শাসকদলের দলদাসে পরিণত হয়েছে । তাই, ভোটার লিস্টে ভরে গিয়েছে ভূতুড়ে ভোটারে । আমরা চাই নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন । আর সেই কাজে বাধা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । সুষ্ঠু ভোটার তালিকা হলে মানুষ নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সরকার থাকবে না । তাই, এসব বলে মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল দল ।"

আরও পড়ুন -

  1. দুই দেশেরই ভোটার লিস্টে নাম বাংলাদেশের যুবকের, রয়েছে সাজানো মা'ও
  2. রয়েছে দুই দেশের ভোটার কার্ড, বাংলাদেশি সন্দেহে ক্যানিং পুলিশের জালে প্রৌঢ়
  3. বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র, ভারতেও ভোটার তালিকায় নাম দম্পতির, নেপথ্য তৃণমূল নেতা ভাইপো !

হাড়োয়া (উত্তর 24 পরগনা), 8 অগস্ট: যেকোনও সময় পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে পারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী ! তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে । SIR বিতর্কের আবহেই রাজ‍্যে একের পর এক বাংলাদেশি ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে ।

কিছুদিন আগেই উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে খোঁজ মিলেছিল এক বাংলাদেশি ভোটারের । ওপার বাংলার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যাঁর নাম ছিল দু'দেশের ভোটার তালিকাতেই । সেই রেশ কাটতে না-কাটতে এবার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকাতেও হদিশ মিলেছে একাধিক বাংলাদেশি ভোটারের । হিঙ্গলগঞ্জের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের মতো তাঁদেরও নাম রয়েছে দু'দেশের ভোটার তালিকায় ।

হিঙ্গলগঞ্জের পর হাড়োয়া ! ভোটার তালিকায় মিলল একাধিক বাংলাদেশির নাম (ইটিভি ভারত)

তা প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম হয়ে উঠেছে হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গার কার্তিকপুর এলাকা । এখানকার ভোটার তালিকাতেই জ্বলজ্বল করছে চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম । যাঁরা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী! আর এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে দায় ঠেলাঠেলির পালা । একে অপরকে দোষারোপ করতেও ছাড়ছেন না শাসক-গেরুয়া শিবির ।

পরিমলচন্দ্র দাস ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাস । দেগঙ্গার কার্তিকপুরের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এই দম্পতির (যার এপিক নম্বর যথাক্রমে KJM 3164027 এবং KJM 3164035) । তবে তাঁদের আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । কার্তিকপুরে এখনও রয়েছে পরিমলের পরিবারের লোকজন । সেখানে দিব্যি বসবাসও করছেন তাঁরা ।

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
পরিমল দাসের আত্মীয় চুমকি দাস (নিজস্ব ছবি)

আরেক বাংলাদেশি স্বামী-স্ত্রী দীপক দাস ও মেরি দাসের নাম রয়েছে ভারতের ভোটার তালিকায় । কার্তিকপুরে থেকেই তাঁরা ভোটার হয়েছেন এদেশের । জানা গিয়েছে, পরিমল এবং মঞ্জুর মতো এই দম্পতিরও আসল বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে । এখানেই শেষ নয় । ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে এই দুই দম্পতির । অভিযোগ, সেখানে নিয়মিত ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও এদেশের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়নি পরিমল অথবা দীপক কিংবা তাঁদের দু'জনের স্ত্রী-র নাম । যা ঘিরেই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ।

কিন্তু একজন বাংলাদেশি নাগরিক কীভাবে ভারতের ভোটার হলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । অভিযোগ উঠেছে, এক্ষেত্রে ওই দুই বাংলাদেশি দম্পতি অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন । এদেশে বসবাসকারী তাঁদের পরিবারের কারও ডকুমেন্ট জমা দিয়েই এই বাংলাদেশি নাগরিকরা সম্ভবত নাম তুলে থাকতে পারেন ভারতের ভোটার তালিকায় ।

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
ভোটার তালিকায় পরিমল দাস ও মঞ্জু দাসের নাম (নিজস্ব ছবি)

সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে, নাম তোলার সময় সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য যাচাই করা হয়েছিল কি না ? যদি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে স্ক্রুটিনির সময় সেই নাম বাদ পড়ল না কেন ? কেনই বা বছরের পর বছর সেই নাম এদেশের ভোটার তালিকায় থেকে গেল ? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে রাজনীতির অন্দরে । তবে এই নিয়ে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পরিমলের আত্মীয় চুমকি দাস ।

তিনি বলেন, "তাঁর ভাসুর (পরিমল) এবং জা (মঞ্জু)-এর নাম বারবার ভোটার তালিকা থেকে বারবার বাদ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনও কর্ণপাত করা হয়নি । ভোটের সময়ও বলা হয় ওঁদের দু'জনের নামে কোনও ভোটার স্লিপ দেবেন না । কিন্তু যাঁরা দিতে আসে তাঁরা কোনও কথাই শোনে না । বলে, যেরকম চলছে চলুক । পরে দেখা যাবে । ভাসুর এবং জা দু'জনেই বাংলাদেশের নাগরিক । ওখানে ভোটও দেন তাঁরা । তার পরেও কীভাবে এদেশের ভোটার হলেন দু'জনে বলতে পারব না । এখানে মাঝেমধ্যে আসেন । তবে, ভোট দেন না । আমরা তো চাই, ওঁদের নাম বাদ যাক । যদি কেউ উদ্যোগ না নেন, তাহলে বাদ যাবে কীভাবে ?"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
ভোটার তালিকায় দীপক দাসের নাম (নিজস্ব ছবি)

এ তো পরিমলের আত্মীয়ের কথা ! আরেক বাংলাদেশি দীপকের পরিবার কী বলছে এই বিষয়ে ? দীপকের দাদা কাজল দাস অবশ্য ভাইকে বাংলাদেশি বলতে নারাজ । তাঁর কথায়, "ভাই ও তাঁর স্ত্রী মেরি শিলিগুড়িতে থাকেন । মাঝেমধ্যে দেগঙ্গার বাড়িতে আসেন । ওঁরা দু'জনেই এখানকার ভোটার ।"

কিন্তু, প্রশাসন সূত্রে তো জানা যাচ্ছে দীপক এবং তাঁর স্ত্রী মেরি বাংলাদেশের নাগরিক ৷ তাঁরা দু'জনেই সেখানকার ভোটার । আবার এখানকার ভোটার তালিকাতেও নাম রয়েছে দু'জনের । এর স্বপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি কাজল । শুধু বলেন, "তা বলতে পারব না । শিলিগুড়িতে থাকে এটুকু জানি । বাংলাদেশের ভোটার কি না, তাও জানা নেই । আমাদের আদি বাড়ি দেগঙ্গাতেই । দীপক ও মেরিও স্থায়ী বাসিন্দা এখানকার ।"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
পরিমল দাসের আত্মীয় চুমকি দাস (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি । বাংলাদেশি ভোটারদের বাড়বাড়ন্তর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন দেগঙ্গা 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরূপ বিশ্বাস । তিনি বলেন, "এঁদের বিষয়ে অনেক আগেই স্ক্রুটিনি করে আমরা তা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিলাম । কিন্তু কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা রয়েছে ? বিএসএফ । যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করে । তার পরেও কীভাবে বাংলাদেশির নাম উঠে যায় ভারতের ভোটার তালিকায় !’’

তাঁর অভিযোগ, ‘‘এসব বিজেপির কারসাজি । ভারতীয় জনতা পার্টি এসব ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় তুলে দিচ্ছে । কারণ, ওঁদের কোনও অস্তিত্ব নেই এই বাংলায় । এভাবে বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দিয়ে ওঁরা জেতার চেষ্টা করছে । কিন্তু এসব করে লাভ হবে না । যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ‍্যের মানুষের নয়নে রয়েছে, ততদিন ওঁদের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নই হয়ে থাকবে ।"

BANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST
দীপক দাসের দাদা কাজল দাস (নিজস্ব ছবি)

পালটা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও । এই নিয়ে বিজেপির রাজ‍্য কমিটির সদস্য তরুণকান্তি ঘোষ বলেন, "তৃণমূল নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । সেই কারণে যা পারছে, তাই বলছে । আসলে এই বাংলাদেশি ভোটাররাই তৃণমূলের সম্পদ । এঁদের ভোটেই টিকে রয়েছে তৃণমূলের সরকার । সিপিএম আমলে যা হয়েছে । সেটাই এখন চলছে তৃণমূলের আমলে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রশাসনের একাংশ শাসকদলের দলদাসে পরিণত হয়েছে । তাই, ভোটার লিস্টে ভরে গিয়েছে ভূতুড়ে ভোটারে । আমরা চাই নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন । আর সেই কাজে বাধা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । সুষ্ঠু ভোটার তালিকা হলে মানুষ নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সরকার থাকবে না । তাই, এসব বলে মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল দল ।"

আরও পড়ুন -

  1. দুই দেশেরই ভোটার লিস্টে নাম বাংলাদেশের যুবকের, রয়েছে সাজানো মা'ও
  2. রয়েছে দুই দেশের ভোটার কার্ড, বাংলাদেশি সন্দেহে ক্যানিং পুলিশের জালে প্রৌঢ়
  3. বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র, ভারতেও ভোটার তালিকায় নাম দম্পতির, নেপথ্য তৃণমূল নেতা ভাইপো !

For All Latest Updates

TAGGED:

SIRVOTERS LISTBANGLADESHI CITIZENSভোটার তালিকায় বাংলাদেশির নামBANGLADESHI NAME IN VOTERS LIST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.