নাগরাকাটায় খগেন-শঙ্করের উপর আক্রমণে গ্রেফতার 4

নাগরাকাটায় খগেন-শঙ্করের উপর আক্রমণে গ্রেফতার 4
বিজেপির দাবি, যাদের নামে তারা অভিযোগ করেছিল, তাদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ৷ যদিও পুলিশের দাবি, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
Published : October 9, 2025 at 2:52 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 অক্টোবর: মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর আক্রমণের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল নাগরাকাটা থানার পুলিশ । ধৃতরা হলেন আক্রামূল হক, শাহানূর আলম, তোফায়েল হোসেন ও গোবিন্দ শর্মা । পুলিশের দাবি, এই চারজনকেই সাংসদ-বিধায়কদের আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে ভিডিয়োতে । বৃহস্পতিবার ধৃত চারজনকে আদালতে তোলা হবে ৷ যদিও বিজেপির অভিযোগ, মূল অভিযুক্তরা এখনও অধরা ৷
জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) সমীর আহমেদ বলেন, "নাগরাকাটার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।"
গত 6 তারিখ নাগরাকাটার খয়েরবাড়িতে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে ও ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । তাঁদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে । তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় । কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীরা কোনোরকমে সাংসদ ও বিধায়ককে উদ্ধার করেন ৷ তবে পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত হন সাংসদ খগেন মুর্মু । তাঁকে এবং আহত শঙ্করকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেই রাতে নাগরাকাটা থানায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা-সহ নেতা কর্মীরা ।
পরে বিজেপির নাগরাকাটার 1 নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে ভিডিয়োতে সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে মারধর করতে দেখা গিয়েছে এমন আটজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযুক্তরা হলেন - মাসুম আখতার, মহম্মদ মিলান, সাইবুল হক, মহম্মদ সানু, পিঙ্কি বেগম, রাহুল আনসারি, আইনুল আনসারি ও রমজান আলি ৷ এরপরে আক্রামূল হক, শাহানূর আলম, তোফায়েল হোসেন ও গোবিন্দ শর্মা নামে চারজনকে ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ চিহ্নিত করে এবং গ্রেফতার করে । কিন্তু এরপর আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা অভিযোগ করেন, যাদের নামে অভিযোগ করা হয়েছিল, তারা এখনও গ্রেফতার হয়নি ।
এদিকে বুধবারই জলপাইগুড়িতে এসে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে তাঁরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীরাও মারধরের ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে যান । বিজেপি সাংসদ এখনও শিলিগুড়ির এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।