কলকাতা, 22 অগস্ট: প্রতিশ্রুতি মেনে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় কারচুপিতে অভিযুক্ত চার আধিকারিক ও একজন ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পদক্ষেপ নিল রাজ্য ।
দিল্লিতে তলব করে রাজ্যের মুখ্যসচিব ডঃ মনোজ পন্থকে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা পাঁচজনের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন আজ সেই নির্দেশ পালন করার শেষ দিন ছিল । সেই মতো ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ই-মেল পাঠাল রাজ্য ।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে অভিযুক্ত চার সরকারি আধিকারিক ও এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে কমিশন এদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিলেও তা করেনি রাজ্য ।
দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অপরাধে দুই ইআরও এবং আরও দুই এইআরও-কে বরখাস্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার নির্দেশ দিল নবান্ন । কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ছিল, এই চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর-ও করতে হবে । যদিও রাজ্য তা করেনি বলে জানা গিয়েছে । তাই নতুন করে আবার রাজ্য ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সংঘাতের আরও এক অধ্যায় শুরু হয় কি না সেটাই এখন দেখার ।
দেশজুড়ে চলা এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বা নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্ব ও দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগে দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের চার ইআরও-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ সাসপেনশনের পাশাপাশি এফআইআর দায়েরের কথাও বলা হয় । অভিযোগের তালিকায় রয়েছে, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ERO দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী । AERO বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা তথাগত মণ্ডল । ময়না বিধানসভার ERO বিপ্লব সরকার ও AERO সুদীপ্ত দাস এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার ।
5 ও 8 অগস্ট, দু'দফায় চিঠি পাঠিয়ে একই নির্দেশে অনড় থাকে নির্বাচন কমিশন । কিন্তু রাজ্য প্রশাসন সরাসরি সাসপেনশনের পথে না-গিয়ে সোমবার কমিশনকে জানায়, ময়নার সুদীপ্ত দাস (রাজ্যের চিঠিতে যাঁকে 'সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং বারুইপুর পূর্বের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে আপাতত সরিয়ে রাখা হচ্ছে ৷ অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে, রিপোর্ট পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
এরপর মঙ্গলবার দুপুরে কমিশনের তরফে মুখ্যসচিব মনোজ পন্তকে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ বুধবার প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে বৈঠকের পর সন্ধ্যা 6টা নাগাদ কমিশনের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ সূত্রের খবর, 21 অগস্টের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব । সেই মতোই পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এদিন পদক্ষেপ নেওয়া হল ।