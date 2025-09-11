সরকারি কর্মীদের ছুটি নিয়ে নবান্নের বড় সিদ্ধান্ত, LTC-HTC-তে অতিরিক্ত সুবিধা

সরকারি কর্মীদের ছুটি নিয়ে নবান্নের বড় সিদ্ধান্ত, LTC-HTC-তে অতিরিক্ত সুবিধা
Published : September 11, 2025 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর দিল নবান্ন । দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা সরকারি কর্মীরা এবার বাড়তি সুযোগ পেলেন লিভ ট্র্যাভেল কনসেশন (LTC) ও হোম ট্র্যাভেল কনসেশন (HTC)-এর ক্ষেত্রে । রাজ্য অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, চলতি ব্লক পিরিয়ডে এলটিসি ও এইচটিসি নেওয়ার শেষ সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে এই দুটি ছুটির সুবিধা পান । এর মধ্যে এলটিসি বা লিভ ট্র্যাভেল কনসেশন প্রতি দশ বছরে একবার এবং এইচটিসি বা হোম ট্র্যাভেল কনসেশন প্রতি পাঁচ বছরে একবার মঞ্জুর হয় । তবে অনেক কর্মচারী নানা কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেননি । ফলে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল এর মেয়াদ বাড়ানোর । সরকারের পক্ষ থেকে অবশেষে সেই দাবিই পূরণ করা হয়েছে ।
অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এলটিসি-র মেয়াদ, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল 31 অক্টোবর 2025-এ, তা বাড়িয়ে 31 অক্টোবর 2026 পর্যন্ত করা হয়েছে । একইভাবে এইচটিসির ক্ষেত্রেও এই সময়সীমা এক বছর বাড়ানো হয়েছে । এর ফলে যেসব কর্মীরা গত তিন বছরের মধ্যে এই সুবিধা নিতে পারেননি, তাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে সহজেই তা গ্রহণ করতে পারবেন ।
যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বাড়তি সময় শুধুমাত্র একবারের জন্য দেওয়া হচ্ছে । এটি কোনও স্থায়ী নিয়ম নয়, এবং এর ফলে ভবিষ্যতের ছুটির সময়সীমা কোনওভাবেই প্রভাবিত হবে না । অর্থাৎ, চলতি মেয়াদ এক বছর বাড়লেও 2025 সালের এক নভেম্বর থেকে নতুন ব্লক পিরিয়ড যথারীতি শুরু হবে । কর্মচারীরা নতুন ব্লক পিরিয়ডের আওতায় নিয়ম মেনে আবেদন করতে পারবেন ।
সরকারি মহল মনে করছে, এই সিদ্ধান্তে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী উপকৃত হবেন । নবান্ন সূত্রের খবর, অনেকেই নির্ধারিত সময়ে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি । তাঁদের জন্যই এই এক বছরের বাড়তি সময় কার্যকর হতে চলেছে । অন্যদিকে, কর্মচারী মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই স্বস্তি ও সন্তোষের হাওয়া । এক কর্মী জানান, "আমাদের মতো অনেকের জন্যই এটা বড় সুযোগ । আগে সময়মতো সম্ভব হয়নি, এবার নিশ্চিন্তে পরিকল্পনা করা যাবে ।"
রাজ্য সরকারের মতে, সরকারি কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই সিদ্ধান্ত । তবে সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে । সরকারি কর্মীদের জন্য এটি এককালীন ছাড় হলেও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য ।