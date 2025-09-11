ETV Bharat / state

সরকারি কর্মীদের ছুটি নিয়ে নবান্নের বড় সিদ্ধান্ত, LTC-HTC-তে অতিরিক্ত সুবিধা

এ বছর সময়সীমা বাড়ানো হলেও, সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী আগের মতোই বহাল থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ।

ে
()
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর দিল নবান্ন । দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা সরকারি কর্মীরা এবার বাড়তি সুযোগ পেলেন লিভ ট্র্যাভেল কনসেশন (LTC) ও হোম ট্র্যাভেল কনসেশন (HTC)-এর ক্ষেত্রে । রাজ্য অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, চলতি ব্লক পিরিয়ডে এলটিসি ও এইচটিসি নেওয়ার শেষ সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে ।

প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে এই দুটি ছুটির সুবিধা পান । এর মধ্যে এলটিসি বা লিভ ট্র্যাভেল কনসেশন প্রতি দশ বছরে একবার এবং এইচটিসি বা হোম ট্র্যাভেল কনসেশন প্রতি পাঁচ বছরে একবার মঞ্জুর হয় । তবে অনেক কর্মচারী নানা কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেননি । ফলে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল এর মেয়াদ বাড়ানোর । সরকারের পক্ষ থেকে অবশেষে সেই দাবিই পূরণ করা হয়েছে ।

ETV BHARAT
অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব চিত্র)

অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এলটিসি-র মেয়াদ, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল 31 অক্টোবর 2025-এ, তা বাড়িয়ে 31 অক্টোবর 2026 পর্যন্ত করা হয়েছে । একইভাবে এইচটিসির ক্ষেত্রেও এই সময়সীমা এক বছর বাড়ানো হয়েছে । এর ফলে যেসব কর্মীরা গত তিন বছরের মধ্যে এই সুবিধা নিতে পারেননি, তাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে সহজেই তা গ্রহণ করতে পারবেন ।

যদিও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বাড়তি সময় শুধুমাত্র একবারের জন্য দেওয়া হচ্ছে । এটি কোনও স্থায়ী নিয়ম নয়, এবং এর ফলে ভবিষ্যতের ছুটির সময়সীমা কোনওভাবেই প্রভাবিত হবে না । অর্থাৎ, চলতি মেয়াদ এক বছর বাড়লেও 2025 সালের এক নভেম্বর থেকে নতুন ব্লক পিরিয়ড যথারীতি শুরু হবে । কর্মচারীরা নতুন ব্লক পিরিয়ডের আওতায় নিয়ম মেনে আবেদন করতে পারবেন ।

সরকারি মহল মনে করছে, এই সিদ্ধান্তে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী উপকৃত হবেন । নবান্ন সূত্রের খবর, অনেকেই নির্ধারিত সময়ে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি । তাঁদের জন্যই এই এক বছরের বাড়তি সময় কার্যকর হতে চলেছে । অন্যদিকে, কর্মচারী মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই স্বস্তি ও সন্তোষের হাওয়া । এক কর্মী জানান, "আমাদের মতো অনেকের জন্যই এটা বড় সুযোগ । আগে সময়মতো সম্ভব হয়নি, এবার নিশ্চিন্তে পরিকল্পনা করা যাবে ।"

রাজ্য সরকারের মতে, সরকারি কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই সিদ্ধান্ত । তবে সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে । সরকারি কর্মীদের জন্য এটি এককালীন ছাড় হলেও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য ।

For All Latest Updates

TAGGED:

STATE GOVT NOTICE ON LTC AND HTCNABANNA ON LTC AND HTCএলটিসি ও এইচটিসিনবান্নLTC AND HTC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.