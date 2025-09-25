উৎসবে খোলা নবান্নের কন্ট্রোলরুম, ছট পুজো পর্যন্ত নজরদারি
প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সবক্ষেত্রেই কাজ করবে নবান্নের মনিটারিং সিস্টেম ৷
Published : September 25, 2025 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার দুর্যোগের পর গতকাল বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল কলকাতার ছবি দেখেছে মহানগর । এখনও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু জায়গায় জল জমে রয়েছে ৷ এরই মধ্যে আবহাওয়া দফতর বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপের পূর্বাভাস দিয়েছে । তার জেরে পুজোর দিনগুলিতে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু মঙ্গলবারের ঘটনার পর তৎপরতা ও প্রস্তুতিতে এতটুকু খামতি রাখতে চাইছে না বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর । ভরা উৎসবের মরশুমে নবান্নের অন্যান্য দফতরে যখন ছুটির আমেজ, তখন এখানে থাকবে পূর্ণ কর্মতৎপরতার ছবি ।
ইটিভি ভারতের তরফ থেকে দফতরেরর এক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, "যে কোনও ঘটনা ঘটলেই সরকার ও প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তোলা হয় । কিন্তু রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর কিন্তু আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল । মঙ্গলবারের ঘটনায় যেভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে তারপর কলকাতা পুরসভা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর যৌথভাবে কাজ করেছে, সেজন্যই বেশিরভাগ জায়গায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে । কিন্তু সাফল্য এসেছে মানেই স্লিপ মোডে চলে যাব এমনটা নয় । পূর্ব পরিকল্পনা মতোই সাধারণ মানুষের উৎসবকে যাতে আনন্দমুখর করে তোলা যায়, তার জন্য আমাদের তৎপর থাকতেই হবে । এই যে দ্রুত সাফল্য এসেছে এর থেকেই প্রমাণিত, দফতরের আধিকারিকরা তৎপর ছিল ।"
এরপরেই বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়, আপাতত সংকট কাটলেও নবান্নের কন্ট্রোলরুম এখনই স্লিপ মোডে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই । বরং ছট পুজো পর্যন্ত তৎপর থাকবে এই ব্যবস্থা । বাকিদের ছুটি হলেও এই সময় উপস্থিত থাকবেন সচিব পদমর্যাদার একজন আধিকারিক এবং মনিটরিং টিমের দুই অফিসার ৷ থাকবেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে একাধিক আধিকারিকও । রোজ বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দুটি শিফটে ভাগ করে কাজ চলবে । উপস্থিত কর্মীদের প্রধান কাজ হবে আবহাওয়া ও অন্যান্য ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখা । প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা অবনতি, সবক্ষেত্রেই এই মনিটারিং সিস্টেম কাজ করবে ।
নবান্নে রাজ্য সরকারের তৈরি করা কন্ট্রোলরুমে পৌঁছে গিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে খোঁজখবর নেয় ইটিভি ভারত । সেখানে গিয়ে জানা যায়, এমনিতেই বর্ষার মরশুমে বিপর্যয়ের উপর নজরদারি চালানোর জন্য একটি মনিটরিং চলছিল বিগত কয়েক মাস ধরে । কিন্তু উৎসবের জন্য সাধারণ মানুষ যাতে শান্তিতে তাদের পরিবার নিয়ে আনন্দ করতে পারে, তাদের যাতে আইনশৃঙ্খলা এবং অন্য কোনও অসুবিধা না-হয়, তার জন্য 24 ঘণ্টা মনিটরিং টিম তৎপর রয়েছে । এই মনিটারিং টিম সরাসরি রিপোর্ট করবে দফতরের প্রধান সচিবকে । দফতরের সচিবের থেকে তথ্য যাবে মুখ্যসচিবের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পুলিশের কাছে । সামগ্রিকভাবে এই মনিটরিং টিমের মাথায় থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব । পুজোয় যাই ঘটুক মানুষ যাতে অসুবিধায় না পড়েন তাই তৎপর থাকবে এই নজরদারি দল । তারা প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মুখ্যসচিব এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন ।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের দুর্যোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কন্ট্রোলরুম থেকে জানানো হয়েছে, গতকাল বিকেল পর্যন্ত নবান্নের কাছে মোট 11 জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে । তার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই আটজনের মৃত্যু হয়েছে । দু'জনের মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনায় । উত্তর 24 পরগনার শাসনে মৃত্যু হয়েছে একজনের । মঙ্গলবার দুর্যোগের পর থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত কন্ট্রোলরুমে তিনশোরও বেশি ফোন এসেছে এবং সেইমতো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সাহায্যের জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে ।