Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

বদলে দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট, বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার বাবা - NABANNA ABHIJAN FOR RG KAR PROTEST

আরজি করে নির্যাতিতার মায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ নিহত চিকিৎসকের বাবার।

RG Kar Protest
স্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলে দেওয়া হয়েছে, বিস্ফোরক আরজি করে নির্যাতিতার বাবা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 11:14 PM IST

3 Min Read

সোদপুর, 10 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হন আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা। এবার তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলের অভিযোগ উঠেছে বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন খোদ আরজি করে নির্যাতিতার বাবা।

আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, "বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকায় আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। গতকালের মেডিক্যাল রিপোর্টের সঙ্গে আজকের মেডিক্যাল রিপোর্টের কোনও মিল নেই। বিস্তর ফারাক রয়েছে। যে রিপোর্টটা রবিবার আমাকে দেখিয়েছিল, যেটায় আমার থেকে সই নিয়েছিল, সেটায় যা লেখা ছিল আর আজ যে রিপোর্ট আমার হাতে তুলে দিচ্ছে, সেটা অন্যরকম। সেটায় অন্য কিছু লেখা রয়েছে। যেমন, আজ রিপোর্টে বলছে, একটা র‌্যালি থেকেই দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ যে মেরে ঘটিয়েছে, সেটার উল্লেখ নেই। অথচ গতকাল পুলিশের মারার বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "রিপোর্টে এই বিস্তর ফারাক থাকার জন্য সেটি না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে। নতুন করে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের তরফে বলা হয়েছে পরবর্তীকালে ও'রা নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেডিক্যাল রিপোর্ট ঠিকঠাক করে দেবে।" রিপোর্টে তো কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে-ই। কী পরিবর্তন, তা নিয়ে অবশ্য খোলসা করে কিছু বলতে চাননি নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা।

এই নিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "এফআইআর দায়ের তো আমাদের করতেই হবে। কেউ তো করেনি। পুলিশ বলছে স্বতঃস্ফূর্ত তদন্ত করবে। তবে, কোনও এফআইআর এখনও পর্যন্ত দায়ের হয়নি। সেটাই আমাদের উদ‍্যেগ নিয়ে করতে হবে।" তবে সশরীরে নয়। মেইলের মাধ‍্যমেই সেই এফআইআর দায়ের করতে চলেছে আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবার। সেই আভাসই দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা।

এদিকে,পুলিশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবার। এই বিষয়ে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আগামিকাল হাইকোর্টে আরজি কর মামলা রয়েছে। সেখানেই আমাদের আইনজীবী বিষয়টি তুলে ধরবেন বিচারকের সামনে।"

প্রসঙ্গত, নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হন আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা। তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারে ওই বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসার পর রবিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর শরীরে আঘাত কীভাবে লাগল তা নিয়ে জলঘোলা চলছিলই। এবার তাঁর ইনজুরি রিপোর্টের বয়ান নিয়ে বিস্তর অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ,হাসপাতালের তরফ থেকে বদলে দেওয়া হয়েছে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট। শুধু তাই নয়, ডিসচার্জ রিপোর্টে ছিল না আঘাত নিয়ে রোগীর কোনও বয়ান। এমন অভিযোগ ওঠার পর শেষে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা ও আইনজীবীর প্রশ্নের মুখে পড়ে রিপোর্ট বদল করে নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়।

সোদপুর, 10 অগস্ট: নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হন আরজি করে নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা। এবার তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট বদলের অভিযোগ উঠেছে বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন খোদ আরজি করে নির্যাতিতার বাবা।

আরজি করে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবা বলেন, "বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকায় আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। গতকালের মেডিক্যাল রিপোর্টের সঙ্গে আজকের মেডিক্যাল রিপোর্টের কোনও মিল নেই। বিস্তর ফারাক রয়েছে। যে রিপোর্টটা রবিবার আমাকে দেখিয়েছিল, যেটায় আমার থেকে সই নিয়েছিল, সেটায় যা লেখা ছিল আর আজ যে রিপোর্ট আমার হাতে তুলে দিচ্ছে, সেটা অন্যরকম। সেটায় অন্য কিছু লেখা রয়েছে। যেমন, আজ রিপোর্টে বলছে, একটা র‌্যালি থেকেই দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ যে মেরে ঘটিয়েছে, সেটার উল্লেখ নেই। অথচ গতকাল পুলিশের মারার বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখ ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "রিপোর্টে এই বিস্তর ফারাক থাকার জন্য সেটি না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে। নতুন করে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের তরফে বলা হয়েছে পরবর্তীকালে ও'রা নিজেদের মধ্যে কথা বলে মেডিক্যাল রিপোর্ট ঠিকঠাক করে দেবে।" রিপোর্টে তো কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে-ই। কী পরিবর্তন, তা নিয়ে অবশ্য খোলসা করে কিছু বলতে চাননি নিহত চিকিৎসক তরুণীর বাবা।

এই নিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "এফআইআর দায়ের তো আমাদের করতেই হবে। কেউ তো করেনি। পুলিশ বলছে স্বতঃস্ফূর্ত তদন্ত করবে। তবে, কোনও এফআইআর এখনও পর্যন্ত দায়ের হয়নি। সেটাই আমাদের উদ‍্যেগ নিয়ে করতে হবে।" তবে সশরীরে নয়। মেইলের মাধ‍্যমেই সেই এফআইআর দায়ের করতে চলেছে আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবার। সেই আভাসই দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা।

এদিকে,পুলিশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবার। এই বিষয়ে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আগামিকাল হাইকোর্টে আরজি কর মামলা রয়েছে। সেখানেই আমাদের আইনজীবী বিষয়টি তুলে ধরবেন বিচারকের সামনে।"

প্রসঙ্গত, নবান্ন অভিযানে গিয়ে আহত হন আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা। তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারে ওই বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসার পর রবিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর শরীরে আঘাত কীভাবে লাগল তা নিয়ে জলঘোলা চলছিলই। এবার তাঁর ইনজুরি রিপোর্টের বয়ান নিয়ে বিস্তর অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ,হাসপাতালের তরফ থেকে বদলে দেওয়া হয়েছে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মায়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট। শুধু তাই নয়, ডিসচার্জ রিপোর্টে ছিল না আঘাত নিয়ে রোগীর কোনও বয়ান। এমন অভিযোগ ওঠার পর শেষে আরজি করে নির্যাতিতার বাবা ও আইনজীবীর প্রশ্নের মুখে পড়ে রিপোর্ট বদল করে নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়।

For All Latest Updates

TAGGED:

RG KAR PROTESTNABANNA ABHIJANআরজি কর কাণ্ডNABANNA ABHIJAN FOR RG KAR PROTEST

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.