ETV Bharat / state

বালিগঞ্জে যুবকের দেহ উদ্ধার: ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বাড়ছে রহস্য

স্ত্রী’র পরকীয়ার জেরেই প্রাক্তন সেনা কর্মীর মৃত্যু বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ ঘটনায় দায়ের হয়েছে খুনের অভিযোগ ৷

YOUTH BODY RECOVERED
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 অক্টোবর: দশমীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের পদ্মপুকুর রোডে এক যুবকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এল পুলিশের হাতে ৷ যেখানে কারণ হিসেবে, ‘অ্যান্টি মর্টেম হ্যাংগিং’ বা গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ৷ মৃত ওই যুবকের নাম বিকি মল্লিক (39) ৷ তিনি প্রাক্তন সেনা কর্মী ৷

অবসরের পর দেহরক্ষীর কাজ করতেন বিকি ৷ অভিযোগ, স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়েছিল ৷ আর তার জেরেই বিকিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের ৷ উল্লেখ্য, দশমীর রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে ৷ এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷

এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এই ঘটনায় অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" এছাড়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে ৷ সেখানে কারণ হিসেবে আমরা জানতে পেরেছি, 'অ্যান্টি মর্টেম হ্যাংগিং' বা গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ৷ দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই ৷"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিকি মল্লিক পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী’র সঙ্গে থাকতেন ৷ পরিবারের অভিযোগ, রাতে বিকির দিদির কাছে ফোন যায়, তাঁর ভাই গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন ৷ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তিনি ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছান ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, তাঁর ভাইয়ের দেহ ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় বালিগঞ্জ থানায় খবর দেন মৃত বিকির দিদি ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের দিদির অভিযোগ করেছেন, এটি আত্মহত্যা নয় ৷ বরং এটি একটি খুন ৷ তাঁর দাবি, বিকির স্ত্রী’র সঙ্গে এক যুবকের পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল ৷ সেনা থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি বডিগার্ডের চাকরি করতেন ৷ কিন্তু, সম্প্রতি স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানার পর থেকে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি চলছিল ৷

এমনকি দুর্গাপুজোর দশমীর দিন বিকি বাড়ি ফেরার পর, স্ত্রী-র সঙ্গে অশান্তি শুরু হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরেই বিকির স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক মিলে তাঁকে খুন করে এবং আত্মহত্যার গল্প সাজায় ৷ পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ তবে, এটি আত্মহত্যা নাকি খুন, তা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় ৷ যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

For All Latest Updates

TAGGED:

BALLYGUNGE MURDER CASEAUTOPSY REPORTUNNATURAL DEATHরহস্যমৃত্যুYOUTH BODY RECOVERED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.