বালিগঞ্জে যুবকের দেহ উদ্ধার: ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বাড়ছে রহস্য

বালিগঞ্জে যুবকের দেহ উদ্ধার: ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বাড়ছে রহস্য
স্ত্রী’র পরকীয়ার জেরেই প্রাক্তন সেনা কর্মীর মৃত্যু বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ ঘটনায় দায়ের হয়েছে খুনের অভিযোগ ৷
Published : October 4, 2025 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দশমীর রাতে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের পদ্মপুকুর রোডে এক যুবকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এল পুলিশের হাতে ৷ যেখানে কারণ হিসেবে, ‘অ্যান্টি মর্টেম হ্যাংগিং’ বা গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ৷ মৃত ওই যুবকের নাম বিকি মল্লিক (39) ৷ তিনি প্রাক্তন সেনা কর্মী ৷
অবসরের পর দেহরক্ষীর কাজ করতেন বিকি ৷ অভিযোগ, স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়েছিল ৷ আর তার জেরেই বিকিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর পরিবারের ৷ উল্লেখ্য, দশমীর রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে ৷ এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের অভিযোগ ছিল, তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এই ঘটনায় অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" এছাড়া নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে ৷ সেখানে কারণ হিসেবে আমরা জানতে পেরেছি, 'অ্যান্টি মর্টেম হ্যাংগিং' বা গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে ৷ দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিকি মল্লিক পদ্মপুকুর রোডের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী’র সঙ্গে থাকতেন ৷ পরিবারের অভিযোগ, রাতে বিকির দিদির কাছে ফোন যায়, তাঁর ভাই গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন ৷ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তিনি ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছান ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, তাঁর ভাইয়ের দেহ ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় বালিগঞ্জ থানায় খবর দেন মৃত বিকির দিদি ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের দিদির অভিযোগ করেছেন, এটি আত্মহত্যা নয় ৷ বরং এটি একটি খুন ৷ তাঁর দাবি, বিকির স্ত্রী’র সঙ্গে এক যুবকের পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল ৷ সেনা থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি বডিগার্ডের চাকরি করতেন ৷ কিন্তু, সম্প্রতি স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানার পর থেকে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি চলছিল ৷
এমনকি দুর্গাপুজোর দশমীর দিন বিকি বাড়ি ফেরার পর, স্ত্রী-র সঙ্গে অশান্তি শুরু হয় ৷ পরিবারের অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরেই বিকির স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক মিলে তাঁকে খুন করে এবং আত্মহত্যার গল্প সাজায় ৷ পুলিশ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ তবে, এটি আত্মহত্যা নাকি খুন, তা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
