দুর্গাপুরে তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যুতে উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী

নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনী।

Nikhil Naik
তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নিখিল নায়েকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 10:06 PM IST

2 Min Read
দুর্গাপুর, 20 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুরের কমলপুরের বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নিখিল নায়েকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। কমলপুর লাগোয়া জঙ্গল ঘেরা দাসীরবাঁধ এলাকায় নিখিল নায়েকের বাগানবাড়িতে তৃণমূল নেতার দেহ মেলে। বাগানবাড়িতে সিঁড়ির ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনী। নিখিল নায়েকের অনুগামীদের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার হয় তার বাগানবাড়িতে। সেখানে মাংস-ভাতের আয়োজন থাকতেও দেখা যায়। তাহলে কারা ছিল বাগান বাড়িতে? তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওই এলাকার আদিবাসী সমাজের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন নিখিল নায়েক। বাম জমানায় হেতেডোবা এলাকায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন এই তৃণমূল নেতা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

এর আগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নিজস্ব দুর্গাপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর হয়েছিলেন নিখিল নায়েক। দুর্গাপুর থানা এলাকার রঘুনাথপুর, কমলপুর,পারুলিয়া এই সমস্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসাবে নিখিল নায়েকের নাম এক বাক্যে উচ্চারিত হতো। এক সময় দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র অপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে নিখিল নায়েককে দেখা যেত। তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত লড়াকু নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। কমলপুর এলাকায় মূলত প্রচুর পাথর খাদান রয়েছে। সেই পাথরখাদানগুলিতে কর্মরত মানুষের 'কাছের নেতা' ছিলেন নিখিল নায়েক। তাই এই তৃণমূল নেতার রহস্যজনক মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবে এলাকা থমথমে।

এলাকার বাসিন্দারা দাবি তুলেছেন, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার-সহ সকলে আসার পরেই দেহ নামানো হবে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কমলপুর ও দাসীরবাদ এলাকায়। এলাকার বাসিন্দারা দাবি তুলেছেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী-সহ তৃণমূলের নেতারা এসে যদি আশ্বাস দেন যে 24 ঘণ্টার মধ্যে নিখিল নায়েকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উন্মোচিত হবে, তাহলেই দেহ তারা পুলিশকে উদ্ধার করতে দেবেন।

TMC LEADER MYSTERIOUS DEATHনিখিল নায়েকMYSTERIOUS DEATH OF TMC LEADER

