ফের আরজি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

ওই ছাত্রী আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন । মালদা মেডিক্যালে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ সেখানেই পাঠরত তাঁর প্রেমিক ৷

RG Kar medical college
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: আবার খবরের শিরোনামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ৷ এই কলেজের ফাইনাল ইয়ারের আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক ছাত্রীর মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ উঠেছে । এই ঘটনায় মালদা মেডিক্যালে পাঠরত এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত ছাত্রীর মা ।

মৃত ছাত্রীর নাম অনিন্দিতা সোরেন (24) । বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের দক্ষিণ চকভবানী এলাকায় । অনিন্দিতা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন । তাঁর মা আলপনা টুডু শনিবার ইংরেজবাজার থানায় মেয়েকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।

ফের আরজি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু (ইটিভি ভারত)

পুলিশি অভিযোগে তিনি দাবি করেন, উজ্জ্বল সোরেন নামে মালদা মেডিক্যালের ফাইনাল ইয়ারের এক পড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । গত 6 অগস্ট তাঁর মেয়ে বাড়ি ফেরে । কিন্তু বাড়ি ফেরার পর থেকে সে কারও সঙ্গে ঠিক মতো কথা বলত না । অনেক প্রশ্নের পর মেয়ে পরিবারের লোকজনকে জানায়, সে গর্ভবতী । এরপর তিনি মেয়েকে সামাজিক মতে বিয়ে করার জন্য উজ্জ্বলকে অনুরোধ করেন । অভিযোগ, কিন্তু উজ্জ্বল ভবানীপুরের একটি নার্সিংহোমে অনিন্দিতাকে ডেকে ভুল বুঝিয়ে গর্ভপাত করায় । গর্ভপাতের পর থেকেই উজ্জ্বল অনিন্দিতার থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে শুরু করে ।

আলপনা টুডুর আরও দাবি, গত 8 সেপ্টেম্বর অনিন্দিতাকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠায় উজ্জ্বল । 11 সেপ্টেম্বর দুপুরে তিনি মেয়েকে ফোন করলে অনিন্দিতা কথা না বলেই ফোন কেটে দেয় । গতকাল সকালে উজ্জ্বল ফোন করে তাঁকে জানায়, অনিন্দিতা মালদা মেডিক্যালে ভরতি রয়েছে । মালদা মেডিক্যালে ছুটে এসে তিনি দেখেন, মেয়ের মুখ থেকে কিছু বেরোচ্ছে । অনিন্দিতা তাঁকে জানায়, উজ্জ্বল তাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছে । তিনি নিশ্চিত, তাঁর মেয়েকে উজ্জ্বল মেরে ফেলেছে ৷

RG Kar medical college
মৃতের মা আলপনা টুডু (নিজস্ব ছবি)

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আলপনা টুডু বলেন, "মেয়ের সঙ্গে ওই ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । তারা নাকি মন্দিরে গিয়ে বিয়েও করেছিল । এরই মধ্যে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে । মেয়েকে ভবানীপুরে নিয়ে গিয়ে গর্ভপাত করায় ছেলেটি । তারপর থেকে মেয়ে ওই ছেলেকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করার কথা বলে । গত সোমবার মেয়েকে মালদায় ডেকে পাঠায় ওই ছেলে । তারপর থেকে আর মেয়ে বাড়ি ফেরেনি ।"

তিনি আরও বলেন, "ফোন করলে মেয়ে নানা কথা বলে আমাদের এড়িয়ে যেতে থাকে । শুক্রবার ছেলেটি ফোন করে জানায়, মেয়েকে মালদা মেডিক্যালে ভরতি করা হয়েছে । আমি মালদা মেডিক্যালে ছুটে আসি । এসে দেখি, মেয়েকে মেডিক্যালে ফেলে রাখা হয়েছিল । মেয়েকে অক্সিজেনও দেওয়া হয়নি । শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ মেয়ের মৃত্যু হয় । আমার ধারণা মেয়েকে জোর করে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছে । সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ।"

RG Kar medical college
প্রেমিকের সঙ্গে মৃত ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেন (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগের ভিত্তিতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে আজ দেহের ময়নাতদন্ত করানো হচ্ছে ৷ তার রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"

প্রসঙ্গত, ঠিক এক বছর আগে আরজি কর হাসপাতালে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল ৷ 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয় সেখানকারই এক পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ । এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্যে ৷ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড় ৷ তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে । তবে পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার তদন্তভার চলে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে ।

শিয়ালদা আদালতে মামলার শুনানি হয় ৷ আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলার শুনানি শেষে বিচারক অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ৷ যদিও তারপরেও নির্যাতিতার মা-বাবা দাবি করে আসছেন, এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত ৷ সঠিক বিচার চান তাঁরা ৷ আরজি করের ঘটনার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে ৷ তারই মাঝে ফের আরজি করের আরেক চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে খুনের অভিযোগ উঠল ৷

