ফের আরজি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু
ওই ছাত্রী আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন । মালদা মেডিক্যালে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ সেখানেই পাঠরত তাঁর প্রেমিক ৷
Published : September 13, 2025 at 5:05 PM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: আবার খবরের শিরোনামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ৷ এই কলেজের ফাইনাল ইয়ারের আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক ছাত্রীর মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ উঠেছে । এই ঘটনায় মালদা মেডিক্যালে পাঠরত এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত ছাত্রীর মা ।
মৃত ছাত্রীর নাম অনিন্দিতা সোরেন (24) । বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের দক্ষিণ চকভবানী এলাকায় । অনিন্দিতা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়তেন । তাঁর মা আলপনা টুডু শনিবার ইংরেজবাজার থানায় মেয়েকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।
পুলিশি অভিযোগে তিনি দাবি করেন, উজ্জ্বল সোরেন নামে মালদা মেডিক্যালের ফাইনাল ইয়ারের এক পড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । গত 6 অগস্ট তাঁর মেয়ে বাড়ি ফেরে । কিন্তু বাড়ি ফেরার পর থেকে সে কারও সঙ্গে ঠিক মতো কথা বলত না । অনেক প্রশ্নের পর মেয়ে পরিবারের লোকজনকে জানায়, সে গর্ভবতী । এরপর তিনি মেয়েকে সামাজিক মতে বিয়ে করার জন্য উজ্জ্বলকে অনুরোধ করেন । অভিযোগ, কিন্তু উজ্জ্বল ভবানীপুরের একটি নার্সিংহোমে অনিন্দিতাকে ডেকে ভুল বুঝিয়ে গর্ভপাত করায় । গর্ভপাতের পর থেকেই উজ্জ্বল অনিন্দিতার থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে শুরু করে ।
আলপনা টুডুর আরও দাবি, গত 8 সেপ্টেম্বর অনিন্দিতাকে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠায় উজ্জ্বল । 11 সেপ্টেম্বর দুপুরে তিনি মেয়েকে ফোন করলে অনিন্দিতা কথা না বলেই ফোন কেটে দেয় । গতকাল সকালে উজ্জ্বল ফোন করে তাঁকে জানায়, অনিন্দিতা মালদা মেডিক্যালে ভরতি রয়েছে । মালদা মেডিক্যালে ছুটে এসে তিনি দেখেন, মেয়ের মুখ থেকে কিছু বেরোচ্ছে । অনিন্দিতা তাঁকে জানায়, উজ্জ্বল তাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছে । তিনি নিশ্চিত, তাঁর মেয়েকে উজ্জ্বল মেরে ফেলেছে ৷
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আলপনা টুডু বলেন, "মেয়ের সঙ্গে ওই ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । তারা নাকি মন্দিরে গিয়ে বিয়েও করেছিল । এরই মধ্যে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে । মেয়েকে ভবানীপুরে নিয়ে গিয়ে গর্ভপাত করায় ছেলেটি । তারপর থেকে মেয়ে ওই ছেলেকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করার কথা বলে । গত সোমবার মেয়েকে মালদায় ডেকে পাঠায় ওই ছেলে । তারপর থেকে আর মেয়ে বাড়ি ফেরেনি ।"
তিনি আরও বলেন, "ফোন করলে মেয়ে নানা কথা বলে আমাদের এড়িয়ে যেতে থাকে । শুক্রবার ছেলেটি ফোন করে জানায়, মেয়েকে মালদা মেডিক্যালে ভরতি করা হয়েছে । আমি মালদা মেডিক্যালে ছুটে আসি । এসে দেখি, মেয়েকে মেডিক্যালে ফেলে রাখা হয়েছিল । মেয়েকে অক্সিজেনও দেওয়া হয়নি । শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ মেয়ের মৃত্যু হয় । আমার ধারণা মেয়েকে জোর করে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছে । সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ।"
অভিযোগের ভিত্তিতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে আজ দেহের ময়নাতদন্ত করানো হচ্ছে ৷ তার রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ৷ গোটা ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
প্রসঙ্গত, ঠিক এক বছর আগে আরজি কর হাসপাতালে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠেছিল ৷ 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার রুম থেকে উদ্ধার হয় সেখানকারই এক পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ । এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্যে ৷ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড় ৷ তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে । তবে পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার তদন্তভার চলে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে ।
শিয়ালদা আদালতে মামলার শুনানি হয় ৷ আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের মামলার শুনানি শেষে বিচারক অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ৷ যদিও তারপরেও নির্যাতিতার মা-বাবা দাবি করে আসছেন, এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত ৷ সঠিক বিচার চান তাঁরা ৷ আরজি করের ঘটনার রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে ৷ তারই মাঝে ফের আরজি করের আরেক চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে খুনের অভিযোগ উঠল ৷