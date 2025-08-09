জলপাইগুড়ি, 9 অগস্ট: ইভটিজিং ও খুনের দায়ে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামির অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মধ্য়েই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ৷ কীভাবে মারা গেলেন সুরেশ রায় নামে ওই বন্দি ? এই নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে ৷
এই নিয়ে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে সুরেশ রায়ের মৃত্যুর আসল কারণ ৷ তবে একটি সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে সুরেশের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ সে নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিল বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পুলিশ ৷
সুরেশের বিরুদ্ধে তার পিসতুতো দাদা শঙ্কর দাসকে খুন করার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই অভিযোগেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত ৷ গত 29 মার্চ তাকে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল ৷ সেই সাজা শোনানোর পর প্রায় চার মাসের মধ্যে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ৷ কী কারণে এই ঘটনা, তা নিয়ে শোরগোল পড়েছে জলপাইগুড়িতে ৷
কারা বিভাগের জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি শুভেন্দুকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, ‘‘জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের একজন আবাসিকের অস্বাভাবিকের মৃত্যু হয়েছে । আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে । ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে । কোনও গাফিলতি থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।’’
ঘটনাচক্রে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আবাসিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয় ৷ মাসখানেক আগেই ওই সংশোধনাগারে এক আবাসিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ৷ ফলে এক মাসের মধ্যে দু’জন আবাসিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারের পরিষেরা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
কী কারণে ফাঁসির সাজা হয় সুরেশ রায়ের ?
2021 সালের 4 মার্চ ৷ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানার মধ্য শক্তিনগর এলাকায় সকাল 8টা নাগাদ শঙ্কর দাস চায়ের দোকানে চা-খেতে যাচ্ছিলেন । সেই সময় তাঁর পিসির ছেলে সুরেশ রায় পিছন থেকে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে । তাঁর শরীরে 18 বার নৃশংসভাবে আঘাত করে ।
প্রকাশ্যেই এই ঘটনা ঘটতে থাকে ৷ স্থানীয় কয়েকজন সুরেশকে বিরত করতে যান কয়েকজন ৷ কিন্তু সুরেশকে বিরত করা যায়নি ৷ পরে গুরুতর আহত অবস্থায় শঙ্করকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ভক্তিনগর থানার পুলিশ সুরেশকে গ্রেফতার করে ৷
তদন্তে উঠে এসে চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ পুলিশ জানতে পারে শঙ্কর দাস তাঁর মামাতো ভাই সুরেশকে ইভটিজিং করা থেকে বাধা দিয়েছিলেন ৷ সেই কারণেই সুরেশের রাগ ছিল শঙ্করের উপর ৷ তাই নৃশংসভাবে খুন করা হয় শঙ্করকে ৷ এই মামলায় 12 জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দেন ৷ আদালত দুইপক্ষের সাওয়াল জবাব শুনে সুরেশকে ফাঁসির সাজা দেয় ।