2 বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যু: ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে কেন বারবার ফোন IO-র, বিস্মিত হাইকোর্ট

সোমবার আদালতে কলরেকর্ডস জমা দেয় সিআইডি৷ সেখানেই উঠে এসেছে এই তথ্য৷ আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: খেজুরির জোড়া রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ আরও জোরালো হল। ওই ঘটনায় ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের সঙ্গে তদন্তকারী আধিকারিকের ফোনালাপ নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন৷ যা নিয়ে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্টও৷ আদালতের প্রশ্ন, ‘‘কেন তদন্তকারী আধিকারিক ফোন করবেন?"

উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে একটি মেলায় দুই বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যু হয়৷ সেই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে৷ যার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে৷

গত 3 সেপ্টেম্বর বিচারপতি বসাক ও রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, "দু’টি ময়নাতদন্ত রিপোর্টে যে মতপার্থক্য, তাতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে সমস্ত কিছু থেকে। এসএসকেএমে-এর ময়নাতদন্তে স্পষ্ট শারীরিক আঘাত। অথচ মেদিনীপুর মেডিক্যালের প্রথম ময়নাতদন্তে কেউ-ই আঘাতের কথা বলেনি! এটা বিশ্বাসযোগ্য? জনমনে কি আস্থা তৈরি হবে এমন কাজে?"

সেই জন্য সবার মোবাইল ফোনের কলডিটেলস চায় আদালত। সেই তালিকায় প্রথম ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার, তদন্তকারী আধিকারিক, থানার ওসি ও প্রয়োজনে মেলা কমিটির কর্মকরর্তারা ছিলেন৷ কল রেকর্ড খতিয়ে দেখে আদালতে তা পেশ করার নির্দেশ সিআইডি-র সিটকে দিয়েছিল আদালত৷ সোমবার তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের ফোনের কল ডিটেলস পরীক্ষা করে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছে জমা দেওয়া হয় আদালতে৷

সেই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসককে ময়নাতদন্তের ঠিক আগে ও পরে একাধিকবার তদন্তকারী অফিসার ফোন করেছিলেন। যা শুনে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বার রশিদির বেঞ্চ যথেষ্ট বিস্মিত। আদালতের প্রশ্ন, "তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কেন তদন্তকারী আধিকারিক ফোন করবেন?"

যদিও এদিন সিআইডি একমাত্র ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও তদন্তকারী অফিসারের মোবাইলের কল লিস্ট আদালতে দিয়ে জানায়, তাতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য শুনে বিচারপতি বসাক এই যুক্তির পিছনে কী তথ্যপ্রমাণ আছে, তা দেখতে চান। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, "এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও তথ্য নেই। ওই চিকিৎসক বলেছেন তেমন কোনও কারণে ফোন করেননি ওই পুলিশ অফিসার।’’

যা শুনে কিছুটা বিরক্ত হয়েই আদালতের বক্তব্য, যেখানে কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি৷ শুধু মুখের কথাতেই রাজ্য জানিয়ে দিচ্ছে! তাহলে কিসের ভিত্তিতে রাজ্য বলে দিচ্ছে যে সন্দেহজনক কিছু নেই!

রাজ্য বিস্তারিত জানাতে আরও সময় চাইলে বিচারপতি এবার কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন , "আপনারাই বলুন কতদিন সময় লাগবে। কারণ, এর আগে থানার আইসি-সহ বহু ব্যক্তির ফোনের কল ডিটেলস আদালতকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।"

এদিন আদালত ফের জানিয়েছে, সেই সব নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে আদালতকে। রাজ্য আগামী সোমবার সেইসব নথি দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে। ফলে আগামী সোমবার ফের খেজুরি মামলার শুনানি হবে।

