মায়ানমারের বুদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ কল্যাণী আইটিআই মোড়ের পুজোয়

কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব প্রতিবছর মণ্ডপের থিমে, প্রতিমায় চমক দেয় । জেলার পুজোতেও থিমের চমক এনে দর্শনার্থী টানা যায় তা কল্যাণীর এই পুজো প্রতিবারই দেখায় ৷

মণ্ডপ সাজিয়ে চমক কল্যাণী আইটিআই মোড়ের পুজোর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
কল্যাণী, 25 সেপ্টেম্বর: বেশ কয়েক বছর ধরেই থিমের চমকে কলকাতার পুজোকেও টেক্কা দিচ্ছে কল্যাণী আইটিআই মোড়ের পুজো ৷ প্রতিবছরই কলকাতার বড় পুজোকে টেক্কা দিতে থিমের উপর বিশেষ নজর থাকে নদিয়ার কল্যাণী আইটিআই মোড়ের এই পুজোর ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হল না ৷ লুমিনাস ক্লাব এবছর তাদের পুজোর থিমে তুলে এনেছে একটুকরো মায়ানমারকে ৷ মায়ানমারের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি করেছে তাদের পুজো মণ্ডপ।

দুর্গাপুজো মানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো। মূলত কলকাতার বিভিন্ন নামী ক্লাব প্রতি বছর বিভিন্নভাবে চমক দিয়ে থাকে, কখনও মণ্ডপের থিমে, কখনও আবার প্রতিমায়। রাজ্য থেকে তো বটেই, রাজ্যের বাইরে থেকেও বহু দর্শনার্থীরা কলকাতার পুজো দেখতে ভিড় জমান। তবে জেলার পুজোতেও থিমের চমক এনে দর্শনার্থী যে টানা যায়, তা কল্যাণীর এই পুজো প্রতিবারই দেখায় ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজা মণ্ডপ তৈরি এবং প্রতিমায় চমক দিচ্ছে কল্যাণীর একাধিক ক্লাব। তাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইটিআই মোড়ের লুমিনাস ক্লাব ৷ তারা প্রতি বছর মানুষের কাছে নিত্যনতুন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে। এবছর তাদের ভাবনা মায়ানমারের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি পুজো মণ্ডপ।

মণ্ডপ সাজিয়ে চমক কল্যাণী আইটিআই মোড়ের পুজোর (ইটিভি ভারত)

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রায় চার মাস আগে থেকে তারা মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করেছিল। মণ্ডপের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে বুদ্ধের বিভিন্ন রূপের শিল্পকার্য। পাশাপাশি বস্ত্র শিল্পের উপর জোর দিয়েছে তারা। পাটকাঠি থেকে শুরু করে চামচ এবং বেলের খোল ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপের ভিতরের শয্যায়। বিভিন্ন নামীদামি বস্ত্র শিল্পীদের দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ করানো হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মতে, যেহেতু বর্তমানে রাজ্যে বস্ত্র শিল্প অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে এ বছর সেই শিল্পকে আরও উজ্জীবিত করতে এই চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে।

পাশাপাশি মণ্ডপের ভিতরের শয্যায় বিভিন্ন পাহাড়ি ফুলও ব্যবহার করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানাচ্ছে। ইতিমধ্যেই উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে এই পুজোর ৷ আর তারপর থেকেই মানুষ গরম উপেক্ষা করে সকালেও পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে আসছেন বলে জানাচ্ছে উদ্যোক্তারা। তাদের দাবি, উদ্বোধনের পর থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম রোজই দেখা যাচ্ছে। সেই কারণেই প্রশাসন এবং উদ্যোক্তাদের তরফে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বেশি ভিড়ের ফলে যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে সেই কারণে এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দিনের আলোর থেকেও রাতের কৃত্রিম আলোয় মণ্ডপ আরও বেশি সুন্দর লাগবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

